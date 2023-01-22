原标题：中国空间站迎来建成后首个春节 神舟十五号航天员祝祖国国泰民安

新华社北京1月21日电（记者李国利、黄一宸）春节将至，神舟十五号乘组在400公里高空的空间站里挂起春联、系上中国结，中国人的“太空家园”充满喜庆祥和的氛围。

新春将至，神舟十五号乘组3名航天员通过视频向祖国和人民送上新春祝福（视频截图）。新华社发

3名航天员通过视频向祖国和人民送上新春祝福。身着喜庆服饰的指令长费俊龙说：“祝福我们的国家国泰民安，祝福全国人民新春快乐！”邓清明对坚守在岗位上的人们说：“每一个人的梦想和奋斗、心血和汗水，必将汇成建设社会主义现代化强国的蓬勃力量！”手持“福”字的张陆说：“从舷窗外看到了祖国的万家灯火，这是一份稳稳的幸福。”

费俊龙在飞天前接受新华社记者采访时表示，毛笔书法是三人共同的爱好。此次视频中展示的春联、“福”字，都是3名航天员亲笔写就的。

这是中国空间站全面建成后迎来的第一个春节。2021年4月29日，天和核心舱成功发射入轨。用时不到两年，我国完成了以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的空间站组装建造，建起一座国家级太空实验室。

2022年11月29日深夜，航天员费俊龙、邓清明、张陆搭乘神舟十五号载人飞船升空，开启为期半年的太空生活。随着神舟十四号、神舟十五号乘组在轨轮换完成，中国空间站长期有人驻留时代已经到来，未来空间站还将迎来更多吉祥喜庆的春节。

(责编：赵竹青、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经