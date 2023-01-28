本报记者 李 婕

1月27日，2023年仙居县“百城千企 乐业台州”春季综合人才招聘会在浙江省台州市仙居县举行，当地100家企业提供6400多个就业岗位，吸引众多求职者前来咨询应聘。图为求职者在招聘会上寻找心仪的职位。

王华斌摄（新华社发）

全国城镇新增就业1206万人；截至2022年底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.5亿人、2.4亿人、2.9亿人——日前，人力资源和社会保障部召开新闻发布会指出，2022年就业局势保持平稳、社会保障水平稳步提升。下一步，还将全面强化就业优先政策，更精准更有效地支持企业发展稳定就业。

就业主要指标运行平稳

汽车生产线操作工、快递员、家政服务员、车工……这些职业最缺工。人社部刚刚发布的《2022年第四季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行》显示，与2022年第三季度相比，制造业缺工状况持续，汽车行业相关岗位缺工较为突出，快递物流行业用人需求明显增加。

缺工状况从侧面反映了劳动力市场的供求情况，一些行业景气度正在回升。2022年，整体就业形势怎么看？

“就业主要指标运行平稳”，人社部就业促进司司长张莹说。看新增就业，全国城镇新增就业累计实现1206万人，超额完成1100万人的全年预期目标任务；看重点群体，就业基本稳定，脱贫人口务工规模3278万人，同比增加133万人；看市场供求，100个城市公共就业服务机构求人倍率为1.46，保持活跃状态。

去年，人社部先后出台了三轮“降缓返补扩提”一系列阶段性、组合式援企稳岗政策举措，加力保市场主体稳就业。全年共释放稳岗红利2713亿元。其中，共减收失业保险费为企业减负纾困1590亿元；共向787万户企业发放稳岗返还资金497亿元，是上年的2倍，小微企业受益明显。

“失业保险援企稳岗政策红利加速释放，受益企业普遍将稳岗资金用于缴纳社保费、开展培训、发放生活补助等，对冲了用工成本，缓解了经营压力，稳住了职工队伍，提振了发展信心。”人社部失业保险司司长桂桢说。

稳就业有强有力支撑

月月有招聘、服务不断线，进入2023年，就业公共服务活动已经全面铺开。人社部方面介绍，根据劳动力市场运行特点和周期性规律，今年将接续推出“10+N”公共就业服务系列活动，服务对象将覆盖高校毕业生、农民工、城乡困难人员等重点群体和各类用人单位，服务时间将分布于全年每个月份。

眼下，1-3月的春风行动暨就业援助月活动正在推出，活动期间预计将提供3000万个就业岗位。春节期间，许多省份都已开出返乡专列，并计划节后组织返岗包车专列。形式多样的公共就业服务活动，正是稳就业工作的重要抓手。

桂桢还介绍，将统筹考虑国内外形势、政策执行效果、市场主体需求、基金运行情况等因素，因时因势优化各项助企惠企政策，更精准更有效地支持企业发展稳定就业。

“下一阶段保持就业总体稳定仍具有较多的有利条件。”国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍说。具体来看，中国经济长期向好的基本面没有改变。随着稳经济各项举措进一步落地显效，经济持续恢复，将带动就业需求扩大。疫情防控优化调整，住宿餐饮、旅游等接触性聚集性服务业恢复改善，有利于发挥服务业吸纳就业体量大的优势。此外，实施就业优先战略，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，加强新就业形态劳动者权益保障等，都为就业稳定提供了坚强有力的保障。

养老保险全国统筹稳步推进

企业职工基本养老保险全国统筹启动实施、个人养老金制度落地，2022年，社会保障制度改革取得不少新进展。改革成效如何？

企业职工基本养老保险全国统筹启动实施以来，“稳步推进各项改革，养老保险覆盖面进一步扩大，基金收支总体平衡，制度运行平稳。”人社部养老保险司副司长亓涛说。据介绍，全国范围内基本实现养老保险政策统一，劳动者与退休人员的养老保险权益得到更好保障。省际互济力度加大，2022年全年共跨省调剂基金2440亿元，有效均衡了地区间基金当期收支压力，资金使用效率更高。

去年11月25日，个人养老金制度在36个先行城市（地区）启动实施，总体运行平稳有序。截至2022年底，个人养老金参加人数1954万人，缴费人数613万人，总缴费金额142亿元。

会上介绍，截至2022年底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.5亿人、2.4亿人、2.9亿人，同比增加2430万人、849万人、825万人。全年基金收入7.1万亿元，支出6.6万亿元，年底累计结余7.4万亿元，基金运行总体平稳。全国社会保障卡持卡人数13.68亿人，覆盖96.8%人口。社会保障水平稳步提升，各项待遇按时足额发放。

人社部方面介绍，下一步将制定2023年全国统筹调剂资金调拨方案和缴拨计划，加强养老保险政策管理，积极扩大社会保险覆盖面，持续推动社保经办数字化转型，继续推动扩大养老保险基金委托投资规模。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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