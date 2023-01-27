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新春走基层｜年货送到家 快递不“打烊”

焦磊
2023年01月27日14:50 | 来源：人民网
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“今年春节不打烊，一定要让大家都及时取到年货，欢欢喜喜过大年。”陶琳是河南省焦作市快宝驿站服务点的负责人，这里临时存放着周边居民不方便收取的快递，等大伙儿有空时再来取。

春节期间，包裹量大，每天早上刚过7点，陶琳就准时来到店里，将快递员送来存放的快递理货、入库，等人们取走快递后在系统里出库，最后盘点、整理货架，整个春节期间，她一直在店里忙前忙后。

陶琳按楼号分类整理包裹。人民网 焦磊摄

“过年这几天，平均每天接的包裹大概有300到400件，比平时多了不少，我晚一点关门，方便人们取件。”陶琳住在服务点所在的小区，不论多晚，只要有需要，她都会回到店里帮人们取件。“取件的大都是附近小区的邻居们，互相比较熟悉，大家和和气气，自己也开心。”陶琳说。

快递服务驿站已经成为当前物流行业的一个重要中转节点。今年春节，繁忙的驿站显示出物流行业复工复产的加速推进，也是诸多物流从业人员坚守岗位的一个缩影。

在快递驿站的上游，快递公司对接来自全国各地的包裹，这些包裹里承载着人们过年的喜悦。

一名工作人员正在快递网点分拣包裹。人民网 焦磊摄

“年前我们增加了人手，确保每天新到的包裹都能及时送达，并安排了人员驻守岗位，及时保障区域居民快递寄递和取件需求。”窦文正是申通快递焦作市某网点的负责人，整个网点负责派送周边大大小小几十个小区的快件。他对记者表示，春节期间包裹数量多，安排了工作人员网格化分拣、派送，提高了效率，确保快递不堆积、不晚送。

据了解，春节期间，各网点提前做好了运力预留、人员值守，并充分做好各一线员工的生活保障工作。同时，申通快递还通过派件补贴、新春红包、定额补贴、年夜饭等关爱举措，让快递员等一线员工感受到温暖。

“春节期间，总部结合我们的派送情况，在日常派送费基础上，每单派送都额外增加了补贴。”窦文正告诉记者，网点还给工作人员准备了一桌年夜饭，体验了特别的“年味”。

窦文正派送当天第一件包裹。人民网 焦磊摄

“也给你和家人拜个年，过年好！”大年初五，记者陪同窦文正一起送件，也不时感受到客户温暖的春节问候。窦文正负责这片区域已经整整8年，早已和一些居民熟识，成为了朋友。

窦文正在崎岖的石子路上送件。人民网 焦磊摄

有的老人住在交通不便的小巷子里，路况不好，腿脚也不方便，他常常冒着配送车车胎被扎的风险去送一单快件，走的时候还帮忙丢一些垃圾。

窦文正笑着说：“老人行动不方便，做这点事情也是举手之劳，邻里之间需要多一些这样的温暖。看到老人开心，我就觉得自己做的事情是有意义的。”

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(责编：王仁宏、吕骞)
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