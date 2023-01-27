人民网记者 杜燕飞

春节期间，有这么一群人，他们奋战在项目施工一线，保工程进度，提供24小时不打烊服务，用自己的坚守守护着一个温暖、祥和的春节。

“国和一号”示范工程施工忙

春节期间，我国自主研制的世界先进三代核电型号“国和一号”的建设正在紧锣密鼓的进行，5000余名建设者们坚守岗位，确保现场安全质量，有序推进工程进度。

运行值班人员除夕夜召开工作会。王鹏拍摄

位于山东荣成的“国和一号”示范工程，是我国十六个国家科技重大专项之一，这里将建起我国自主设计的单机容量最大的核电机组。目前，项目安全质量总体可控、在控，工程建设按计划有序推进，关键路径符合里程碑计划要求。

春节海上钻井忙 “深海一号”二期工程加速推进

春节期间，我国首个自营超深水大气田——“深海一号”二期工程的第一口水下气井正进入作业关键期，“海洋石油982”深水钻井平台正控制钻头向5000米的海底深处挺进。

“深海一号”二期工程钻井作业现场。吴盛龙摄

“深海一号”是我国自主勘探开发的首个千亿方级超深水大气田，一期于2021年6月正式投产，二期于2022年12月30日开工建设，共部署12口水下井口，可使“深海一号”的天然气储量从1000亿立方米增至1500亿立方米。

目前，深海一号”二期工程第一口气井已经钻进到了3300米，已经进入了高压油气层。为确保项目平稳安全运行，春节期间，平台上20多个工种的160名员工都在坚守岗位。

不只是“海洋石油982”平台，春节期间，我国沿海的上百座钻井平台上，数以万计的海上石油工人正坚守在各自的岗位，在春节期间，为大家温暖过节提供着能源保障。

“作为一名海洋石油钻井人，我最大的愿望是安全高效打好每一口井，盼望打出一口口高产井。新的一年，探井数量将再创纪录，为祖国输送更多的油气资源。”春节期间，值守海上钻井一线的总监刘保波说。

广东石化炼化一体化项目冲刺全面投产

1月21日晚上7点多，广东石化炼油生产一部延迟焦化I装置的值班班长武生祥穿梭在装置巡检线上。他时而绕着管线仔细观察，时而盯着装置检查仪表数据。一趟巡检下来要走过20个巡检点，至少要2个小时，光是90多级的楼梯就要上下4趟。

武生祥检查生产装置运行情况。陈钦强摄

“晚上巡检光线比较差，对装置和管线的情况更要看得仔细，一丁点儿问题都要反复检查以便尽快排除。”武生祥说，“要像对待孩子一样对待装置，好好研究琢磨它的‘脾气’。”

这个春节，广东石化炼化一体化项目进入了全面投产前的准备调试阶段，2000多名员工都坚守岗位。武生祥没回兰州过年，提起家人，他的话语里大多是对妻子和孩子的愧疚。

“非常想家人，特别是孩子，老大5岁了，一年就见过两次，老二今年已经1岁了，就出生的时候见了一面。”武生祥说，“在项目全面投产前最后的关键冲刺阶段，如果这时候自己离开，将会是一生的遗憾。见证它成长起来，也是给自己交一份满意的答卷。”

守护城市供水“生命线”

朱斌带领机修班组对机器进行维修。江莉莉摄

大年三十，安徽六安市三峡水务有限公司供水分部二水厂厂长朱斌巡查各岗位，检查设备运转是否正常，察看处理的自来水水质实时状况，到中控室检查监控电脑显示的各种数据。“水质是供水企业的生命线，让市民喝上放心水，一直是水厂工作的重点。”朱斌说。

自参加工作以来，这已是他连续27年在岗位上过除夕了。对于这一切，朱斌没有任何怨言，更多的是一种责任和坚持。他表示，春节期间，要24小时随叫随到，服务不打烊，对突发事件要在第一时间处置，保障供水设备稳定运行。“舍小家、为大家”，确保春节期间为全市人民提供安全可靠、优质干净的自来水。

刘瀛正对项目设备进行调试。严清摄

这个春节，湖北宜昌市生活垃圾焚烧发电项目上，三峡集团所属长江环保集团宜昌环清公司运行管理部的刘瀛正在进行设备调试工作。该项目是三峡集团首个固废处理项目，建成后将满足湖北宜昌主城区及三峡坝区生活垃圾处理需求，还能让“无处安放”的生活垃圾“变废为宝”——利用焚烧垃圾产生的余热发电，为电力供应和节能减排贡献力量。目前项目正朝着年后试运行发起冲刺。

大棚里的“幸福年味”

大年初一，在石家庄际华资产管理公司所属鹿泉农业分公司的现代化大棚特色种植区里，职工们正在忙碌着，寒冷的天气丝毫没有影响他们手中的工作。

修蔓、整枝打杈、采摘成果、装箱……这样的春节有着与众不同的“特殊年味”。

技术员悉心照料大棚内种植的农作物。董晓慧摄

“春节这几天，日光温室大棚种植的的草莓、番茄陆陆续续成熟了，正是销售的好时候，我们要抓住这个时间，争取过个丰收年！”技术员周立杰说。

春节期间，为确保果实品质，技术员工不离岗，有的技术员每天对大棚内温度、水份及开闭封控进行监测，对番茄藤蔓进行整枝打杈，保障营养液循环，让果实充分吸收到营养；有的技术员指导工人们分拣、包装，一车车番茄、草莓运往市场。

2022年，建设的智能化日光温室，把新技术、新模式植入传统农业，并吸引了周边村庄群众到温室大棚工作，带动农村群众就近就业，让更多群众增收致富。

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(责编：王仁宏、吕骞)

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