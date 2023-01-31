人民网北京1月31日电 （记者杨曦）国家统计局31日公布数据显示，2022年，全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元，比上年下降4.0%。在41个工业大类行业中，21个行业利润总额比上年增长，19个行业下降，1个行业由亏转盈。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，2022年，面对严峻复杂的国际环境和多重超预期因素冲击，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施稳经济一揽子政策和接续措施，工业生产总体稳定，企业利润结构有所改善，主要呈现以下特点：

一是工业企业营收保持增长，利润有所下降。2022年，工业经济运行总体平稳，工业生产销售持续增长，全国规模以上工业企业营业收入比上年增长5.9%。受多重超预期因素影响，叠加上年同期基数较高，规模以上工业企业利润比上年下降4.0%。其中，钢铁、石油加工及疫苗制造行业利润降幅较大，下拉作用较为明显，剔除上述行业后，其他规上工业企业利润比上年增长5.6%。

二是装备制造业利润占比上升。2022年，装备制造业利润比上年增长1.7%，延续前三季度的增长态势；装备制造业利润占规上工业的比重为34.3%，比上年提高2.0个百分点，工业企业利润行业结构有所改善。分行业看，铁路船舶航空航天运输设备行业利润比上年增长44.5%，实现快速增长；电气机械行业受新能源产业等带动，利润增长31.2%，增速连续8个月加快，是拉动工业利润增长最多的制造业行业。

三是多数消费品行业利润有所改善。随着促消费扩内需政策持续显效，市场需求有所回升，消费品行业活力增强。2022年，在13个主要消费品行业中，有8个行业利润比1—11月份改善。其中，酒饮料茶、烟草、家具、食品制造行业利润比上年分别增长17.6%、11.9%、7.9%、7.6%，保持较快增长。

四是采矿业、电气水行业利润保持较高增速。2022年，采矿业利润比上年增长48.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润增长41.8%。其中，煤炭采选业利润增长44.3%，保持快速增长；油气开采业受石油价格上涨带动，利润增长109.8%；电力行业受用电需求增加、同期基数较低等因素推动，利润增长86.3%。

五是企业成本压力有所缓解。2022年，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.72元，比1—11月份、前三季度分别减少0.08元、0.13元。12月份，企业每百元营业收入中的成本为84.01元，同比减少0.05元，年初以来首次由增转降。单位成本下降有利于企业利润恢复和改善。

六是企业库存增速持续回落。2022年末，规模以上工业企业产成品存货比上年增长9.9%，增速比11月末、三季度末分别回落1.5和3.9个百分点；产成品存货周转天数为17.6天，比11月末、三季度末分别减少0.6天、0.4天。企业库存增速持续回落，库存周转有所加快，有利于提高资金利用效率，促进工业生产恢复。

“总体看，尽管2022年工业企业利润有所下降，但工业企业利润上下游结构持续改善，也要看到，国内外不稳定不确定因素仍然较多，企业经营压力仍然较大，工业企业效益恢复仍面临诸多挑战。下阶段，要全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，大力提振市场信心，积极扩大国内有效需求，巩固工业企业效益企稳回升基础，推动2023年工业经济运行整体好转。”朱虹说。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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