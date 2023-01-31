人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家统计局：2022年我国工业生产总体稳定 企业利润结构改善

2023年01月31日13:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月31日电 （记者杨曦）国家统计局31日公布数据显示，2022年，全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元，比上年下降4.0%。在41个工业大类行业中，21个行业利润总额比上年增长，19个行业下降，1个行业由亏转盈。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，2022年，面对严峻复杂的国际环境和多重超预期因素冲击，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施稳经济一揽子政策和接续措施，工业生产总体稳定，企业利润结构有所改善，主要呈现以下特点：

一是工业企业营收保持增长，利润有所下降。2022年，工业经济运行总体平稳，工业生产销售持续增长，全国规模以上工业企业营业收入比上年增长5.9%。受多重超预期因素影响，叠加上年同期基数较高，规模以上工业企业利润比上年下降4.0%。其中，钢铁、石油加工及疫苗制造行业利润降幅较大，下拉作用较为明显，剔除上述行业后，其他规上工业企业利润比上年增长5.6%。

二是装备制造业利润占比上升。2022年，装备制造业利润比上年增长1.7%，延续前三季度的增长态势；装备制造业利润占规上工业的比重为34.3%，比上年提高2.0个百分点，工业企业利润行业结构有所改善。分行业看，铁路船舶航空航天运输设备行业利润比上年增长44.5%，实现快速增长；电气机械行业受新能源产业等带动，利润增长31.2%，增速连续8个月加快，是拉动工业利润增长最多的制造业行业。

三是多数消费品行业利润有所改善。随着促消费扩内需政策持续显效，市场需求有所回升，消费品行业活力增强。2022年，在13个主要消费品行业中，有8个行业利润比1—11月份改善。其中，酒饮料茶、烟草、家具、食品制造行业利润比上年分别增长17.6%、11.9%、7.9%、7.6%，保持较快增长。

四是采矿业、电气水行业利润保持较高增速。2022年，采矿业利润比上年增长48.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润增长41.8%。其中，煤炭采选业利润增长44.3%，保持快速增长；油气开采业受石油价格上涨带动，利润增长109.8%；电力行业受用电需求增加、同期基数较低等因素推动，利润增长86.3%。

五是企业成本压力有所缓解。2022年，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.72元，比1—11月份、前三季度分别减少0.08元、0.13元。12月份，企业每百元营业收入中的成本为84.01元，同比减少0.05元，年初以来首次由增转降。单位成本下降有利于企业利润恢复和改善。

六是企业库存增速持续回落。2022年末，规模以上工业企业产成品存货比上年增长9.9%，增速比11月末、三季度末分别回落1.5和3.9个百分点；产成品存货周转天数为17.6天，比11月末、三季度末分别减少0.6天、0.4天。企业库存增速持续回落，库存周转有所加快，有利于提高资金利用效率，促进工业生产恢复。

“总体看，尽管2022年工业企业利润有所下降，但工业企业利润上下游结构持续改善，也要看到，国内外不稳定不确定因素仍然较多，企业经营压力仍然较大，工业企业效益恢复仍面临诸多挑战。下阶段，要全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，大力提振市场信心，积极扩大国内有效需求，巩固工业企业效益企稳回升基础，推动2023年工业经济运行整体好转。”朱虹说。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：2022年我国工业生产总体稳定 企业利润结构改善
　　人民网北京1月31日电 （记者杨曦）国家统计局31日公布数据显示，2022年，全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元，比上年下降4.0%。在41个工业大类行业中，21个行业利润总额比上年增长，19个行业下降，1个行业由亏转盈。…
国家税务总局：2022年我国新增减税降费及退税缓税缓费超过4.2万亿元
　　人民网北京1月31日电 （记者车柯蒙）2022年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国强化宏观政策跨周期和逆周期调节，及时果断部署实施新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策和接续措施。记者从国家税务总局了解到，2022年，我国新增减税降费及退税缓税缓费超过4.2万亿元，为助力稳住宏观经济大盘发挥了关键作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部