人民网北京1月31日电 （记者车柯蒙）2022年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国强化宏观政策跨周期和逆周期调节，及时果断部署实施新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策和接续措施。记者从国家税务总局了解到，2022年，我国新增减税降费及退税缓税缓费超过4.2万亿元，为助力稳住宏观经济大盘发挥了关键作用。

超4.2万亿元政策红利落实落细

记者了解到，2022年，全国新增减税降费及退税缓税缓费超4.2万亿元，主要包括三部分：一是累计退到纳税人账户的增值税留抵退税款2.46万亿元，超过2021年全年办理留抵退税规模的3.8倍；二是新增减税降费超1万亿元，其中新增减税超8000亿元，新增降费超2000亿元；三是办理缓税缓费超7500亿元。

分行业看，制造业新增减税降费及退税缓税缓费近1.5万亿元，占比35%左右，是受益最明显的行业。同时，餐饮、零售、文化旅游、交通运输等受疫情影响较重的服务业，新增减税降费及退税缓税缓费超8700亿元，有力帮助市场主体渡过难关。

分企业规模看，小微企业和个体工商户是受益主体，新增减税降费及退税缓税缓费超1.7万亿元，占总规模的比重约四成；另外，近八成的个体工商户在2022年无需缴纳税款。

政策红利为市场主体“输血”“活血”

2022年实施的系列税费支持政策，直接为广大市场主体“输血”“活血”，在支持企业纾难解困、保市场主体保就业、助力稳住宏观经济大盘、促进高质量发展等方面发挥了关键性作用。国家统计局2022年对工业企业进行三次留抵退税政策成效调查，结果显示，已享受大规模增值税留抵退税政策红利的企业普遍反映减负效果十分明显。

一是以“真金白银”有效缓解了企业经营压力。税费支持政策特别是留抵退税政策直接减轻了企业税费负担和资金压力，有力帮助企业渡过难关。税务总局对10万户重点税源企业调查显示，2022年企业每百元营业收入税费负担下降2.7%，其中受疫情影响较大的交通运输业、住宿餐饮业分别下降15.4%和14.2%，负担显著减轻。

二是增强了市场主体活力。系列税费支持政策落地见效，税收营商环境进一步优化，有力增强市场主体活力。2022年，全国新办涉税市场主体1315万户。截至2022年末，全国涉税市场主体总量达到8407万户，较2021年末增长6.9%。

三是助力了制造业平稳运行。在系列税费支持政策作用下，2022年，全国制造业重点税源企业每百元营业收入税费负担同比下降3.4%，帮助企业轻装上阵。增值税发票数据显示，2022年，全国制造业企业销售收入同比增长4.1%，比全部企业高1.9个百分点。特别是享受留抵退税政策的制造业企业购进金额同比增长8.2%，比没有享受留抵退税政策的制造业企业高4.5个百分点。

四是促进了新动能加速成长。增值税发票数据显示，2022年，全国高技术产业销售收入同比增长9.9%。特别是享受留抵退税的高技术产业企业销售收入同比增长11.5%，比没有享受留抵退税的高技术产业企业高2.1个百分点。

(责编：王震、吕骞)

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