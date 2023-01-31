人民网北京1月31日电 （黄盛）据中国人民银行消息，为精准有力实施好稳健的货币政策，引导金融机构加大对绿色发展等领域的支持力度，人民银行在近日印发通知，延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具。

具体来看，碳减排支持工具延续实施至2024年末，将部分地方法人金融机构和外资金融机构纳入碳减排支持工具的金融机构范围，进一步扩大政策惠及面，深化绿色金融国际合作。煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末，在保障能源供应安全的同时支持经济向绿色低碳转型，助力科学有序实现碳达峰碳中和目标。交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末，将中小微物流仓储企业等纳入支持范围，进一步增强金融支持交通物流保通保畅的力度，助力交通物流业高质量发展。

据悉，人民银行于2021年11月8日创设推出碳减排支持工具，并在此基础上再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。碳减排支持工具是人民银行为支持碳达峰、碳中和而创设的货币政策工具，通过向符合条件的金融机构提供低成本资金，支持为碳减排重点领域内具有显著碳减排效应的项目提供优惠利率的贷款。按照规定，人民银行通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。支持煤炭清洁高效利用专项再贷款明确支持煤的大规模清洁生产、清洁燃烧技术运用等七个煤炭清洁高效利用领域，以及支持煤炭开发利用和增强煤炭储备能力，按贷款本金的100%予以低成本资金支持。交通物流专项再贷款明确支持道路货物运输经营者和中小微物流（含快递）企业，按贷款本金的100%予以低成本资金支持。

人民银行货币政策司司长邹澜近日在国新办发布会上表示，截至去年年底，结构性货币政策工具余额大约6.4万亿元，在引导金融机构合理投放贷款、促进金融资源向重点领域和薄弱环节倾斜、保持货币信贷总量稳定增长、稳定宏观经济基本盘方面，发挥了积极作用。

对于此次延续实施上述三项货币政策工具，人民银行表示，结构性货币政策坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

东方金诚信用高级分析师赵剑松向人民网财经表示，此次煤炭清洁高效利用专项再贷款时间范围延续，再次体现我国基于国情在保障能源供应安全的同时支持经济向绿色低碳转型的意愿和担当。交通物流专项再贷款是2022年5月中国人民银行和交通运输部出台的交通物流专项再贷款政策，此次交通物流专项再贷款政策工具时间范围的延续，表明了国家在助力交通物流业复苏的决心。专项再贷款政策的适用对象为面临较大经营压力和资金压力的物流企业和个体货车司机这两大群体，此举将进一步增强金融支持交通物流保通保畅的力度，助力交通物流业高质量发展。

“最近人民银行正在研究推出另外几项结构性工具，主要重点支持房地产市场平稳运行，包括保交楼贷款支持计划、住房租赁贷款支持计划等。”也有业内人士向人民网财经表示，结构性货币政策工具建立了激励机制，把资金、金融机构对经济薄弱环节和最需要发展领域的信贷投放挂钩，发挥出精准滴灌实体经济的优势，同时人民银行也通过结构性货币政策工具投放了基础货币，有利于保持银行体系流动性合理充裕，支持宏观经济的平稳运行。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经