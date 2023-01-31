人民网记者 孙阳

一座已逾1800年历史的古城，在新时代“活”了。

亭台楼阁间，雕梁画栋宛若穿越千年；青石长巷里，店铺林立重现商业盛景；春节假期中，民俗巡游、灯火祈福、秧歌表演、沉浸演绎等“文化大餐”缤纷呈现……在山西省忻州市，忻州古城（又称“秀容古城”）已成为这片土地的新名片。

春节期间，忻州古城举办了丰富多彩的文化活动。人民网记者 孙阳摄

忻州古城的“活化”，并非朝夕之间。由于历史原因，古城肌理遭到破坏，风貌不存边界难辨，旅游资源无法得到有效开发。2017年，忻州市开始启动古城保护改造“活化”工程，包括秀容书院、泰山庙、关帝庙、财神庙、城门楼、城墙等相继修复改建完成。

忻州古城正成为山西文旅的一张新名片。石荐文 摄

如今，集遗产保护、文化展示、传统商业、旅游休闲为一体的古城焕活新生，老城区内百姓的生活条件和居住环境焕然一新。

穿越时代风云的古城，从曾经的“三关总要，晋北锁钥”，华丽转身为传统文化与现代文明的辉映节点。而与古城命运相伴的老、中、青三代人，则成为最好的见证者。

收获：“让典籍飞入寻常百姓家”

大年三十清晨，70多岁的张六金打开办公室电脑，熟练地浏览网页、检索信息、整理文稿，对古籍进行白话处理。

秀容书院博物馆坐落于忻州古城内，张六金在这里负责文史研究。

近年来，张六金对忻州地方文化进行了深入研究。人民网记者 孙阳摄

“父辈是‘走西口’时候的买卖人，我生在忻州，长在内蒙古，年轻的时候主要在农业领域做研究工作。” 张六金喜欢格律诗，并进行了20多年的创作。随着年龄的增长，对故土的眷恋和热爱，驱动他开始研究忻州民俗和地方文化。忻州古城秀容书院博物馆成立后，他成为了这里的文史研究员。

秀荣书院，从最初传统儒学的学堂，几经历史变幻，如今已成为中国百强中学忻州一中，是忻州教育历史的典型代表。文化传承与教育紧密相连，张六金的文史研究工作，也深刻影响了家风与家人。

“我的外孙女受我影响，也喜欢文史研究，考上了历史学的研究生。她现在在山西省晋祠博物馆工作，我们平时也常沟通业务呢。”张六金说。

让古籍“活起来”，是张六金心中的新期盼。人民网记者 孙阳摄

去年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进新时代古籍工作的意见》指出，要完善古籍工作体系、提升古籍工作质量，并通过“挖掘古籍的时代价值”“促进古籍的有效利用”“推进古籍数字化”“做好古籍普及传播”等方式加快古籍资源的转化利用。

“这两年，我开始对本地的典籍、文献进行整理，再做白话文处理，最后通过网络平台进行发布和展示。这里过去的故事有了更多受众，这是新时代讲好忻州故事的好办法。”对张六金来说，古稀之年最大的收获，便是让古籍穿越时空，飞入了寻常百姓家。

信心：“做好四荤四素，加快招兵买马”

大年初二中午，48岁的王国栋开门迎客，在后厨、前台和餐厅来回穿梭，满脸尽是笑意。

七盔八碗是地地道道的忻州味道，七种凉菜,八种热菜,都盛在碗里，肉菜飘香，承载儿时回忆。如今，“七盔八碗”也成为了忻州古城的名店，王国栋是这里的老板。

作为土生土长的忻州人，王国栋曾历任当地多家知名酒店的餐饮总厨，2019年，王国栋和朋友来古城里游玩，亲身体验熟悉的民俗文化，也敏锐嗅到了商业气息。

在古城创业的王国栋，生意越来越红火。人民网记者 孙阳摄

2020年6月，王国栋的“七盔八碗”正式开业。店铺选在古城泰山庙巷里的一个古色古香的四合院，传统手艺配上新式营销，“七盔八碗”很快成为了古城的网红店。

“不少外地游客专门来尝店里的菜，我也会给他们推荐忻州和山西其他的景点，只有游客留下了，大家的生意才能越来越红火嘛！”这两年，王国栋给店铺注册了公众号，也开通了抖音平台，很多游客慕名而来。

王国栋的“七盔八碗”吸引了不少外地游客前来品尝。人民网记者 孙阳摄

王国栋坦言，疫情对餐饮企业造成了不小的冲击，但一系列的减税降费政策和古城给予商户实实在在的补贴，让他坚持了下来。

“信心越来越足！元旦期间，客流就已经明显回升。春节这几天，包间都提前订满了。照这个势头，我又要招兵买马、补充人手了。”说话间，又来了一大家子客人，王国栋起身前去招呼，换上了一口标准的“忻州普通话”。

希望：“来古城，留下来，继续再来！”

大年初四晚上，28岁的张如亭在古城运营中心的办公室里，对白天古城的直播素材进行整理分类。伴着灯火通明的夜色，张如亭仿佛已融入古城夜晚的如织人流。

春节期间，张如亭通过直播平台宣介忻州古城。人民网记者 孙阳摄

2015年大学毕业后，张如亭在湖北找了一份工作。一次偶然的返乡游玩，改变了她的职业轨迹。

“我生长在忻州，但从没来过城南。那一次我站在城楼上，看到近处的古城、远方广阔的土地，第一次感觉到我是一个忻州人，应该为这里做点什么。”2018年12月，张如亭应聘来到古城运营中心，负责策划和宣传工作。

时值忻州古城一期修缮工程尾声，张如亭的第一个任务是策划宣传好古城“文创市集”活动。从前期的招募推广，到后期的运营宣传，张如亭帮助诸如剪纸手艺人、烙画师等传统文化传承者走向台前，也让自己对这份工作增添了一份使命感。

“我印象最深的是2019年7月古城东大街开街。当天来观赏游玩的游客远超预期，网络接近满载，因为没有通讯车，我打车去古城外的网吧，才发出了当天的新闻稿。”在张如亭看来，古城的变化，更是忻州人的变化，各行各业因为古城产生了新的联动，“边建设、边运营”带来了新的商机，这里的人们更开放、更自信、更有希望。

通过自己的工作，张如亭让越来越多的人了解并走进忻州古城。人民网记者 孙阳摄

“2023年，文旅行业一定会迎来新的复苏。我们已经排好了节日假期等重要节点的工作表，我希望大家来古城，留下来，继续再来！”张如亭告诉记者，这几年自己最大的变化，就是面对人生的选择，可以做到更坚定。

在忻州古城秀容书院博物馆门前，挂着这样一幅楹联：上联为“村男于耜 村女于裳 古风犹及今时见”，下联为“城外山河 楼中书卷 一般不厌百回看”。

古风今犹在，不厌百回看。如今的古城，被赋予了新的生命，而它的美，在景，在市，更在于新时代奋斗者的热爱与坚守。

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(责编：王震、吕骞)

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