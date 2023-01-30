人民网记者 夏晓伦

新春时节的华北平原，虽是寒冬，山东省巨野县龙堌镇却呈现出另一番景象，龙麟生态产业园的温室内，绿意盎然、生机勃勃。走进其中，香蕉树的大叶子格外惹人注意，红彤彤的西红柿、青翠欲滴的辣椒等各类蔬菜长势喜人，村民刘玉萍正在忙着采摘，脸上洋溢着丰收的喜悦。

与生态温室形成呼应的，是335栋现代化农业大棚，用于现代农业育苗及生产，园区道路两侧及空闲土地充分种植桃树、梨树等经济作物，水域附近则是白鹭展翅、野鸭嬉戏、芦苇翩翩的自然景观。

300多座农业大棚整齐排布。人民网记者 夏晓伦摄

在这个华北小镇上，乡村振兴正通过“聚力乡村产业、为农民提供就业机会、发展村集体经济、建设美丽乡村”等一揽子动作，内化为农民鼓起来的钱包和美起来的新居。

农民生活富起来了

“我们主打绿色无公害蔬菜，种有羊肚菌、蟠桃等产品，聚焦星级酒店、大型超市等高端市场，产品销往北京、上海、西安、青岛等大中型城市，疫情过去，蔬菜的销路又打开了。”看着满棚的蔬菜，龙麟生态产业园负责人张凤成高兴地说。

园区采取“公司+农户”经营模式，由专业化公司租赁经营，土地年租赁金额238.4万元，相关村村集体年均收入增加约5万元，同时创造就业岗位500余个，培养了大批新型职业农民。

任凤香是周边村的村民，作为花甲之年的独居老人，原本已经失去了收入。温室大棚建起来后，任巧莲家里原有的3亩土地每年可以获得4000多元的租金，她也在大棚里做一些轻巧的农活，打理打理蔬菜苗，每天也有六十元的收入，日常生活支出有了保障。

沙沃村支部书记郭新跃告诉记者：“大棚一期主要租用我们村的地，村里成立了合作社，通过合作社将村里的地租出去，建成了温室大棚，我们村的困难户在得到大棚租金收益的基础上，还优先在大棚内务工，各家各户都能增收近万元，生活水平得到了改善。”

绿色无公害果蔬品牌只是龙堌乡村产业的一个切面，据龙堌镇党委书记、镇长郑义介绍，龙堌规划建设了300亩的乡村振兴产业园，总投资7.6亿元，目前已入园项目5个，涵盖农副产品精深加工、服装纺织等劳动密集型产业，预计2023年6月全部投产；达产后年产值约为9.8亿元，提供就业机会1000余个。

“家门口就能就业，工资也不低，按件计费，还不耽误照顾老人孩子，比外出打工强多了。”在华和针织有限公司工作的龙堌镇西村村民刘巧莲感慨说。

村里也开起了公司

沙沃村的合作社并不是个例。2018年以来，龙堌镇指导各村党组织领办合作社，已经累计有47个村累计引进服装加工、农副产品加工、中介服务等项目22个，增加村集体收入800多万元。

如今，龙堌镇的村集体致富路又有了新探索，开始注册发展镇村国有公司。据介绍，镇国有公司和村级子公司的年度利润按照1:9比例分配，确保最大程度让利于村，增加村集体收入。

“目前我们已陆续探索出秸秆离田、共享苗圃、劳务输出、美丽乡村建设等6类业务模式。”巨野润龙国有资本运营公司总经理孔凡光告诉记者。

润龙正是龙堌镇的国有公司，陆续带领各村建立的国有公司开展了包括道路提升改造、雨污管网铺设、坑塘治理、公厕建设等8大类66项工程，实现了群众增收、村集体增收、财政增收的多赢局面。

龙堌镇乡村振兴产业园部分厂房已建成。人民网记者 夏晓伦摄

以许庄村为例，村内的排污工程原本和周边村一样，一到阴雨天就“污水漫溢”。

作为前期试点创办村级子公司的村，许庄村充分整合村内强大的建筑工人资源，组建了以村内能工巧匠为主的施工队伍，村污水处理设施提升工程不仅进展快且完成质量高，也额外增加了村集体经济收入2万元。

“近几年，我们村变化也很大，路通了，灯亮了，绿化多了，今年还给小孩造了个小游乐园，墙上人家老师免费给画了墙绘，周边还有产业园，我相信，俺村里肯定会越来越好。”耿庄村村民张凤茹说。

“今后，龙堌镇将以产业发展为核心，以群众增收为导向，不断激发乡村产业活力，推进乡村全面振兴。”郑义说，加快推动乡村组织振兴、产业振兴、文化振兴和生态振兴。

“讲述奋斗故事 感悟时代脉动”系列报道：

新春走基层｜年货送到家 快递不“打烊”

新春走基层| 河南长垣：烧锅美酒飘香味 黄河小村换新颜

新春走基层｜新发地批发市场：24小时运转守护万家“烟火气”

送遗失“宝贝”回家过年 乘客失物变化折射时代变迁

春节我在岗：工程建设施工忙 服务保障不停歇

组图：年味浓年事忙 百姓乐享热闹幸福年

组图：“新春节日装”让返乡列车暖意融融



(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经