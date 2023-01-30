人民网记者 王震

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：好医生集团董事长 耿福能

人民网：前不久，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

耿福能：中央经济工作会议提出，“推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局”，“保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控”。我深切体会到，党中央始终把人民放在首位，把人民系在心上，坚持把人民的利益和健康当作工作的重心。

医药发展关乎人民群众健康质量，作为中医药企业，我们要紧紧围绕传承创新发展的使命任务，以满足人民群众中医药需求为着力点，加快推动中医药高质量发展。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响民营企业下一步的发展？

耿福能：民营企业是国民经济的重要组成部分。中央再次重申“两个毫不动摇”，给民营经济发展一颗“定心丸”，一剂“强心剂”，关键是提振了信心。民营企业的信心和活力在哪，我国市场经济的期望和活力就在哪。

企业做产业做品牌，更看重的是稳定性和可持续，更看重法治环境和营商环境。党中央释放政策信号，从制度和法律上、从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。我认为这对激发民营企业家敢闯敢干的信心，鼓励支持引导民营经济健康发展将产生积极作用。

人民网：如何看待中医药行业未来的发展，好医生集团将有何新动作、新布局？

耿福能：中医药不仅大有可为，并且大有作为。我们要坚持稳中求进的工作总基调，把中医药摆在经济社会发展全局中谋划推进。

三十多年，好医生集团一路走来，始终恪守行业本质，以产品质量和品牌口碑取胜。接下来，好医生集团将积极拥抱变化、顺势而为，发扬主动精神，系统思考、守正创新，以“数智”赋能制造，不断研发新品，积极开拓市场，优化营销结构，拓宽发展渠道，探索医药发展新模式，用品质和服务继续赢取大众的信赖。

(责编：王震、吕骞)

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