人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民网《对话企业家》·百家企业谈信心

好医生集团耿福能：中医药不仅大有可为，并且大有作为

人民网记者 王震
2023年01月30日09:39 | 来源：人民网
小字号

“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。

本期嘉宾：好医生集团董事长 耿福能

人民网：前不久，中国召开了中央经济工作会议。您认为到此次会议传递出怎样的信号？

耿福能：中央经济工作会议提出，“推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局”，“保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控”。我深切体会到，党中央始终把人民放在首位，把人民系在心上，坚持把人民的利益和健康当作工作的重心。

医药发展关乎人民群众健康质量，作为中医药企业，我们要紧紧围绕传承创新发展的使命任务，以满足人民群众中医药需求为着力点，加快推动中医药高质量发展。

人民网：中央经济工作会议再次重申“两个毫不动摇”，您有何新感受？它将如何影响民营企业下一步的发展？

耿福能：民营企业是国民经济的重要组成部分。中央再次重申“两个毫不动摇”，给民营经济发展一颗“定心丸”，一剂“强心剂”，关键是提振了信心。民营企业的信心和活力在哪，我国市场经济的期望和活力就在哪。

企业做产业做品牌，更看重的是稳定性和可持续，更看重法治环境和营商环境。党中央释放政策信号，从制度和法律上、从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。我认为这对激发民营企业家敢闯敢干的信心，鼓励支持引导民营经济健康发展将产生积极作用。

人民网：如何看待中医药行业未来的发展，好医生集团将有何新动作、新布局？

耿福能：中医药不仅大有可为，并且大有作为。我们要坚持稳中求进的工作总基调，把中医药摆在经济社会发展全局中谋划推进。

三十多年，好医生集团一路走来，始终恪守行业本质，以产品质量和品牌口碑取胜。接下来，好医生集团将积极拥抱变化、顺势而为，发扬主动精神，系统思考、守正创新，以“数智”赋能制造，不断研发新品，积极开拓市场，优化营销结构，拓宽发展渠道，探索医药发展新模式，用品质和服务继续赢取大众的信赖。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
好医生集团耿福能：中医药不仅大有可为，并且大有作为
　　“爬坡过坎，关键是提振信心”。2022年12月15日至16日召开的中央经济工作会议指出，2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。近日，人民网《对话企业家》栏目推出“百家企业谈信心”特别策划，对话重点行业领域企业负责人，传递市场声音、提振发展信心、激励使命担当。…
新时代“追星人”：破解宇宙密码，在星辰大海间追赶世界前沿
　　“北京明白！”这句简短有力的口号，意外地将一个年轻而低调的群体拉进了公众的视线。 他们，平均年龄不到35岁，80%以上毕业于“双一流”高校和学科，91%是硕士、博士；他们，置身航天测控最前沿，多次操控航天器创造了一连串“中国奇迹”……他们，就是承担着我国载人航天工程、探月工程、行星探测工程飞行控制和航天器长期管理任务的“飞控青年团队”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部