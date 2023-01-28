本报记者 欧阳洁 罗珊珊 李 刚 王永战

新年伊始，外资企业加紧布局中国市场。

1月，在广东省惠州市仲恺高新区，安姆科广东惠州基地正在开足马力生产。最近，总部位于瑞士苏黎世的消费品包装公司安姆科投资10亿元建成的全球软包装样板工厂正式投产，一期年产值将达8亿元。

与此同时，位于江苏省苏州高铁新城的中荷（苏州）科技创新港项目现场繁忙有序，办公塔楼里的配套设备正在抓紧施工安装。未来这里将搭建起中荷两国光电技术、生物医药、汽车高端零部件等多个领域的交流合作平台，2023年有望正式投产启用。

今年第一季度，美国3M公司将在安徽省合肥工厂建成一条热失控屏障转换生产线，生产的产品应用于电动汽车的电池系统，能有效提高电池热管理性能。越来越多先进产品将装备中国新能源汽车。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“推进高水平对外开放。”“合理缩减外资准入负面清单，依法保护外商投资权益，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。”

中央经济工作会议指出：“更大力度促进外资稳存量、扩增量，培育国际经贸合作新增长点”。

外资企业是我国重要的市场主体，更大力度促进外资稳存量、扩增量，是我国扩大高水平对外开放的重要举措，也是服务构建新发展格局的应有之义。

依托超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更加开放的中国不断以自身新发展为世界提供新机遇，持续成为外资企业眼里的投资热土。2022年，我国实际使用外资金额12326.8亿元，按可比口径同比增长6.3%，保持稳定增长。

稳中有增，引资量质齐升

作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，粤港澳大湾区是观察我国利用外资动向的窗口。

2022年12月21日，由粤港澳三地政府联合举办的首届粤港澳大湾区全球招商大会拉开帷幕，吸引了全球数百家企业，涉及先进制造、生物科技、新一代信息技术等产业领域，最终达成合作项目853个、投资总额2.5万亿元。

招商大会上，西门子能源宣布，西门子能源（深圳）有限公司正式注册成立。“这几年，我们见证了粤港澳大湾区打造‘国际一流湾区’的愿景正在从蓝图变为现实。”西门子能源全球高级副总裁姚振国说，“西门子能源将以开放务实的心态，创新合作模式，积极支持粤港澳大湾区的能源转型。”

近年来，尽管外部环境纷繁复杂，但我国利用外资保持稳定增长。2022年，在2021年实际使用外资金额首次突破万亿元高基数基础上，我国吸引外资实现稳中有增、量质齐升，保持稳中向好态势——

引资结构不断升级。2022年，高技术产业实际使用外资增长28.3%，占全国36.1%，较2021年提升7.1个百分点，其中电子及通信设备制造、科技成果转化服务、信息服务分别增长56.8%、35%、21.3%。

“这说明我国产业转型升级成效显著，已形成与全球高技术产业发展相匹配的产业基础和创新体系，在科技创新前沿领域、绿色经济转型、应对气候变化国际合作、数字经济发展等领域，跨国公司希望与中国企业共同成长，分享中国经济转型升级的红利。”商务部研究院现代供应链研究所所长林梦分析道。

区域布局持续优化。2022年，我国中部、西部地区实际使用外资分别增长21.9%和14.1%，高于全国平均水平15.6个百分点和7.8个百分点。其中，山西、河南、广西、陕西吸收外资分别增长229.6%、119.8%、49.1%、33.6%。

外资主要来源地投资意愿稳定。2022年，投资增幅较大的来源地有韩国、德国、英国，分别增长64.2%、52.9%、40.7%。欧盟、“一带一路”沿线国家、东盟对华投资分别增长92.2%、17.2%、8.2%。

“《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效为中日韩等RCEP成员国间进一步深化经贸合作提供了广阔空间。”林梦认为，RCEP成员国间在货物、服务、投资等领域高水平的便利化自由化政策措施，显著提升了东亚区域经济一体化水平，释放了区域内贸易投资增长潜能。中国还将进一步加快推动与更多国家和地区商签高水平自贸协定，这无疑有利于促进全球贸易投资增长。

韧性强劲，竞争优势不减

近期，中国贸促会对160多家外资企业和外国商协会进行了调研。结果显示，99.4%的受访外资企业对2023年中国经济发展前景更有信心。受访外资企业普遍认为，中国经济韧性强，在市场潜力、工业体系、基础设施、营商环境等方面具有综合竞争优势。

生产要素齐备，产业链供应链安全稳定——

生产线上，一台台设备有序工作。位于四川省成都市双流区西航港开发区的加德纳航空成都全球旗舰工厂内，源源不断生产出的飞机零部件将交付给空客等国内外知名飞机制造企业。

目前，加德纳成都工厂已从加德纳航空英国总部转移了大量机翼零部件的制造技术、工艺方法。以飞机机翼部分零部件为例，目前可生产零件约400种，未来业务还有望从飞机零部件扩展到发动机零部件等领域。

“中国有广阔的市场前景，现在我们飞机零部件的产品需求正在激增。我们将持续扩展在华业务，努力实现更好发展。”加德纳航空（成都）有限公司总经理詹姆斯说，公司正和中国商飞公司就C919大飞机零部件供应进行合作商谈。2022年以来，企业新购入了一批精密加工设备用来提高生产能力，2023年将继续提高产能。

在许多外资企业眼里，中国有超大规模市场的需求优势，有产业体系配套完善的供给优势，既是重要的生产基地，也是不可错过的目标销售市场。

大门越开越大，中国机遇世界共享——

2022年10月，法国巴黎资产管理控股公司和农银理财合资设立的法巴农银理财有限责任公司获批筹建，注册资本金10亿元人民币，其中，法巴资管出资51%，农银理财出资49%。

作为中国金融业对外开放的见证者和受益者，法巴资管亚太区董事总监韦历山对未来发展充满信心：“中国坚定不移扩大开放，不断以中国新发展为世界提供新机遇。目前，中国是全球第二大资产管理市场，拥有广阔的发展前景，我们将把多年来在全球资产管理方面积累的先进经验、多元产品和风控理念带到中国，为中国投资者带来更加丰富、优质的产品和服务。”

2022年以来，我国实施新版外商投资准入负面清单，在金融、汽车等领域放宽市场准入，发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，扩大鼓励外商投资范围，制造业引资专项政策精准出台，15条举措推动利用外资高质量发展，有效稳定了外资企业发展预期，为外商投资提供了更加广阔的发展空间。

坚持改革创新，开放平台积极发挥作用——

2022年，国际旅游零售商巨头DFS（环球免税店）集团成功中标重庆机场国内有税零售特许经营权，这是DFS在中国有税零售市场的首次亮相。“不仅是DFS，我们还先后落地杜福瑞（DUFRY）等世界三大重量级旅游零售商，众多国际优质品牌相继落地，将有力提升重庆机场商业的国际化服务品质，助力重庆建设国际消费中心城市。”中新（重庆）机场商业管理有限公司相关负责人说。

DFS集团加速进入中国市场的背后，是中新（重庆）战略性互联互通示范项目的有序推进。“我们公司本身就是中新合作的成果，由重庆机场集团和新加坡樟宜机场（中国）有限公司共同组建，通过引入新加坡樟宜机场的先进经营理念，我们摸索出了适合自己发展的商业模式，正加快推动重庆机场商圈提档升级。”该负责人表示。

21个自由贸易试验区覆盖东西南北中，政府间合作示范项目、综合保税区、经济技术开发区加快改革创新……如今，我国各类开放平台先行先试，陆续出台贸易投资自由化便利化举措，成为吸引外资新高地。

多措并举，打造更优环境

今年如何更大力度吸引和利用外资？

商务部相关负责人表示，要坚决贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，围绕稳存量、扩增量、提质量，多措并举，不断提高利用外资的质量和水平。

商务部新闻发言人束珏婷表示，要合理缩减外资准入负面清单，加大现代服务业开放力度。加大自贸试验区、自由贸易港、服务业扩大开放示范试点、国家级经开区等开放平台先行先试力度，加快试点经验复制推广。推动利用外资实现稳存量、扩增量，我们有信心。

持续扩大开放，进一步放宽准入门槛。

近日，商务部印发沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等6个城市服务业扩大开放综合试点总体方案。此前，我国已在北京、天津、上海、海南、重庆等5省市开展试点，在产业开放发展、贸易投资自由化便利化、体制机制改革等领域开展探索试点，形成8批43项经验案例向全国推广，2022年1—11月，上述5省市服务业吸收外资476.9亿美元，占全国的36.8%，同比增长10.2%。

优化营商环境，落实外资企业国民待遇。

“为吸引外资入驻，广东推出了一系列政策利好，包括外资奖补政策、跨国公司总部政策、外资研发中心支持政策、自贸试验区专项支持政策等。截至目前，广东累计支持符合条件的外资项目（企业）超过200个，兑现奖励资金超35亿元人民币，撬动实际外资超过100亿美元。”广东省商务厅副厅长赵青表示，为吸引外资，广东编制了《广东省战略性产业集群招商地图》，外资企业可对照了解、重点投资。

“扎实做好利用外资的各项工作，要牢牢抓住改善营商环境这个牛鼻子。”国务院发展研究中心副主任隆国强表示，国际投资者全球布局，在一定程度上是对各个国家营商环境投票。要加快构建国内统一大市场，破除地方保护主义和行业壁垒，落实好外资企业国民待遇，保障外资企业依法平等参与政府采购、招投标和标准制定，加大知识产权和外商投资合法权益的保护力度。

加强服务力度，提升贸易投资便利度。

2022年以来，四川深入实施“外商投资服务专项行动”，以线下、线上方式召开政企座谈会188场，协调、回应、解决外资企业问题诉求590余条，促成德国梅塞尔、美国艾默生等213个外资项目在川增资，增资额占合同外资比例达到52%。四川省经合局外资处处长林丽表示，2023年，四川将加大服务保障力度，为外商来川开展投资贸易活动创造更加便利的条件，促成一批标志性项目落地。

中国贸促会新闻发言人杨帆表示，贸促会将加强与跨国公司、外国商协会常态化联系，办好外资企业座谈会，加强与相关部门、地方政府合作，组织更多政策宣讲会、政企对话会，加强政策解读和精准滴灌。

新征程上，坚持推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，定能让更多投资者分享中国的发展红利，使外资在推动中国经济发展中发挥更加积极的作用。

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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