数据来源：中国汽车工业协会

制图：张丹峰

本报北京1月27日电 （记者王政）记者日前从中国汽车工业协会获悉：2022年，我国车企出口竞争力持续增强，全年累计出口超300万辆，达到311.1万辆，同比增长54.4%，有效拉动行业整体增长。

汽车出口强势增长。伴随着我国品牌汽车在三电技术和智能驾驶相关领域逐步建立起竞争优势，我国汽车国际竞争力持续提升，出口呈加快增长趋势。继去年8月单月出口30.8万辆后，汽车出口持续保持较高水平，连续5个月月均出口量超过30万辆，其中，去年10月汽车企业出口创下33.7万辆的历史新高。

新能源汽车成为出口增长点。分车型看，2022年我国乘用车出口252.9万辆，同比增长56.7%；商用车出口58.2万辆，同比增长44.9%。新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。其中，去年11月，新能源汽车出口15.3万辆，环比增长5.5%，创下单月出口量新高。

主要车企出口量快速增长。从增速看，整车出口前10位企业出口量均呈不同程度的同比增长。

欧美市场持续取得突破。伴随着新能源汽车大踏步走出国门，欧洲和北美正成为中国汽车出口的两大增量市场，我国汽车产品国际市场地位进一步得到巩固。据海关总署数据，2022年前11个月，我国汽车出口量前10的国家中，阿联酋、墨西哥市场表现较强，同比分别增长2.7倍和1.6倍。新能源汽车出口的前三大市场为比利时、英国和菲律宾。

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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