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1月份我国三大采购经理指数均升至扩张区间 经济景气水平明显提升

2023年01月31日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京1月31日电 （记者杨曦）国家统计局31日公布数据显示，2023年1月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，1月份，三大采购经理指数均升至扩张区间，我国经济景气水平明显回升。

制造业采购经理指数升至临界点以上

1月份，随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，制造业PMI升至50.1%，重返扩张区间，调查的21个行业中有18个高于上月，制造业景气水平较快回升。

供需两端同步改善。生产指数和新订单指数分别为49.8%和50.9%，高于上月5.2和7.0个百分点，制造业产需景气水平明显回暖，但受春节假日因素影响，生产改善力度小于市场需求。从行业情况看，农副食品加工、医药、通用设备、铁路船舶航空航天设备等9个行业的生产指数和新订单指数均位于扩张区间，其中医药制造业产需增长明显，两个指数均升至65.0%以上高位景气区间。

各规模企业PMI均有回升。大、中、小型企业PMI分别为52.3%、48.6%和47.2%，高于上月4.0、2.2和2.5个百分点，各规模企业景气水平均有所回升。调查结果显示，大、中、小型企业中反映劳动力供应不足的比重均低于11.0%，较上月明显下降，员工短缺制约生产的情况有所缓解。

重点行业PMI不同程度上升。高技术制造业、装备制造业、消费品行业和高耗能行业PMI分别为52.5%、50.7%、50.9%和48.6%，高于上月5.1、4.7、4.0和1.2个百分点，景气水平不同程度改善。从市场需求看，高技术制造业、装备制造业和消费品行业新订单指数分别为55.6%、52.3%和52.4%，高于上月11.2、10.3和8.5个百分点，均升至扩张区间，行业市场需求有所回暖。

企业信心明显增强。生产经营活动预期指数为55.6%，高于上月3.7个百分点，升至较高景气区间，企业对近期市场恢复发展预期向好。从行业看，铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数升至60.0%以上高位景气区间，企业对行业发展信心增强。

非制造业商务活动指数大幅回升

1月份，非制造业商务活动指数为54.4%，比上月上升12.8个百分点，重返扩张区间，非制造业景气水平触底回升。

服务业景气水平由降转升。1月份，服务业商务活动指数为54.0%，结束连续6个月回落走势，升至扩张区间，本月春节假日消费市场回暖，服务业景气水平大幅回升。在调查的21个行业中，有15个位于扩张区间，其中铁路运输、航空运输、邮政、货币金融服务、保险等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间；同时前期受疫情影响较大的零售、住宿、餐饮等行业商务活动指数均高于上月24.0个百分点以上，重返扩张区间，表明居民消费意愿明显增强，市场活跃度回升。从需求看，新订单指数为51.6%，高于上月14.2个百分点，升至扩张区间，服务业恢复发展动能有所增强。从预期看，业务活动预期指数为64.3%，高于上月12.0个百分点，升至近期高点，企业预期向好。

建筑业景气上升。建筑业商务活动指数为56.4%，高于上月2.0个百分点，建筑业总体保持较快扩张。从预期看，业务活动预期指数为68.2%，高于上月6.7个百分点，连续两个月位于高位景气区间，表明随着推进重大项目开工建设各项政策措施落地生效，建筑业企业对市场发展保持乐观。

综合PMI产出指数升至近期高点

1月份，综合PMI产出指数为52.9%，比上月上升10.3个百分点，升至扩张区间，表明我国企业生产经营景气水平有所回升。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为49.8%和54.4%。

图片来源：国家统计局官网

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(责编：王震、吕骞)
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