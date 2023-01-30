人民网北京1月30日电 （黄盛）据国务院国资委消息，国务院国资委近日印发通知，对国资央企坚决打赢能源保供攻坚战、坚决守住能源保供安全底线、更好统筹发展和安全等工作作出部署。

国务院国资委表示，各有关中央企业要进一步细化能源保供工作措施，精准发力，狠抓落实。发电企业要加大电煤采购力度，多存煤、存好煤，持续提高机组顶峰发电能力，确保应发尽发、能发满发，及时消除设备缺陷和安全隐患，保障极寒天气下的供电供暖安全。煤炭企业要充分发挥先进煤矿产能优势，尽快释放煤炭先进产能，保障好生产、发运和销售有效衔接，确保煤炭安全供应，带头执行电煤中长期合同价格机制，切实维护煤价稳定。

据悉，自去年9月底以来，国务院国资委加大政策支持力度，协调推动新能源补贴资金、注入国有资本经营预算资金、推进专业化整合等，支持指导中央能源电力企业积极做好保供工作。中央企业不计代价稳产增供、稳市稳价，发电企业确保用电高峰发得出、顶得上，煤炭企业带头执行电煤长协机制、全力增产量，在能源电力保供中发挥了主力军作用、作出了突出贡献。

特别是在2023年春节期间，国家能源集团73座在产煤矿稳产高产，煤炭库存低于15天以上电厂动态清零，集团火电机组累计参与启停调峰109台次，集团商品煤资源量完成1360万吨、较同期增长16%，商品煤销售量完成1315万吨、较同期增长13%，自有煤炭运输量完成718万吨、较同期增长23%，两港装船量完成439万吨，发电量完成181亿千瓦时、较同期增长8.4%，供热量完成2063.6万吉焦、较同期增长13.3%，化工品产量完成60万吨、较同期增长18%。

中国华电在春节期间完成发电量112.32亿千瓦时，供热量1959.5万吉焦，同比增加9.7%。其中，华电能源公司发电量约5.1亿千万时，为黑龙江省1.4亿平米供热面积、560多万热用户提供约350万吉焦供热量；华电山东公司累计发电约15.5亿千瓦时，同比增长18.2%，其中火电完成约14.9亿千瓦时，同比增长16.3%；供热量累计完成约458.6万吉焦，同比增长7%；华电浙江公司累计发电约1.63亿千瓦时，同比增长10.1%；供热量累计完成约2.5万吉焦，同比增长9.17%。

中国华能在春节期间累计完成发电量126.85亿千瓦时；完成煤炭产量超183.3万吨，同比增长4.32%；完成供热量达2177万吉焦，同比增长13.44%。其中，1月24、25日供热量连创历史新高，1月25日供热量达到319.31万吉焦。

另据了解，2023年国务院国资委将督促指导中央企业进一步高质量打好能源电力保供阵地战、攻坚战，指导煤炭企业加快办理产能核增手续，做好生产组织的有序衔接，尽快释放先进产能；指导发电企业用足用好能源保供特别债资金，多存煤、存好煤，确保顶峰发电有煤用、不停机；指导电网企业充分发挥大电网优势，持续优化提升跨省区域调度能力，针对雨雪冰冻等极端天气，进一步完善应急预案；加强与地方政府的沟通协调，引导用户错峰避峰，确保做到需求响应优先、有序用电保底，严禁拉闸限电；指导石油石化和管网企业全力落实保供资源，加快储气设施建设，加强组织调度、优化生产运行、强化运输保障，科学研判和积极应对极端天气导致的民生用气需求增加情况，确保供应稳定。

(责编：王震、吕骞)

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