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首批次5家单位揭牌 中国铀业大力推进系统性重组改革

2023年02月01日17:23 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国铀业有限公司（以下简称中国铀业）获悉，近日，中国铀业新组建的中核地质科技有限公司、中核甘肃矿业有限公司、中核新疆矿业有限公司、中核资源发展有限公司、中核海外有限公司揭牌成立。

“上述5家单位揭牌以及12个产业集群近半数亮相，意味着中国铀业调整改革进入实质操作阶段。”中国铀业董事长、党委书记陈军利表示，除此之外，其他4家更名的单位将在春节后挂牌，计划所有单位要在3月31日前完成管理部门的整合，按照新机构新模式运营。

作为中核集团地矿专业化公司，中国铀业是我国铀矿勘查的国家队、主力军。2019年初到2022年底，中国铀业主营收入和利润增长了2倍。连续几年的高速高质量发展，中国铀业核心竞争力不断提升。

陈军利表示，中国铀业产业集约化程度不高、规模不均衡、布局结构不合理等结构性问题仍较为突出，生产要素配置无法满足产能快速提升和产业经济高质量发展的要求，只有大刀阔斧实施系统性改革才能从根本性上解决问题。

为此，中国铀业编制了重组改革方案，按照专业化、区域化、集约化的思路，将直接管理单位从29家整合为12家，其中，8家企业需要更名，并将126户法人组合为12个集约化规模化的产业集群。

“新形势新要求下，推动铀业系统重组与调整改革，是中国铀业主动求变、全面深化改革、破解发展难题的具体实践。”中核集团党组副书记王杰之此前在中国铀业重组改革推进会上说。

据陈军利介绍，此次重组改革涉及到中国铀业所有成员单位，基本覆盖到了中国铀业近万名职工。在实施机构整合的同时，推进业务专业化集约化整合，加快体制机制的全新变革，激发各个经营单位创新活力和发展动力，支撑中国铀业继续保持高质量发展。

其中，围绕三项制度改革，在市场化用工、干部公开选聘、管理人员和员工退出等方面严格标准；在浮动工资占比、同级同类人员收入差距倍数上持续发力。在管理体系优化方面，机关管理人员压缩30%左右；加大授权力度，根据成员单位经济规模、产业特点和风险承受能力逐家确定授权额度，实行一企业一清单；缩短决策流程，提高决策效率，形成更加顺畅的管理链条。

“2023年，中国铀业在推进重组改革的同时，要确保发展增速不降，确保规划年度目标和任期考核任务全面完成。”中国铀业党委副书记、总经理王成说。

(责编：杨曦、吕骞)
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