人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

建设银行：依托“建行云”平台发挥金融汇聚资源的功能

2023年02月01日17:23 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月1日电 （记者杜燕飞）1月31日，建设银行以“云·行金融之道，建可信未来”为主题在北京举办“建行云”发布会，首批推出三大类10个云服务套餐，为行业提供“一站式”解决方案。

发布会上，工信部信息技术发展司副司长王威伟表示，云计算作为新一代信息技术的发展重点，将迎来更大发展机遇。目前，我国云计算市场规模平均增速达30%以上，上云企业累计超过380万家，在推进经济社会数字化转型中发挥了重要作用。

“多年来，建设银行不断研究、丰富和打磨‘建行云’这一新型基础设施，依托数字新基建在全国进行算力布局，规划环京、中西部等四大数据中心集群，以‘技术+业务+应用’为驱动，逐渐成长为云计算领域最具专业性的金融集团之一。” 建设银行董事长田国立表示，“建行云”走过了商业软件、互联网、信创、全面融合等技术阶段，如今已进入自主可控、全域可用、共建共享的新发展阶段，以信息化数字化助力中国式现代化。

田国立表示，依托“建行云”，建设银行纵深推进新金融行动。网点通过智慧政务平台可办理8000余项政务服务事项，解决企业和百姓办事的难点、堵点和痛点；通过现代科技手段，“裕农通”将现代金融服务延伸到县域乡村的千家万户；“建行生活”平台提供了功能丰富的场景服务，帮助商户零成本引流获客，服务亿级大众用户的衣食住行。

据建设银行首席信息官金磐石介绍，目前，建设银行将云原生能力对外开放，首批精选出核心银行、金融级云上数据中心等10个云服务套餐，助力行业数字化转型发展水平整体提升。同时，牵头编写并获批发布首个云计算操作系统国家标准，组织编写全景云计算实务丛书《云鉴》。

发布会上，建设银行推出“云霄”生态合作计划并公布首批39家“建行云”生态合作伙伴，中国电子、腾讯、阿里、华为、中兴通讯、中科曙光、浪潮等成为首批生态合作伙伴。

“下一步，建设银行将持续强化金融科技投入，以‘建行云’为平台，发挥金融汇聚资源的功能，在服务国家建设、赋能实体经济、防范化解风险和助力美好生活等方面作出更大贡献。”田国立说。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
建设银行：依托“建行云”平台发挥金融汇聚资源的功能
　　人民网北京2月1日电 （记者杜燕飞）1月31日，建设银行以“云·行金融之道，建可信未来”为主题在北京举办“建行云”发布会，首批推出三大类10个云服务套餐，为行业提供“一站式”解决方案。 发布会上，工信部信息技术发展司副司长王威伟表示，云计算作为新一代信息技术的发展重点，将迎来更大发展机遇。…
国家邮政局：快递业日均件量快速恢复至3亿件以上
　　人民网北京2月1日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，农历新年以来，全国快递业务量连续稳步上涨，1月29日以来连续三天每天超3亿件，1月31日全网揽收量达到3.58亿件，恢复到日常水平，展现出快递业的强大恢复能力和发展韧性，折射出我国消费市场需求加快释放、经济发展充满活力的态势。 一头连着生产供给，一头连着消费需求，快递业被称为经济发展与消费活力的“晴雨表”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部