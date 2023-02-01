人民网北京2月1日电 （记者杜燕飞）1月31日，建设银行以“云·行金融之道，建可信未来”为主题在北京举办“建行云”发布会，首批推出三大类10个云服务套餐，为行业提供“一站式”解决方案。

发布会上，工信部信息技术发展司副司长王威伟表示，云计算作为新一代信息技术的发展重点，将迎来更大发展机遇。目前，我国云计算市场规模平均增速达30%以上，上云企业累计超过380万家，在推进经济社会数字化转型中发挥了重要作用。

“多年来，建设银行不断研究、丰富和打磨‘建行云’这一新型基础设施，依托数字新基建在全国进行算力布局，规划环京、中西部等四大数据中心集群，以‘技术+业务+应用’为驱动，逐渐成长为云计算领域最具专业性的金融集团之一。” 建设银行董事长田国立表示，“建行云”走过了商业软件、互联网、信创、全面融合等技术阶段，如今已进入自主可控、全域可用、共建共享的新发展阶段，以信息化数字化助力中国式现代化。

田国立表示，依托“建行云”，建设银行纵深推进新金融行动。网点通过智慧政务平台可办理8000余项政务服务事项，解决企业和百姓办事的难点、堵点和痛点；通过现代科技手段，“裕农通”将现代金融服务延伸到县域乡村的千家万户；“建行生活”平台提供了功能丰富的场景服务，帮助商户零成本引流获客，服务亿级大众用户的衣食住行。

据建设银行首席信息官金磐石介绍，目前，建设银行将云原生能力对外开放，首批精选出核心银行、金融级云上数据中心等10个云服务套餐，助力行业数字化转型发展水平整体提升。同时，牵头编写并获批发布首个云计算操作系统国家标准，组织编写全景云计算实务丛书《云鉴》。

发布会上，建设银行推出“云霄”生态合作计划并公布首批39家“建行云”生态合作伙伴，中国电子、腾讯、阿里、华为、中兴通讯、中科曙光、浪潮等成为首批生态合作伙伴。

“下一步，建设银行将持续强化金融科技投入，以‘建行云’为平台，发挥金融汇聚资源的功能，在服务国家建设、赋能实体经济、防范化解风险和助力美好生活等方面作出更大贡献。”田国立说。

(责编：杨曦、吕骞)

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