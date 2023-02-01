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国家邮政局：快递业日均件量快速恢复至3亿件以上

2023年02月01日15:34 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，农历新年以来，全国快递业务量连续稳步上涨，1月29日以来连续三天每天超3亿件，1月31日全网揽收量达到3.58亿件，恢复到日常水平，展现出快递业的强大恢复能力和发展韧性，折射出我国消费市场需求加快释放、经济发展充满活力的态势。

一头连着生产供给，一头连着消费需求，快递业被称为经济发展与消费活力的“晴雨表”。快递业的快速恢复得益于我国经济的强劲回暖和消费潜力的持续释放，也得益于快递业的提前谋划、全力以赴。邮政管理部门大力推进保通保畅和复工返岗工作，提前指导企业做好人员储备，节后迅速启动复工准备，及时掌握企业用工需求，拿出实际举措帮助企业填补用工缺口，确保行业运行畅通有序。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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