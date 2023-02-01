人民网 黄盛

全球最大浅水航道8万方LNG船“传奇太阳”号。 图片来源：中国船舶

据国务院国资委官网显示，2022年全球大型液化天然气（LNG）运输船新造船市场呈现“井喷”态势。其中，中国船舶集团2022年累计签约大型LNG运输船订单达49艘，合同金额超过100亿美元，订单总量从2021年全球市场份额不足7%，跃升至2022年的近30%。

多位行业人士向人民网财经表示，在中国LNG运输船建造订单迅速增长、全球LNG运输船建造市场格局不断变化的背后，是我国造船大国地位的进一步提升，及海洋“蓝色经济”高质量发展的有力支撑。

新船订单量持续提升 国际市场份额领先

2022年我国船舶工业经济不断取得新进展。中国船舶工业行业协会数据显示，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49%，较2021年分别增长0.1、1.4和1.4个百分点，保持全球领先。我国骨干船企保持较强国际竞争力，分别有6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。

2022年中韩日三国造船完工量、新接订单量全球占比。图片来源：中国船舶工业行业协会

成交船型结构也出现新变化，气体船夺得成交冠军，集装箱船、散货船分列二、三。2022年，气体船成交218艘、1595万CGT，占成交总量的37.7%（CGT计，以下均是）；集装箱船成交342艘、1184万CGT，占成交总量的27.9%；散货船成交419艘、643万CGT，占成交总量的15.2%。

2022年新船成交结构（CGT计）。图片来源：中国船舶工业行业协会

在全球18种主要船型中，2022年我国共有12种船型新接订单位列世界第一。其中，新接散货船、集装箱船、汽车运输船和原油船新接订单分别占全球总量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。特别是在大型LNG船领域取得重大突破，全年新接大型LNG船订单国际市场份额首次超过30%。

中国船舶工业行业协会统计信息部主任郑一铭向人民网财经表示，2022年我国船舶工业经济运行主要亮点为国际市场份额继续领先，骨干企业竞争力增强；高端装备取得新突破，绿色动力船舶快速增长；国产配套产品应用加速，产业链安全水平增强；海洋油气装备需求扩大，“去库存”成效明显；船舶行业市场环境要素总体呈现有利变化，行业效益有所改善；结构调整成效明显，新船订单质量持续提升。

海洋“蓝色经济”托起产业走上“快车道”

我国造船业主要集中在江苏、上海、辽宁、浙江、山东等省市。据2022年全年船舶统计数据显示，2022年江苏省、上海市、辽宁省、浙江省、山东省5省市造船完工量合计占全国的91.1%；我国造船完工量前10家企业的集中度为64.9%，新接订单量前10家企业集中度为63.6%。

2022年我国造船完工量位居前5名的省市地区。图片来源：中国船舶工业行业协会

2022年我国造船完工量前10家企业和新接订单量前10家企业。图片来源：中国船舶工业行业协会

一位船舶专家向人民网财经表示，中韩两国造船业集中程度均较高。就我国来说，集中程度高一方面是因为沿海各省市在外部开放窗口、资源配置能力、服务配套能力、信息产业能力等方面具有基础优势；另一方面，这说明行业在发展过程中淘汰了很多实力较小的企业，市场泡沫进一步排出。

“我国造船业进一步提质增效的空间依然很大。”上述专家具体说，船海装备的国际化程度高，我国造船业尚处于产业链中游，总装建造厂尚不具备成为链主企业的关键环节，同时船舶装备配套领域缺少符合“专新特新”要求的中小企业；若扣除进口设备和材料的因素，船舶工业总装和配套的产品附加值低，服务类业务涉及深度浅。

专家建议，要细化船舶工业重点领域发展策略，聚焦竞争力环节，在绿色智能船舶领域保持一定投入，切实解决总装建造效率低的问题。同时，重视内循环和新能源因素，优先发展布局产品零件数和复杂度可控、关键技术卡脖子因素少、未来具备大规模应用市场的船海装备产品，认真做好需求工程和家底排摸，积极推行“数智化”产品。

郑一铭建议，我国船舶企业一方面要全面落实企业安全生产主体责任，加强全过程安全生产管理，保证生产有序推进，全力保交船；另一方面要提质增效，把握节奏提高订单质量，注重防范风险，加强研判采取应对措施，并要探索创新，化解人力资源不足现象。

有多位业内人士向人民网财经表示，在船舶工业发展的背后，我国海洋经济新的增长点不断涌现，产业结构升级的态势日趋明显，海洋新业态、新产业快速萌发并不断壮大。

据国家海洋信息中心发布的2022中国海洋经济发展指数显示，中国海洋经济发展指数为114.1，比上年增长3.6％，海洋生产总值首次突破9万亿元大关，我国海洋经济呈现稳中向好态势。

“2022年前三季度海洋生产总值达到 6.8万亿元，同比增长2.1%。海洋石油开发、生物研究、测绘感知等领域关键技术取得突破。”国发智库研究院执行院长、中国太平洋学会海洋经济创新发展分会会长沈刚对人民网财经表示，2022年我国海洋经济主要呈现总体稳中向好、海洋传统产业提质增效、创新能力显著增强、海运贸易态势向好等特点。

回顾近年来的发展，中海油研究总院工程研究设计院结构总师李达向人民网财经表示，我国海洋经济正走向高端化、精细化的发展路径，专业化队伍不断加强，海洋科考、深海探测等技术水平在国际上处于领先地位。在海洋经济稳中向好的发展过程中，我国在国际市场上获得的高端海洋装备订单增多。

对未来海洋经济的发展，沈刚建议，要进一步完善海洋经济高质量发展的政策体系，以绿色发展统领海洋经济发展，推进海洋资源的市场化，这些都是海洋经济发展的增量空间。

(责编：杨曦、吕骞)

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