人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国造船订单创新高 “蓝色经济”澎湃发展新动能

人民网 黄盛
2023年02月01日15:27 | 来源：人民网
小字号

全球最大浅水航道8万方LNG船“传奇太阳”号。 图片来源：中国船舶

据国务院国资委官网显示，2022年全球大型液化天然气（LNG）运输船新造船市场呈现“井喷”态势。其中，中国船舶集团2022年累计签约大型LNG运输船订单达49艘，合同金额超过100亿美元，订单总量从2021年全球市场份额不足7%，跃升至2022年的近30%。

多位行业人士向人民网财经表示，在中国LNG运输船建造订单迅速增长、全球LNG运输船建造市场格局不断变化的背后，是我国造船大国地位的进一步提升，及海洋“蓝色经济”高质量发展的有力支撑。

新船订单量持续提升 国际市场份额领先

2022年我国船舶工业经济不断取得新进展。中国船舶工业行业协会数据显示，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49%，较2021年分别增长0.1、1.4和1.4个百分点，保持全球领先。我国骨干船企保持较强国际竞争力，分别有6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。

2022年中韩日三国造船完工量、新接订单量全球占比。图片来源：中国船舶工业行业协会

成交船型结构也出现新变化，气体船夺得成交冠军，集装箱船、散货船分列二、三。2022年，气体船成交218艘、1595万CGT，占成交总量的37.7%（CGT计，以下均是）；集装箱船成交342艘、1184万CGT，占成交总量的27.9%；散货船成交419艘、643万CGT，占成交总量的15.2%。

2022年新船成交结构（CGT计）。图片来源：中国船舶工业行业协会

在全球18种主要船型中，2022年我国共有12种船型新接订单位列世界第一。其中，新接散货船、集装箱船、汽车运输船和原油船新接订单分别占全球总量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。特别是在大型LNG船领域取得重大突破，全年新接大型LNG船订单国际市场份额首次超过30%。

中国船舶工业行业协会统计信息部主任郑一铭向人民网财经表示，2022年我国船舶工业经济运行主要亮点为国际市场份额继续领先，骨干企业竞争力增强；高端装备取得新突破，绿色动力船舶快速增长；国产配套产品应用加速，产业链安全水平增强；海洋油气装备需求扩大，“去库存”成效明显；船舶行业市场环境要素总体呈现有利变化，行业效益有所改善；结构调整成效明显，新船订单质量持续提升。

海洋“蓝色经济”托起产业走上“快车道”

我国造船业主要集中在江苏、上海、辽宁、浙江、山东等省市。据2022年全年船舶统计数据显示，2022年江苏省、上海市、辽宁省、浙江省、山东省5省市造船完工量合计占全国的91.1%；我国造船完工量前10家企业的集中度为64.9%，新接订单量前10家企业集中度为63.6%。

2022年我国造船完工量位居前5名的省市地区。图片来源：中国船舶工业行业协会

2022年我国造船完工量前10家企业和新接订单量前10家企业。图片来源：中国船舶工业行业协会

一位船舶专家向人民网财经表示，中韩两国造船业集中程度均较高。就我国来说，集中程度高一方面是因为沿海各省市在外部开放窗口、资源配置能力、服务配套能力、信息产业能力等方面具有基础优势；另一方面，这说明行业在发展过程中淘汰了很多实力较小的企业，市场泡沫进一步排出。

“我国造船业进一步提质增效的空间依然很大。”上述专家具体说，船海装备的国际化程度高，我国造船业尚处于产业链中游，总装建造厂尚不具备成为链主企业的关键环节，同时船舶装备配套领域缺少符合“专新特新”要求的中小企业；若扣除进口设备和材料的因素，船舶工业总装和配套的产品附加值低，服务类业务涉及深度浅。

专家建议，要细化船舶工业重点领域发展策略，聚焦竞争力环节，在绿色智能船舶领域保持一定投入，切实解决总装建造效率低的问题。同时，重视内循环和新能源因素，优先发展布局产品零件数和复杂度可控、关键技术卡脖子因素少、未来具备大规模应用市场的船海装备产品，认真做好需求工程和家底排摸，积极推行“数智化”产品。

郑一铭建议，我国船舶企业一方面要全面落实企业安全生产主体责任，加强全过程安全生产管理，保证生产有序推进，全力保交船；另一方面要提质增效，把握节奏提高订单质量，注重防范风险，加强研判采取应对措施，并要探索创新，化解人力资源不足现象。

有多位业内人士向人民网财经表示，在船舶工业发展的背后，我国海洋经济新的增长点不断涌现，产业结构升级的态势日趋明显，海洋新业态、新产业快速萌发并不断壮大。

据国家海洋信息中心发布的2022中国海洋经济发展指数显示，中国海洋经济发展指数为114.1，比上年增长3.6％，海洋生产总值首次突破9万亿元大关，我国海洋经济呈现稳中向好态势。

“2022年前三季度海洋生产总值达到 6.8万亿元，同比增长2.1%。海洋石油开发、生物研究、测绘感知等领域关键技术取得突破。”国发智库研究院执行院长、中国太平洋学会海洋经济创新发展分会会长沈刚对人民网财经表示，2022年我国海洋经济主要呈现总体稳中向好、海洋传统产业提质增效、创新能力显著增强、海运贸易态势向好等特点。

回顾近年来的发展，中海油研究总院工程研究设计院结构总师李达向人民网财经表示，我国海洋经济正走向高端化、精细化的发展路径，专业化队伍不断加强，海洋科考、深海探测等技术水平在国际上处于领先地位。在海洋经济稳中向好的发展过程中，我国在国际市场上获得的高端海洋装备订单增多。

对未来海洋经济的发展，沈刚建议，要进一步完善海洋经济高质量发展的政策体系，以绿色发展统领海洋经济发展，推进海洋资源的市场化，这些都是海洋经济发展的增量空间。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国造船订单创新高 “蓝色经济”澎湃发展新动能
　　全球最大浅水航道8万方LNG船“传奇太阳”号。 图片来源：中国船舶 据国务院国资委官网显示，2022年全球大型液化天然气（LNG）运输船新造船市场呈现“井喷”态势。…
数据对比，看中国经济韧性与活力
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部