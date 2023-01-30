人民网北京1月30日电 （记者鲁婧）1月30日，国务院联防联控机制举行新闻发布会。交通运输部运输服务司副司长韩敬华出席发布会并答记者问。

今年春运客流大幅增长，交通运输部如何做好疫情防控和服务工作，韩敬华介绍，主要有以下四个具体措施：

一是制定落实防疫指南，细化实化疫情防控措施。按照“乙类乙管”要求，结合春运客流特点，制定综合运输春运新冠病毒疫情防控指南，明确了场站和交通运输工具消毒通风、从业人员防护、宣传引导、应急处置等4方面14项防疫举措。加强调度督促，指导各地严格执行指南要求，对场站内乘客接触区域、设施设备和交通运输工具进行消毒和通风，加强从业人员健康监测和防护，一旦出现症状第一时间停止作业，保障运输防疫安全。

二是优化运输服务举措，最大程度减少感染风险。积极提供线上购票、电子客票、自助验票等无接触式服务，减少不必要人员接触。加强客运场站客流组织，引导公众有序排队、分散候乘，降低人员聚集度。加大高峰期运力投入，根据群众需求开行“点对点”包车、增开夜间公交，强化不同运输方式间衔接，提升运输服务能力，减少人员聚集和长时间等待。同时，一些重点客运场站还准备了退烧药、温度计等必备防疫物资，以应对突发情况。

三是组织开展监督检查，落实疫情防控主体责任。为落实落细交通运输防疫举措，各级交通运输部门开展了多种形式的综合和专项检查。春节前，交通运输部会同有关部门赴13个省份开展监督检查，督促运输经营者严格落实客运场站和交通工具的消毒通风、运输组织、人员防护等疫情防控举措，坚决严防疫情通过交通运输传播扩散。

四是加强防疫宣传，引导群众理性错峰出行。充分利用“车、船、机、路、港、站”等服务保障窗口以及电视、广播、网络等媒体渠道，加强防疫宣传，及时发布出行信息，引导公众理性出行、错峰避峰出行，提醒乘客避免带病乘坐公共交通工具，出行期间全程规范佩戴口罩，主动减少聚集，做自己健康的第一责任人。

此外，韩敬华强调，当前，正处于节后返程高峰，提醒广大旅客，为了大家平安健康，在出入客运场站、乘坐公共交通工具过程中，全程佩戴口罩，携手共同做好交通运输疫情防控工作。

(责编：鲁婧、吕骞)

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