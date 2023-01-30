人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通运输部：四个措施做好春运疫情防控和服务工作

2023年01月30日16:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月30日电 （记者鲁婧）1月30日，国务院联防联控机制举行新闻发布会。交通运输部运输服务司副司长韩敬华出席发布会并答记者问。

今年春运客流大幅增长，交通运输部如何做好疫情防控和服务工作，韩敬华介绍，主要有以下四个具体措施：

一是制定落实防疫指南，细化实化疫情防控措施。按照“乙类乙管”要求，结合春运客流特点，制定综合运输春运新冠病毒疫情防控指南，明确了场站和交通运输工具消毒通风、从业人员防护、宣传引导、应急处置等4方面14项防疫举措。加强调度督促，指导各地严格执行指南要求，对场站内乘客接触区域、设施设备和交通运输工具进行消毒和通风，加强从业人员健康监测和防护，一旦出现症状第一时间停止作业，保障运输防疫安全。

二是优化运输服务举措，最大程度减少感染风险。积极提供线上购票、电子客票、自助验票等无接触式服务，减少不必要人员接触。加强客运场站客流组织，引导公众有序排队、分散候乘，降低人员聚集度。加大高峰期运力投入，根据群众需求开行“点对点”包车、增开夜间公交，强化不同运输方式间衔接，提升运输服务能力，减少人员聚集和长时间等待。同时，一些重点客运场站还准备了退烧药、温度计等必备防疫物资，以应对突发情况。

三是组织开展监督检查，落实疫情防控主体责任。为落实落细交通运输防疫举措，各级交通运输部门开展了多种形式的综合和专项检查。春节前，交通运输部会同有关部门赴13个省份开展监督检查，督促运输经营者严格落实客运场站和交通工具的消毒通风、运输组织、人员防护等疫情防控举措，坚决严防疫情通过交通运输传播扩散。

四是加强防疫宣传，引导群众理性错峰出行。充分利用“车、船、机、路、港、站”等服务保障窗口以及电视、广播、网络等媒体渠道，加强防疫宣传，及时发布出行信息，引导公众理性出行、错峰避峰出行，提醒乘客避免带病乘坐公共交通工具，出行期间全程规范佩戴口罩，主动减少聚集，做自己健康的第一责任人。

此外，韩敬华强调，当前，正处于节后返程高峰，提醒广大旅客，为了大家平安健康，在出入客运场站、乘坐公共交通工具过程中，全程佩戴口罩，携手共同做好交通运输疫情防控工作。

(责编：鲁婧、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国资委要求央企高质量做好能源保供工作 统筹发展和安全
　　人民网北京1月30日电 （黄盛）据国务院国资委消息，国务院国资委近日印发通知，对国资央企坚决打赢能源保供攻坚战、坚决守住能源保供安全底线、更好统筹发展和安全等工作作出部署。 国务院国资委表示，各有关中央企业要进一步细化能源保供工作措施，精准发力，狠抓落实。…
中消协发布2022年十大消费维权舆情热点：“价格刺客”“菜刀不能拍蒜”等被点名
　　人民网北京1月30日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会（以下简称“中消协”）了解到，今日，中国消费者协会发布了2022年十大消费维权舆情热点。 据了解，2022年以来，全国各地有关部门、消协组织采取了畅通投诉渠道、倡导经营者压实主体责任、强化消费者维权意识与能力等举措，消费者权益保护工作扎实推进，消费者满意度稳步提升。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部