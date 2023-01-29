人民网记者 罗知之

学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。国务院国资委新闻中心联合人民网推出的“二十大精神进国企”系列融媒行动正式上线。党的二十大代表中的央企负责人、各地国资监管部门负责人、国企负责人走进基层企业、走进网络直播间，宣传贯彻党的二十大精神，连线基层党代表、一线员工，畅谈学习体会，明确具体落实思路和举措，共同推动党的二十大重大战略部署付诸行动、见之于成效，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。

“发展实体经济，重点在制造业，难点也在制造业。”近日，党的二十大代表、中国一重集团有限公司党委书记、董事长刘明忠在做客“二十大精神进国企”系列融媒体访谈时表示，中国一重从实体经济走来，也定将从实体经济走向未来。

旗帜是方向，旗帜是力量。党的二十大报告擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的光明前景，在中国式现代化进程中，国有企业能发挥什么样的作用？中国一重作为实体经济的典型代表，下一步如何聚焦主业、做强实业、做精专业？未来，怎样利用科技创新推进新型工业化建设？

中国式现代化实现了从被动到主动的根本转变

“中国式现代化具备现代化的一般特征，又具有中国特色，是党在长期历史探索中得出的规律性认识，突出表明我们实现了从学习模仿到自主创新、从被动到主动的根本转变。”关于中国式现代化，刘明忠这样理解。

刘明忠认为，首先，中国式现代化是坚持历史主动的现代化。中国一直对实现现代化有着强烈的追求。党的十八大以来，国有企业围绕服务党和国家重大战略，坚持“两个一以贯之”，全面深化改革，对标建设世界一流企业，积极投身振兴实体经济、建设制造强国，国有经济在关键领域的控制力、影响力大大增强，夯实了中国式现代化的重要物质基础和政治基础。

其次，中国式现代化是坚持独立自主的现代化。关键核心技术是要不来买不来讨不来的，必须要坚持独立自主、自主创新。经过多年的建设努力，我国已成为全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，形成了行业齐全的工业体系，在每个历史阶段都产生了加速我国现代化进程的重大科技成果，提升了建设现代化中国的能力。

第三，中国式现代化是坚持以人民为中心的现代化。只有坚持以人民为中心的发展思想，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，才会有正确的发展观、现代化观。中国式现代化是中国共产党领导下全体人民的现代化，是以人民为中心、促进人的全面发展的现代化。

“推动中国式现代化，国有企业必须站在党和国家事业发展大局，发挥国有企业‘六个力量’。”刘明忠表示，中国一重将加快落实创新驱动发展战略，坚决扛起维护国家国防安全、科技安全、产业安全和经济安全的使命担当，为我国现代化建设贡献一重力量。具体表现在四个“坚定不移”：坚定不移把高质量发展作为第一要务；坚定不移推动改革全面深化；坚定不移当好创新发展先行者；坚定不移坚持和完善党的全面领导。

坚持聚焦主业、做强实业、做精专业

“建设现代化产业体系。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。”党的二十大报告既对建设中国式现代做出部署，又为实体经济高质量发展指明了方向。

刘明忠表示，作为国有企业和实体经济典型代表企业之一，中国一重要准确识变、科学应变、主动求变，把握面临的有利条件和机遇挑战，推动企业高质量发展。

一要准确把握住新一轮科技革命带来的机遇。中国一重作为传统重型装备制造企业，必须跑出创新“加速度”，紧紧抓住新一轮科技革命带来的机遇，大力实施创新驱动发展战略，围绕高水平实现科技自立自强，高起点打造大型铸锻件原创技术策源地、高标准建设高端装备现代产业链链长，深入抓好创新联合体建设，集聚各方面优势资源开展原创性引领性科技攻关，实现新领域新赛道的快速布局。

二要把握好产业变革带来的机遇。中国一重一方面要大力推进和落实数字化转型行动计划，推动制造业加快数字化转型、智能化变革，切实提升制造的质量、效益和核心竞争力。另一方面，大力发展具有明显区域特色的地企融合业务，沿着成套装备和大型铸锻件制造产业主轴延伸，稳步培育发展更多“补链”“强链”“延链”新产业，以升级抢占先机，以创新换取动能。

中国一重从实体经济走来，又将如何从实体经济走向未来？

刘明忠介绍，下一步，中国一重将始终坚持聚焦主业，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，加快推进产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，着力打造更多国之重器、国之利器；始终坚持做强实业，集聚各方面优势资源开展原创性引领性科技攻关，加快在高端装备、新材料等优势领域突破一批“卡脖子”难题；始终坚持做精专业，加快驱动核心优势产业向高端化、智能化、绿色化发展。

“作为生产一线人员，学习宣传贯彻党的二十大精神最重要的举措是开展好工作实践，全力以赴脚踏实地攻克大型铸锻件制造领域的技术难关，在主业、实业和专业上下足功夫。”党的二十大代表、中国一重水压机锻造厂副厂长刘伯鸣在访谈连线中说。

坚持工业转型升级当先、循环制造利用为重

发力实体经济，推进新型工业化建设，离不开科技创新的突破。党的二十大报告提出，“完善科技创新体系”，要“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”。

“主动服务和融入新发展格局，抢抓绿色、智能化制造重大战略机遇，坚持工业转型升级当先、循环制造利用为重，数字经济助力发展壮大。到2035年，同步全国基本实现新型工业化、信息化的战略目标导向，突出新型工业化主导作用，推动装备制造业高端化、智能化、绿色化发展。”这是中国一重科技创新的总体基调。

谈及科技创新，刘明忠认为，一方面，要贯彻落实新发展理念，根据国家绿色制造、“双碳”目标等发展要求，瞄准产业链高端，围绕高端装备、能源装备等所需关键基础零部件和工业母机等做好规划布局，聚焦打造大型铸锻件原创技术策源地和高端装备现代产业链链长，抓好替代进口关键核心技术攻关，解决行业核心产品技术空白和产业链不连续等问题，解决重大装备“卡脖子”难题，全力保障国家重大工程项目顺利实施。

另一方面，要紧抓国家大力发展数字经济的战略机遇期，实施数字赋能行动，促进企业转型升级，激发制造业发展活力。

“改革是推动中国一重涅槃奋起的关键一招。”刘明忠表示，中国一重坚持思想引领，连续开展解放思想大讨论，构建了“新思想引领”长效机制、“4461”科技创新动力机制、“两个合同”退出机制等7个推动企业改革发展的新机制，制定了改革发展的务实举措。坚持动真碰硬，先改“主席台”、再改“前三排”，调整不适应改革发展需要的领导干部，解散不能完成生产经营指标任务的领导班子，奋力实现了“一年扭亏、两年翻番、三年跨越”。

“站在新的历史起点上，中国一重将坚持问题导向，全面总结经验不足，列出改革任务清单，补短板、强弱项、固底板、扬优势，统筹改革任务实施，做好改革成果巩固，推动改革发展持续。”刘明忠说。

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(责编：罗知之、章斐然)

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