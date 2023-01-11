人民网北京1月11日电 （记者罗知之）党的二十大制定了当前和今后一个时期党和国家事业发展的大政方针，描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。国务院国资委党委全面传达学习贯彻党的二十大精神，扎实做好国资国企发展改革监管和党的建设各项工作，在推进中国式现代化中展现国资央企新担当新作为，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。

近期，在国务院国资委宣传局指导下，国务院国资委新闻中心联合人民网，推出了“二十大精神进国企”融媒行动，讲好中国式现代化新征程上的国企故事。党的二十大代表、中央企业负责人、各地国资监管部门负责人、国企负责人走进基层企业、走进网络直播间，宣传贯彻党的二十大精神，连线基层党代表、一线员工，畅谈学习体会，明确具体落实思路和举措，共同推动党的二十大重大战略部署付诸行动、见之于成效，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。

建设“中国式现代化” 国企勇担历史使命

进入世界500强的国有企业从2021年的65家增长到2022年的99家；在船舶、钢铁、能源、建筑、水运、装备制造等领域打造了一批具有较强竞争力的行业领军企业；2022年，国资央企决战决胜国企改革三年行动，确保高质量收官，实现了“三个明显成效”预期目标；2022年前11个月，中央企业累计上缴税费2.6万亿元，同比增长18.8%；预计全年实现营业收入39.4万亿元、同比增长8.3%，利润总额2.55万亿元、增长5.5%，净利润1.9万亿元、增长5%……来自国资央企的党的二十大代表，将深入宣传贯彻党的二十大精神，畅谈对中国式现代化的学习和领悟，分享国有企业作为推进中国式现代化的重要力量，如何为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标发挥作用。

建设现代化产业体系 着力推动高质量发展

北国隆冬，开启新一年征程的中国一重正有序加速生产经营，下一步将把发展的着力点放在推动装备制造业高端化、智能化、绿色化发展上。国机集团不断提升极限制造能力，自主研制的我国首台1000MW超超临界机组FB2转子于2022年11月正式交付，标志着我国百万千瓦级超超临界燃煤发电机组完全实现国产化。2022年12月，中国诚通由国有资本运营公司试点正式转入持续深化改革阶段，下一步将奋力打造服务国资央企高质量发展的“改革工具箱”，助力国资央企高质量发展……从中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌，有关国资央企负责人将结合党的二十大战略部署，用一组组惊人的数据、一串串动人的故事，诠释国资央企在发力实体经济，建设现代化产业体系，推动中国高质量发展中发挥的重要作用。‘’

首个国产1000MW超超临界机组FB2转子交付

锚定科技自立自强 加快实施创新驱动发展战略

十年磨一剑。国家科技重大专项——全球首座球床模块式高温气冷堆核电站示范工程反应堆于近日达到初始满功率，取得重要里程碑节点。党的二十大报告将核电技术列为我国进入创新型国家行列的重大成果之一。中核集团正以全球视野，谋划和推动高温堆技术产业化发展。2022年底，中国建科成功获批国家建筑绿色低碳技术创新中心，是我国“双碳”领域第一个国家级技术创新平台，将加速推动建筑行业绿色低碳技术的升级……我国科技实力从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升，中央企业持续深入践行党的二十大精神，不断完善科技创新体系、打造原创技术策源地，受访国资央企负责人以党的二十大精神为指引，讲述科技自立自强牵引“中国列车”砥砺前行的国企故事。

服务保障国计民生 发挥国有经济战略支撑作用

在北京，全球最大疫苗生产基地，一支支国药集团疫苗被送往全球119个国家和地区；在全国各地的生物制药、化学制药、中医药工业制造产业集群，一条条生产线开足马力保障药品生产供应；覆盖全国31个省市自治区的药品器械流通网和近2万家药店，确保群众用药安全可及。在5G汽车制造工厂，中国联通在国内首次验证空口时延4ms、稳定性99.999%的性能指标，推动“5G+工业互联网”进入核心生产环节，同时以覆盖国民经济40个大类的1.2万个5G规模化应用项目，为千行百业提供数字化转型的一揽子服务……胸怀“国之大者”，心系民生福祉，踔厉奋发、笃行不怠，国资央企与国计民生的紧密关联，也将在此次融媒行动中得到进一步彰显。

新冠疫苗智慧生产车间“细胞工厂”机械臂辅助细胞培养模型，为疫苗规模化生产添加助力。

践行绿色低碳发展 加快建设世界一流企业

金沙江下游，白鹤滩水电站巍然横跨，源源不断的清洁能源顺着密布的“银线”浩荡出川。2022年12月20日，世界第二大水电站——金沙江白鹤滩水电站最后一台机组顺利完成72小时试运行，正式投产发电。从这一刻起，中国三峡集团在长江干流上建成110台水轮发电机组，世界最大清洁能源走廊全面建成。同样是在清洁能源领域，中国石油碳捕获、利用与封存技术项目（CCUS）的二氧化碳年注入量突破100万吨，封存二氧化碳量相当于植树近1000万棵，标志着我国CCUS在驱油利用领域正式迈入工业化应用阶段。在千年运河北首，百里长街东端，首都城市副中心的宏伟蓝图正逐渐变为生动的现实画卷。先植绿，后筑城，北投集团构筑11.2平方公里城市绿心，体现生态治理与绿色空间创造的营城智慧……绿色低碳发展是构建现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策，这次融媒行动还将聚焦国资央企为建设美丽中国作出的新的贡献、新的规划。

金沙江白鹤滩水电站

推进高水平对外开放 共建高质量“一带一路”

在埃及首都开罗以东约50公里的一片沙漠中，一座现代化新城——埃及新行政首都正快速崛起。埃及新行政首都中央商务区项目是中埃共建“一带一路”的代表性项目，如今已完成全部20栋楼的主体结构和外装工程的施工，全面进入装饰装修和机电安装阶段。“一带一路”倡议提出以来，中建集团已在海外近百个国家承接了2400多个项目，下一步，将坚定海外事业发展的信心决心，更加积极主动参与共建“一带一路”，实现与沿线国家更深层次的互联互通和共同发展……在这条“共商共建共享”之路上，国资国企坚持开放合作、勇当“一带一路”建设主力军的动人长卷也将在此次融媒行动中徐徐展开。

埃及新首都中央商务区项目

(责编：罗知之、章斐然)

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