人民网北京1月11日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制就重点机构和重点场所疫情防控有关情况举行发布会，国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，当前，群众药品寄递需求迫切，从近期调度的情况看，各地、各企业每日寄递的医疗物资量都很大，为做好重要医疗物资邮件快件的寄递服务保障，国家邮政局将做好以下几方面工作：

一是凝聚部门合力。第一时间会同商务部召集快递企业和电商企业进行集中的调研会议，在摸清问题的基础上，与商务部联合印发通知，对于持续加强医疗物资动态监测、采取多种手段保证医疗物资、邮件快件的优先处理，以及制定有效措施做好医疗物资配送，细化了相关工作要求。

二是坚持优先处理。督促指导邮政快递企业对医疗物资邮件快件进行特殊标记、重点保障以及优先投递，尽快将人民群众急需的医疗物资送到手中。也指导各地邮政管理部门在受理用户申诉时，如果遇到对医疗物资邮件快件申诉，要优先办理、快速处置。

三是坚持问题导向。督促邮政快递企业对于配送的医疗物资邮件快件要进行动态跟踪和专门监测，企业要建立专门的团队，确保医疗物资邮件快件问题能够做到即查即办即送。如果遇到了在传递过程中丢失、损毁的医疗物资邮件快件，也鼓励企业采取在目的地购买同类药品，优先满足用户需要的方式来解决用户的急需。

(责编：王连香、吕骞)

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