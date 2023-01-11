人民网北京1月11日电 （记者赵竹青）今日，国务院联防联控机制就重点机构和重点场所疫情防控有关情况举行发布会，商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲表示，春节是消费旺季，商场超市客流量较大，商务部将加强市场监测预警，指导商贸流通企业加大备货力度，保障生活必需品市场供应充足。

同时，商务部严格按照“乙类乙管”总体方案，落实不断优化疫情防控措施的要求，制定了商场、超市、农贸（集贸）市场等新冠病毒感染疫情防控操作指南，明确防控制度、环境卫生、员工卫生防护等要求，指导行业做好防控工作。

一是加强人员防护。做好员工自我健康监测，如有相关症状，要及时报告并开展抗原或核酸检测；符合疫苗接种条件的员工需要完成疫苗加强接种，实现“应接尽接”；员工工作期间全程佩戴口罩，一次性手套等防护用品；引导顾客全程规范佩戴口罩，不再测温和查验健康码。

二是加强环境卫生消毒。商超、农贸（集贸）市场要加强通风换气，每日开窗通风2-3次。商超要对公共用品和设施，每日清洁消毒不少于2次，及时清理垃圾，保证消毒频次和效果。农贸（集贸）市场要对批发档口进行集中统一清洁消毒，维护好公共区域和设施的整洁卫生。摊位经营者应履行“一日一清洁”等要求，每日营业后要及时消毒。

三是提倡无接触服务。鼓励顾客优先采用扫码付款方式结帐，尽量减少人员接触和排队时间。鼓励线下与线上购物相结合，因地制宜开展即时零售、网订店送等服务。

(责编：赵竹青、吕骞)

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