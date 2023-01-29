兔年春节文旅市场回暖明显 消费活力不断释放
春节期间，山东聊城万达广场人流如织。王浩摄
人民网北京1月29日电 (记者许维娜)“烟火气回来了，到处都是人。在餐厅吃饭要排队，商场买单要排队，就连过马路都满眼是后脑勺。”27日上午，虽然兔年春节假期接近尾声，山东聊城万达广场依旧热闹非凡，一位消费者如此感慨。
春节假期期间，记者探访发现，各地积极出台促消费政策举措，文旅市场普遍迎来了消费复苏，包括餐饮、旅游以及影院等消费领域正在稳步复苏，有力回补实体经济。
多方数据显示，春节假日全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。全国各地各部门同向发力，加大文旅市场投入，引导消费、增强供给，在浓浓的年味儿中，掀起文旅消费热潮。
数据显示，今年春节期间（除夕至初六）全国480座万达广场客流1.6亿人次，销售收入126.8亿元，同比2019年客流增长15%，销售额增长29%。
过年期间，熙熙攘攘的人潮大军充斥了各大景区，用空前高涨来形容春节假期游客的出行热情毫不夸张。记者注意到，近段时间以来，全国多地已经宣布春节期间景区免费向游客开放，有的景区免费开放的时间持续到3月份。
经文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。
多个平台也第一时间发布了2023春节假期数据。来自携程发布的数据显示，兔年春节国内外的景区门票订单皆迎来三年新高。其中，国内各大景区门票预订量同比暴涨3.2倍；海外景区门票同比增长超六成。
飞猪发布的春节出游快报显示，兔年春节前4天，境内酒店预订量已超越2019年同期。长线游的快速复苏，带来了三年来人们走得最“远”的春节。从假期半程数据表现来看，境内长途游订单量同比增长超500%；出境游方面，33个国家及地区的出境游相关商品预订量翻倍增长。
神州租车公布的数据显示，春节期间，租车需求迅速恢复，异地和跨城出游订单均大幅提升，全国平均出租率近90%，峰值约95%，已超过2019年春节，全国各大城市高峰期呈现“一车难求”的局面，返乡、异地及跨城旅游等多态需求叠加，带动了租车市场整体复苏。
以滑雪为主题的长白山万达国际度假区迎来冬奥会后第一个滑雪季，春节期间白色旅游持续火爆，度假区9个酒店一房难求。万达集团相关负责人表示，春节期间接待游客和销售收入双双创造2012年开业以来新高，游客总数同比2022年增长70%，甚至比疫情前2019年也增长了30%。
春节期间，万达长白山度假区滑雪休闲度假模式受到游客青睐。陈慧摄
有游客对于今年新推出的雪地徒步印象深刻，在社交平台上强烈推荐亲子家庭体验：“短线的行程大约2公里，在体力设计上老少皆宜。我们66岁的老人和6岁的孩子，今天在徒步讲解员庄向导的带领下，度过了一个愉快而有意义的下午。”
上述负责人介绍，度假区为满足客人不断提升的度假体验需求，开展舞狮迎新、投福、烟花秀、趣味游戏等节庆活动，同时结合自然资源，开发出世界雪屋体验、萌宠踏雪徒步等特色冰雪体验项目，营造出欢乐喜庆的节日氛围和耳目一新的冰雪度假体验，受到客人们的追捧。
据去哪儿发布的2023春节报告数据显示，今年春节期间，酒店预订间夜量达到历史新高；酒店连住3天以上订单量同创历史峰值，平均入住时长同比增长3.6小时。相当于有三分之一旅客选择多玩一天，带动了周边餐饮、交通、娱乐消费，助力当地经济发展。
“带娃出游”已成旅游市场的主流消费趋势之一，多元化亲子互动产品备受亲子游客群青睐。万达宝贝王乐园全国385家门店，春节期间客流820万人次，收入8500万，同比2019年客流恢复至91%，收入恢复至95%。
今年春节期间，95后、00后仍是主要出游人群。除了景区打卡之外，这个三年来“最会玩”的春节也少不了各种嗨玩。有人乐此不疲打卡景区，还有人选择“宅”——不是“宅”在家，而是“宅”在酒店。万达酒店数据显示，全国酒店共131家，春节期间接待人数35.6万人，收入1.55亿元。
“春节旅游的热度有目共睹，以此为起点，相信中国旅客的旅游消费信心和消费潜能将加速释放，今年的旅游市场将会见到可观的复苏”，携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎认为，随着未来国际航班逐渐增加，海内外出行便利度愈发提高，预计到今年五一假期能看到明显的市场爆发。
随着各地消费市场不断复苏，电影市场也在春节期间迎来“开门红”。数据显示，万达影城春节期间观影人次1717万，收入11.95亿，其中票房10.4亿元，占全国票房市场份额15.5%，单屏收入是行业平均水平的2倍以上，可比影城同比2019年观影人次持平，收入增长5.8%，票房增长5.7%。
分析人士指出，一系列关于旅游、观影的数据增长背后，意味着居民消费活动和消费场景正在向疫情前的正常状态靠拢，消费复苏和增长势头已十分明显，将继续有力拉动整体经济恢复。
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