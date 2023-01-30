本报记者 李心萍 朱 磊 邱超奕 毕京津

大年初四下午5时，一辆辆大巴陆续开进TCL空调器中山二厂，厂长向民军举起手中的喇叭：“从广西梧州回来的朋友们，欢迎你们！”

这是广东省首趟由政府组织的返岗专车，共带回约200名技术工人。“员工返岗及时，开工就有了坚实基础。”中山市人社局相关负责人介绍，中山市人社局已和200多家重点企业对接，预计通过组织专机、专列、专车，发放包车补贴等方式接返员工6000多人。

就业是最基本的民生。习近平总书记强调，“强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。”中央经济工作会议指出，“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”。

跨省份招聘火热展开、政策支持持续发力、各类企业争先恐后……新年伊始，各地区各部门积极行动起来，全力稳就业、保就业。

千方百计助企

全方位发力稳岗

“这次活动太关键了。”向民军介绍，几轮海外“抢单”后，一季度TCL空调订单量同比增长17%，急需补充劳动力，“这些技术人才的回归，对厂里的生产很关键。”今年，TCL将开工日提前到大年初四，开工首日返岗率超70%。

市场主体是吸纳就业的主力军。稳就业，关键要稳住市场主体。当前，各地区各部门全力落实助企纾困、稳岗拓岗各项举措，千方百计助企，全方位发力稳岗。

惠企政策免申即享，稳岗红利持续释放。

“这项政策太暖心了。”日前，达费森尤斯卡比（南昌）医疗器械有限公司收到了失业保险稳岗返还40余万元，公司人力资源专员王天骄十分感慨。

无须申请、填表、跑腿，补贴直达公司账户，王天骄说：“这样的政策最实惠。40余万元补贴将惠及公司840名员工，帮助我们顶住压力，支持公司良好运转。”

去年，为更好地支持市场主体纾困减压、稳岗扩岗，人社部全面实施“降、缓、返、补”系列政策。今年，相关政策继续优化调整，特别是对就业容量大的服务业企业、小微企业、个体工商户，稳岗扩岗支持力度将进一步加大。

政企对接高效服务，用工保障成效显现。

大年初六，江西兆驰晶显有限公司南昌基地里，机器人来回穿梭，工人们正有条不紊地操作仪器。“得益于之前的工程师引进，今年我们发展信心十足。”公司人事经理吕春花说。

去年11月，该基地正式投产。正当企业准备大干一场时，却面临芯片工程师短缺难题。“关键时刻，多亏了区就业创业中心伸出援手。”吕春花说，一方面，通过社区就业指导站帮助发布招聘信息，构建沟通渠道；另一方面，利用“一站式招聘网络”有针对性地为企业招人。不到半个月，就为企业招聘高学历芯片工程师19名。春节假期，工程师们加班加点调试新的扩产设备，让企业大年初五正式复工，大年初六全面复产。

加强企业用工服务，对支持企业生产经营、保持就业局势稳定具有重要作用。内蒙古包头市实行保障企业用工日调度机制，推进公共就业服务机构对接重点项目、重点企业；陕西渭南市建立重点企业用工保障“1233”调度机制……人社部正稳步推进重点企业用工常态化服务机制，着力为重点企业提供全方位、多渠道、常态化的用工服务和指导。

大年初五起，各地人社部门陆续推出现场招聘会、网上招聘会、直播带岗等活动，发布企业用工需求，将岗位送到家门口，把人才送到企业身边。

全心全意帮扶

保障好重点群体

稳就业，关键要抓住重点群体这个“牛鼻子”。

在中国铁路济南局济南西机务段检修车间内，赵钟豪戴好安全帽、拿起手电筒，钻进列车底部，仔细检修风管等列车设备。虽然工作很辛苦，但赵钟豪很珍惜。

赵钟豪是山东职业学院2022届毕业生，前段时间他的求职之路不太顺畅。关键时刻，是学院负责人带头跑企业给他带来新机会。

“我的面试名额是学院领导、老师带队一趟趟跑出来的。”赵钟豪说，在学院的努力下，中国铁路济南局、北京局、南昌局等相继来校举办招聘会，学院就业办提供贴心服务，从报名到面试再到体检，全程指导，有效提高了就业成功率。

高校毕业生等青年就业关系民生福祉、经济发展和国家未来。当前，部分2022届离校未就业毕业生及2023届高校毕业生正处于求职阶段。深入实施百日千万网络招聘行动，深化离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，持续实施青年专项技能培训计划，推进百万见习岗位募集计划，各地区各部门总结好经验、开创新办法，全力以赴促进高校毕业生多渠道就业。

如果说高校毕业生是就业的“经线”，那么农民工则是就业的“纬线”，只有织牢经纬线，整体就业形势才稳。

赣鄱大地，春节假期忙建设，昌景黄高速铁路施工如火如荼。“高铁修到家门口，岗位也送到家门口。”江西上饶市鄱阳县富林村村民胡艮花说，高铁建设为村里提供了200多个安置岗位，村口的饭馆、小超市也越开越火。

三湘大地，正月初五复工忙，就业稳定收入翻番。“打理茶山的抚育费，再加上油茶果收入分成，一年收入加起来有3万元。”近年来，湖南耒阳市三架街道皂丰村引入了益阳深涧山茶油科技有限公司，村民梁细仁被聘为管护员，干劲十足。

出台进一步支持农民工就业创业的实施意见，加强劳务品牌建设，大力实施以工代赈，针对农民工群体就业稳定性下降的问题，各地区各部门创新举措，稳定务工规模。

健全保障机制

扩大就业蓄水池

“我是一名收纳师，时薪300元，线上接单，接单量根据自身状态决定。”作为一名95后，贾妍从事的新职业，就业方式很灵活。

近年来，随着互联网技术的发展，越来越多人选择新就业形态。截至2021年底，我国灵活就业人员数量已达2亿。新形势下，健全保障机制，更好发挥灵活就业“蓄水池”作用的意义更加凸显。

加强零工市场建设，促进灵活就业。

正月初四，河南周口市西华县零工市场非常热闹。

早早来到单位，打扫卫生，打开饮水机，一名员工边忙活边告诉记者：“过了初三，没有外出的人就该为新一年做打算了，所以零工市场提前三个工作日‘开张营业’。”

“家里上有老下有小，不适合外出打工。正好最近得空，准备打打零工、补贴家用。”市场一开门，家住西华县城关办事处谢庄社区的刘艳霞就准时到达。

让刘艳霞惊喜的是，第二天她就接到了当地一家电子厂的面试通知，企业临时招工应对订单高峰期。有过多年电子厂工作经验的她当即被录用，第三天就进厂工作。

“随着城镇化步伐加快，西华县本地临时用工需求逐年增加。因此，县里决定将西华县人力资源市场的一楼腾出来，设立零工市场，让零工人员拥有固定的‘家’，同时加强监管，避免纠纷。”西华县人社局相关负责人说。

从传统的“马路市场”，变为规范的“零工市场”，从简单提供场地到提供标准合同，从单纯的中介场所到增加技能服务，各地区正通过完善市场秩序、场地设施、多元化供给，更好支持多渠道灵活就业，促进零工人员实现就业。

补齐权益保障短板，解决“后顾之忧”。

“今年，人社部门将进一步落实新就业形态劳动者权益保障政策，继续推进职业伤害保障试点。”日前，针对备受关注的新就业形态劳动者权益保障问题，人社部部长王晓萍说。

去年，人社部在北京、海南等7省份及7家互联网平台企业开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点，让外卖骑手也能参加工伤保险。

“我们这个职业也有了保障。有次送餐途中遭遇交通事故，工伤保险帮我报销了大部分医药费。”山东东营市河口区外卖小哥周树杰说。

不仅如此，网约车司机、网络主播等新就业形态劳动者，还可以自由选择参加职工或者是居民的社会保险。

“当前，各项加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障的举措正在陆续落地，将进一步支持和规范新就业形态发展，扩大就业蓄水池。”首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心主任张成刚说。

以实干展现新作为，靠实干交出新答卷。随着各地区各部门聚合力、激活力、提效力，推动就业政策落实落细，就业大局将保持稳定，为全年经济发展起好步、开好头奠定坚实基础。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 01 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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