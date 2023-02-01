人民网北京2月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，1月31日，两艘5000吨级200标箱液化天然气（LNG）动力集装箱船在江苏徐州鸣笛启航。与传统船用LNG加注方式不同，此次两艘船舶采用LNG船舶动力燃料换装模式，是全国范围内的首次创新尝试，标志着“LNG船舶动力燃料换装模式”正式进入船舶燃料补给市场。

LNG动力集装箱船采用“换罐模式”完成燃料补给后启航。高玲摄

业内人士表示，传统内河船用LNG加注主要有岸基式加气站加气、趸船式加气和槽车加气等多种方式。其中，岸基式LNG储罐设于岸上，并通过管道系统与码头上的加注设施相连，而趸船式LNG储罐及其加注设施均设于趸船上，这两种方式都需要通过管道系统对船舶进行加注，往往不能满足现有LNG动力船舶的加气需求。现阶段国内沿江、沿河建成的可用站点较少，船舶燃料及时补给面临困难。

记者了解到，“LNG船舶动力燃料换装模式”是以特制的可移动LNG燃料罐箱替代传统固定式LNG船舶燃料罐，通过类似新能源车电池换装的形式给船舶换装LNG燃料罐箱，具有高效快捷、快速批量化投入运营等特点。

LNG动力集装箱船采用“换罐模式”完成燃料补给后启航。高玲摄

“航运初期，船舶在始发港将满载的LNG罐箱吊装上船，往返全程无需补液，返回始发港后可将空重的LNG罐箱置换，继续下一个航程。置换下的空罐箱经集卡车转运充装补液后，等待下一次更换。换装全程只需15至30分钟，时长较传统加注模式缩短了60%至70%。” 中海油江苏液化天然气换罐项目组组长苗小超表示，目前，该特制的可移动LNG燃料罐箱分为20英尺和40英尺两种尺度，可根据航程远近、船舶规格自由组合供气装置。本次首航的两艘LNG动力集装箱船单船一次更换2个40英尺供气装置，续航里程可达3000公里，能够满足“徐州-太仓”两个往返航程的燃料需求。

中国海油表示，未来，公司将与业内共同推动船舶LNG加注模式创新，通过200标箱集装箱船的示范运营，加速推广“LNG船舶动力燃料换装模式”在我国内河船舶的运用，助力区域能源结构转型和绿色低碳发展，推动我国内河绿色航运发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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