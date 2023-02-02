人民网北京2月2日电 （记者栗翘楚）1月31日，港交所网站披露深圳市优必选科技股份有限公司（简称“优必选科技”）递交的招股说明书。优必选科技拟在港股主板上市，冲刺“人形机器人第一股”。

招股书显示，优必选科技成立于2012年，为人工智能赋能机器人的领先企业，致力于人形机器人的创新及智能服务机器人解决方案的研究及研发、设计、智能生产、商业化、销售及营销。截至2022年9月30日，优必选科技已服务全球40多个国家和地区，共售出50万台机器人。报告期内，企业级机器人产品及解决方案贡献了公司约九成的营业收入，主要来自销售智能教育机器人产品及解决方案、智能物流机器人产品及解决方案、其他行业定制智能机器人产品及解决方案。

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。作为新兴技术的重要载体和现代产业的关键装备，机器人能够引领产业转型，孕育新产业新模式新业态；作为服务人们美好生活的工具，机器人有助于提升生活品质，满足人们消费升级需求。

中国电子学会数据显示，党的十八大以来，我国机器人产业规模快速增长，2021年机器人全行业营业收入超过1300亿元，工业机器人产量达36.6万台，比2015年增长了10倍。新一代信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等与机器人技术加快融合，机器人产业发展日新月异，新技术新产业新应用层出不穷，为推动全球经济发展、造福人类提供科技助力。

近日，工信部等十七部门联合发布《“机器人+”应用行动实施方案》，建议服务机器人及特殊机器人在行业中的应用深度及广度预期将大幅增加，这将使多个产业受益，包括制造、农业、建筑、能源、商贸物流、医疗健康、养老服务、教育、商业社区服务等，机器人推动经济社会高质量发展的能力将显着增强。

优必选科技以人形机器人全栈技术赋能人工智能教育、智慧物流、智慧康养等多个行业，深耕“机器人即服务”模式。招股书显示，优必选科技是中国第一大智能教育机器人产品及解决方案供货商，市场份额约为20.1%。2020年，优必选科技推出智慧物流解决方案及智能物流机器人，于2021年营收达到1.9亿，增长率达1402.4%。自2022年下半年推出智能康养机器人及解决方案，公司已经收到超过30个潜在客户的询问。

近年来，我国攻克了运动控制、高性能伺服驱动、高精密减速器等关键核心零部件的部分难题，自主产品整机性能大幅提升。

招股书显示，优必选科技是全球范围内具备全栈式技术能力的公司之一，公司已实现多系列伺服驱动器量产，并完成小扭矩到大扭矩（从0.2Nm到200Nm）伺服驱动器批量生产。报告期内，公司研发开支平均占年收入的60%，全栈技术能力已积累专利超1500项，其中超300项为海外专利。

运动控制和人工智能是人形机器人技术落地的两大核心难点。一方面，多关节的人形机器人机械复杂度更高,人形机器人的运动控制,尤其是关节驱动控制远高于现有的机器人。特斯拉、亚马逊、三星等全球科技企业一致看好人形机器人行业的未来，以自研或投资的形式纷纷加注人形机器人，推动人形机器人大规模商业化应用。

优必选科技在人形机器人领域有长达11年的技术积累、研发生产投入和商业化探索，建立了重要壁垒。据沙利文预测，虽然目前全球人形机器人行业仍处于早期阶段，市场参与者较少，且应用场景有限。然而，在未来几年，该行业的技术进步以及不断增长的研发投入将进一步推动市场对人形机器人的需求及人形机器人的商业化。

当前，全球人形机器人市场也呈现两大趋势，技术不断进步推动应用场景拓展和生产成本下降加快商业化。党的十八大以来，从推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，到建设数字中国、智慧社会，数字产业化和产业数字化正在加快发展。正如中国科学院深圳先进技术研究院研究员欧勇盛先生所说，“人形服务机器人，过去看欧美，现在看中国。”

近年来，我国先后推出了一系列扶持政策，比如《机器人产业发展规划（2016-2020年）》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》《“十四五”机器人产业发展规划》《“机器人+”应用行动实施方案》等规划和政策文件，对机器人产业的发展方向、重点突破领域作出了部署，推动我国机器人产业进入发展快车道。

业内人士表示，随着机器人+应用领域的进一步拓宽，市面上将会有越来越多不同形式的机器人企业和机器人产品涌现，我国机器人市场也将迎来新的发展机遇。

(责编：杨曦、吕骞)

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