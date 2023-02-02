人民网记者 车柯蒙

人力资源和社会保障部日前召开的新闻发布会指出，2022年就业局势保持平稳、社会保障水平稳步提升，下一步，还将全面强化就业优先政策，更精准更有效地支持企业发展稳定就业。

市场主体是吸纳就业的主力军，稳就业，关键要稳住市场主体。近年来，一系列行之有效的税收政策落实落细，为企业减负担的同时，着力稳就业。

国家税务总局数据显示，2022年，我国全年新增减税降费及退税缓税缓费超过4.2万亿元，税费支持政策直接为广大市场主体“输血”“活血”。数据显示，2022年，全国新办涉税市场主体1315万户，截至2022年末，全国涉税市场主体总量达到8407万户，较2021年末增长6.9%。系列税费支持政策落地见效，在支持企业纾难解困、保市场主体保就业、助力稳住宏观经济大盘、促进高质量发展等方面发挥了关键性作用。

与此同时，各地税务部门积极搭建平台，将税惠红利送到求职者身边，确保政策红利应知尽知，应享尽享。

在北京，国家税务总局北京市海淀区税务局通过视频会议对高校群体开展专项培训辅导，就高校大学生创业就业可享受的税收优惠政策进行宣讲解读。

“我和同学计划毕业后一起搞广告设计，我向税务局老师们咨询了小型微利企业、个体工商户的增值税等相关政策规定，这对我选择创业方式、预估创业成本十分有帮助。”北京交通大学一位大四学生说。

在河北省石家庄市无极县，恒辉创业创新孵化基地为高校毕业生、退役军人、失业人员提供创业服务。当地税务干部围绕创新创业的主要环节和关键领域所涉及的税费支持政策对入驻孵化基地的企业代表进行宣传讲解。“去年入驻基地的创业实体一共享受了免征增值税28万元左右，对于初创期企业来说，每一笔税收优惠都是‘及时雨’。”孵化基地财务人员靳岩表示。

1月29日，国家税务总局无为市税务局组建税宣团队，走进无为市大型春季招聘会场，向现场105家企业和成千上万名应聘者送上新春“税惠礼包”。

招聘会上，税务人员分宣传组和咨询组，向招聘者和求职者发放税费宣传手册、提供税费咨询服务，详细讲解了个人所得税专项附加扣除政策以及社会保险费便捷缴纳方式，同时送政策到企业展位，重点介绍了扶持退役士兵和残疾人等重点人群就业等方面的税费优惠政策。

“税收宣传进招聘会场，取得了很好的宣传效果，现场招聘人员和应聘人员对我们的宣传方式比较认可，一些他们较为关注的税费政策得到了及时的解答，我们累计发放宣传手册500余份，提供咨询300余人次。”无为市税务局纳税服务股负责人说。

(责编：杨曦、吕骞)

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