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2022年我国新增国际重要湿地18处 生物多样性丰富度提高

2023年02月02日15:35 | 来源：人民网
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图为湖北仙桃沙湖国际重要湿地。图片来源：国家林草局官网

人民网北京2月2日电 （记者杨曦）2月2日是第27个世界湿地日，主题为“湿地修复”。据国家林草局消息，2月2日，我国在浙江杭州西溪举办主场宣传活动，并发布2022年度中国国际重要湿地生态状况监测成果。

结果显示，国际重要湿地生态状况总体保持稳定，湿地总面积比上一年有所增加，水质呈向好趋势，水源补给状况保持稳定。生物多样性丰富度有所提高，分布有湿地植物2391种。湿地保护修复成效明显，黑龙江、湖北、山东和海南等地的退化湿地得到有效恢复。

《湿地公约》秘书长穆松达·蒙巴在活动视频致辞中感谢中国作为《湿地公约》第十四届缔约方大会东道国与主席国所发挥的领导作用。中国不断完善法律与政策框架，实施《湿地保护法》和《全国湿地保护规划（2022—2030年）》，强化国内湿地保护管理。期待中国作为《湿地公约》主席国在未来三年引领全球湿地保护事业发展。

据了解，自1992年加入《湿地公约》以来，我国积极应对湿地面积减少、生态功能退化等全球性挑战，“十三五”期间，安排中央投资98.7亿元，实施湿地保护与恢复工程53个，湿地生态效益补偿、退耕还湿、湿地保护与恢复补助项目2000余个，修复退化湿地面积46.74万公顷，新增湿地面积20.26万公顷。2022年，《湿地保护法》施行，我国湿地保护进入法治化轨道新阶段。

据介绍，2022年，我国再新增北京延庆野鸭湖、黑龙江大兴安岭九曲十八湾、江苏淮安白马湖等18处国际重要湿地，国际重要湿地总数达82处，总面积764.7万公顷，居世界第四位。

以下为2022年新指定国际重要湿地名录

1. 北京野鸭湖国际重要湿地

2. 大兴安岭九曲十八湾国际重要湿地

3. 大兴安岭双河源国际重要湿地

4. 江苏淮安白马湖国际重要湿地

5. 浙江平阳南麂列岛国际重要湿地

6. 福建闽江河口国际重要湿地

7. 湖北公安崇湖国际重要湿地

8. 湖北仙桃沙湖国际重要湿地

9. 湖南舂陵湖国际重要湿地

10. 湖南毛里湖国际重要湿地

11. 广东广州海珠国际重要湿地

12. 广东深圳福田红树林国际重要湿地

13. 广西桂林会仙喀斯特国际重要湿地

14. 广西北海滨海国际重要湿地

15.四川色达泥拉坝国际重要湿地

16.云南会泽念湖国际重要湿地

17.甘肃敦煌西湖国际重要湿地

18.青海隆宝滩国际重要湿地

(责编：杨曦、吕骞)
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