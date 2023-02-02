人民网记者 任妍

2022年，面对复杂严峻的国内外环境和多重超预期因素叠加冲击，各级财政部门全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，扎实推进稳经济一揽子政策和接续措施落地见效，推动经济总体回稳向好。

近日，财政部召开2022年度财政收支情况网上新闻发布会，介绍2022年度财政收支情况。数据显示，全国一般公共预算收入20.37万亿元，增长0.6%，扣除留抵退税因素后增长9.1%。全国一般公共预算支出突破26万亿元，增长6.1%，民生等重点领域支出得到有力保障。

预算执行情况总体良好 重点支出保障有力

“2022年，预算执行情况总体良好。”财政部有关负责人在发布会上表示，受国内外错综复杂因素影响，二季度经济下行压力加大，叠加实施大规模增值税留抵退税政策，税收收入一度大幅下滑，下半年随着稳经济一揽子政策和接续措施逐步落地见效，工业服务业生产经营等经济活动总体上有所恢复，全年相关税种实现不同程度增长。

数据显示，2022年，全国税收收入下降3.5%，扣除留抵退税因素后增长6.6%。据了解，2022年，各项税费政策措施早出快出，形成组合效应，预计全年新增减税降费和退税缓税缓费达4.2万亿元。其中，增值税留抵退税约2.4万亿元，力度是近年来最大的。

支出层面，财政部有关负责人表示，“各级财政部门加强财政资源统筹，保持必要支出强度，大力优化支出结构，为统筹疫情防控和经济社会发展提供必要财力支撑，民生等重点领域支出得到有力保障。”

数据显示，全国一般公共预算支出增长6.1%，具体来看，2022年，教育支出39455亿元，比上年增长5.5%；科学技术支出10023亿元，比上年增长3.8%；社会保障和就业支出36603亿元，比上年增长8.1%；卫生健康支出22542亿元，比上年增长17.8%；交通运输支出12025亿元，比上年增长5.3%。

“2022年积极财政在抗疫纾困、稳定市场主体、扩大总需求等方面取得了较好的效果，在防范化解经济社会风险等方面作出了重大贡献。”粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒在接受记者采访时表示，一是财政持续落实减税降费退税，有效缓解了企业现金流，提高了企业抗风险能力；二是财政积极支持疫情防控，为维护正常的生产生活秩序和正常的市场经济运行模式发挥了重要作用；三是财政在支出端持续发力，通过专项债等加大对基础设施投资的投入，一方面提振了基建投资扩大了总需求，另一方面有利于优化长期供给结构；四是财政支持化解经济社会风险，尤其是支持化解房地产风险、金融风险等。

积极财政加力提效 重点把握五个方面

积极的财政政策加力提效，体现了稳中求进的工作总基调，兼顾了需要与可能、当前与长远、发展与安全。展望2023年，积极的财政政策如何加力提效？财政部有关负责人表示，“加力”，就是要适度加大财政政策扩张力度；“提效”，就是要提升政策效能，将重点把握好五个方面：

一是完善税费支持政策，着力纾解企业困难。综合考虑财政承受能力和助企纾困需要，在落实好前期出台政策的基础上，根据实际情况进一步完善减税降费措施，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，促进企业转型升级和提升创新能力，为企业增活力、添动力。

二是加强财政资源统筹，保持必要支出强度。统筹宏观调控需要和防范财政风险，加大财政资金统筹力度，优化政策组合工具，集中财力办大事，在打基础、利长远、补短板、调结构上加大投资，落实国家重大战略任务财力保障。对标党中央、国务院重大决策部署，调整完善财政政策，增强针对性有效性，更加注重可持续。

三是大力优化支出结构，不断提高支出效率。坚持有保有压，党政机关过紧日子，从严控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。围绕推动高质量发展，积极支持科技攻关、乡村振兴、区域重大战略、教育、基本民生、绿色发展等重点领域。完善财政资金直达机制，促进财政资金规范高效使用。

四是均衡区域间财力水平，促进基本公共服务均等化。持续增加中央对地方转移支付，提高地方财力保障水平。推进省以下财政体制改革，健全县级财力长效保障机制，推动财力下沉。推进基本公共服务保障标准体系建设，完善地区间支出成本差异体系，促进转移支付资金分配与公共服务成本相衔接，增强资金分配科学性合理性。

五是严肃财经纪律，切实防范财政风险。坚持依法行政依法理财，硬化预算约束，严格财政收支规范管理，健全监督监控机制，坚决查处违法违规行为。遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，坚决制止违法违规举债行为，规范地方政府融资平台公司管理，牢牢守住不发生系统性风险底线。

罗志恒认为，2023年积极财政要加力提效，特别要加强财政政策与经济政策尤其是与货币金融政策的配合，进一步扩大政策性金融工具规模，发挥其落实项目资本金的作用，提升杠杆作用。此外，货币金融政策要为财政营造良好的环境，从价格和数量等层面给予支持。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经