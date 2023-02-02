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中粮福临门引入战略投资者项目落地

2023年02月02日13:44 | 来源：人民网
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人民网北京2月2日电 （记者李栋）2月1日，随着中粮福临门股份有限公司（下称“中粮福临门”）引入战略投资者项目落地，作为资产布局横跨国内外、贯通产业链上下游的全球一体化粮食企业，中粮福临门迈向世界一流粮食企业步伐明显提速。

“中粮福临门公司成功‘引战’，是中粮集团纵深推进国有资本投资公司改革，具有里程碑意义的关键一步。”国资委党委委员、副主任袁野表示。

财政部党组成员、社保基金会理事长刘伟表示，本次战略投资是社保基金会与划转国有资本中央企业开展深入合作的范例，在支持中央企业做强做优做大的同时实现社保基金保值增值，共同推动我国农粮行业和社保基金事业的高质量发展。

据悉，此次共募集资金约210亿元，项目的落地将促使中粮福临门的产业链供应链竞争力进一步增强，全球农粮话语权进一步提升，发展质量和效益进一步提高，统筹利用国内国际两个市场两种资源满足国内消费者美好生活需要的能力进一步加强，将为加快建设农业强国提供新的助力

“通过成功引入注重长远发展、专业能力强、市场地位高的战略投资者，为福临门公司的长远发展注入了新的动力。” 中粮集团党组书记、董事长吕军表示，中粮集团携手战略投资人，持续聚焦主责主业，优化资源配置，进一步将福临门公司和中粮集团做强做优做大。

(责编：杨曦、吕骞)
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