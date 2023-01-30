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“北京明白”这样创造“中国奇迹”

人民网记者赵竹青 王天乐
2023年01月30日09:41 | 来源：人民网
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北京航天飞行控制中心青年科技人才群体形象宣传片。来源：北京航天飞行控制中心

“北京明白！”

他们，平均年龄不到35岁，80%以上毕业于“双一流”高校和学科，91%是硕士、博士；

他们，置身航天测控最前沿，多次操控航天器创造了一连串“中国奇迹”……

他们，就是承担着我国载人航天工程、探月工程、行星探测工程飞行控制和航天器长期管理任务的“飞控青年团队”。

十年来，他们志存高远、攻坚克难、勇攀高峰，连夺22次国字号重大航天任务全胜，突破掌握50余项飞控关键核心技术，填补40余项国际国内空白，不断刷新进军太空的中国高度，为创造空间建站、月背着陆、月面采样、火星探测等重大航天任务作出突出贡献。

青春逢盛世，奋斗正当时。星辰大海，他们从未止步。

更多阅读：

新时代“追星人”：破解宇宙密码，在星辰大海间追赶世界前沿

(责编：赵竹青、吕骞)

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