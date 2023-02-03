王绍绍

一年之计在于春。近日，全国各地许多农田正抢抓农时，作好农作物田间管理和春耕备耕工作。火热的干劲还从田间地头传入了“乡村直播间”，春节以来，农产品直播销量火爆，从线上下单到线下购物，消费氛围火热、消费场景创新、消费市场暖意盎然。

在“水果大省”四川，猕猴桃、枇杷、柠檬等水果正“整装待发”，等待着被运往全国各地的消费者手中。“过去一年，公司通过电商累计销售西昌葡萄、汶川梨子、智利车厘子、云南蓝莓等农货生鲜近亿元，希望今年可以更进一步，实现销售额翻一倍。”一位四川水果商家表示，为了给消费者带来更优质的水果，今年从智利引进了法兰西西梅，准备在广安建立2000亩的西梅种植基地，当前，他们正在为基地开工做准备。

云南拥有亚洲最大的鲜切花交易市场，受鲜花节庆消费拉动作用等因素影响，昆明斗南花市鲜花价格行情全线上涨，迎来新年“开门红”。

“希望可以在鲜花的消费旺季冲一冲销量，为今年开市讨个好彩头。”一位鲜花商家介绍，最近，店铺的订单量已经达到了日均五千单，目前已紧急组织了四十多位农户，对玫瑰、满天星、洋桔梗等进行包装和加工。

在各地乡间，山东普罗旺斯西红柿、广西沃柑、四川果冻橙等农产品也在“出村进城”的路上，帮助农户包销增收。拼多多通过“万人团、多人团”等流量引擎，持续补贴农产品和耕地机、开沟机、抽水机、除草机等农用机具，把广大农户商家和消费者联结起来，单个最高补贴力度达到数百元。

田间的高产带动着年货市场的兴旺，“农货进城，海鲜下乡”成为今年置办年货的新趋势。数据显示，柑橘、橙子、苹果、草莓等国产优质水果的销量同比增长超过150%。在海鲜品类的消费中，县域及乡村地区的订单占比首次超过北上广，大虾鲍鱼带鱼等优质海鲜被端上乡村年夜饭的餐桌。

在更加广阔的消费市场，供给和需求的火热兴旺展现着经济的旺盛活力与消费信心的持续回升。近日，国家税务总局最新增值税发票数据显示，今年春节假期，全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%。多个部门公布的数据显示，在刚刚过去的春节假期里，国人出行旅游火爆，城市商圈客流量上升，春节档掀起观影热潮。

为此，拼多多重点对家电、汽车、新能源汽车等大宗消费进行补贴，汽车品类的补贴范围累计覆盖比亚迪、雪佛兰、广汽、上汽、奇瑞等汽车品牌的多款车型，汽车消费日渐回暖。

在消费者端，平台为用户发放了188元的开年红包，针对不同的购物需求提供多张满减优惠券。在此基础上，平台还推出了每满200减30、整点发券、大额折扣等多重福利，全面覆盖农副产品、日用百货、美妆母婴、运动户外、3C数码等全域消费品。

中国社会科学评价研究院院长荆林波认为，作为传统的消费旺季，春节假期实物零售总体平稳，恢复明显。从品类来看，节庆类商品深受青睐，创新产品的销量实现较快增长。这既反映出我国消费需求升级的趋势，也再次印证了我国消费市场的巨大潜力。

(责编：杨曦、吕骞)

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