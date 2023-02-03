人民网北京2月3日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，北京时间2月2日，巴基斯坦举办卡拉奇核电站3号机组（K-3）落成仪式。至此，我国自主三代核电“华龙一号”出口巴基斯坦2台百万千瓦机组在建成投产后正式交付巴方，标志着“华龙一号”在巴基斯坦首个项目全面建成。

卡拉奇核电站2号和3号机组。王进杰摄

据介绍，卡拉奇K-2/K-3是巴基斯坦规模最大的核电站，也是巴基斯坦首个单机组百万千瓦级电力工程，由中核集团中国中原对外工程有限公司总承包。2021年5月20日，K-2机组正式进入商业运行。2022年4月18日，K-3机组成功临时验收。

卡拉奇核电站2号和3号机组。胡泽伟摄

中核集团提供的数据显示，自商运以来，卡拉奇K-2/K-3核电机组项目全周期为当地提供就业岗位6万多个，已累计发电近200亿度，满足当地200万人口的年度生产和生活用电需求，相当于每年减少标准煤消耗624万吨，减少二氧化碳排放1632万吨，相当于植树造林1.4亿棵，促进了巴基斯坦当地民生和经济发展，优化了巴基斯坦能源结构。

截至目前，中巴双方已合作建成两大核电基地共6台核电机组，为巴基斯坦源源不断地提供清洁、稳定的电力。

(责编：杨曦、吕骞)

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