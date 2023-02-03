人民网北京2月3日电 （记者杜燕飞）一年之计在于春。新年伊始，项目工地、生产车间、保供一线……各地呈现一片热火朝天的场面。抓安全、提质效、赶工期，保供应，央企发挥经济运行“压舱石”作用，奋战首季“开门红”，助力经济稳增长。

国家能源集团1月份自产煤完成5235万吨，商品煤资源量完成6349万吨，发电量完成926亿度，铁路运输量完成4661万吨，两港煤炭出港量完成2065万吨，船舶运输量完成1920万吨，化工品生产量完成254万吨，销售量完成150万吨，全部超计划完成月度任务，实现首月“开门红”。其中，集团自产煤自2021年10月以来连续16个月月均产量保持在5000万吨峰值水平，自产煤量、商品煤销量创春节所在月份历史最高纪录；新能源发电量125亿千瓦时，同比增幅48.7%，刷新历史单月新高。

国投曹妃甸港1月份实现煤炭装船729.7万吨，接卸725万吨，利润总额4083.48万元；国投京唐港煤炭吞吐量完成423万吨，超额完成年度生产任务序时目标，实现利润近4000万元；国投甘肃新能源开年首月发电量和利润总额均较上年同期实现增长，为全年目标任务的完成奠定基础。

中国五矿日前与上海市签署战略合作框架协议，共推产业集聚、创新平台、新能源新材料、重点区域投资开发建设、产城融合与城市更新改造、金融业务等领域的合作，推动央地融合发展。

与此同时，工程项目建设一线热火朝天。目前，我国最大超深油田富满油田正在加快建设，我国首口万米深井在这里开钻；“深海一号”二期工程12口气井的表层批钻作业已安全高效完成，累计进尺超万米，作业用时较计划减少41%；流花11-1/4-1油田二次开发项目9个上部模块与船体建造全面开启；10万吨级双壳双底FPSO“海洋石油123”已出坞，单机调试工作正在进行中；叶巴滩电站大坝浇筑和主厂房开挖正有序推进……

此前召开的中央企业负责人会议明确，2023年央企“一利五率”目标为“一增一稳四提升”，要求央企更加突出高质量发展首要任务，扎实推进提质增效稳增长，提振发展信心，扩大有效投资，加强市场研判，努力扩收增利，强化精益管理，提升质量效益。

业内人士认为，当前，央企作为国民经济的重要骨干和中坚力量，要进一步发挥好“压舱石”和“稳定器”作用，在稳增长、保民生等方面作出更大贡献。

值得一提的是，1月份正值春节假期，能源央企采取措施做好能源保供工作，为经济社会发展和民生需求提供用能保障。

数据显示，春节期间，中国石油累计向市场供应天然气超50亿立方米，最高日供气量达7.92亿立方米，储气库日采气量达1.29亿立方米，日均供应成品油16.8万吨。中国石化天然气分公司累计供应天然气9.62亿立方米，向河北、天津、山东、河南等6省市增供管道气1.2亿立方米。

春节期间，中国华能累计完成发电量126.85亿千瓦时；完成煤炭产量超183.3万吨，同比增长4.32%；完成供热量达2177万吉焦，同比增长13.44%。中煤集团商品煤产量366.8万吨，日均产量保持较高水平；煤炭铁路外运量261.5万吨，同比增加5.5%；发电量10.2亿千瓦时，同比增加9.3%。

与去年春节假期相比，国家电投发电量113.87亿千瓦时，增幅5.33%；供热量880.7万吉焦，增幅23.91%；保供机组日均可调容量8358万千瓦，增幅3.7%。三峡集团发电量超50亿千瓦时，其中，6座阶梯水电站发电量超33亿千瓦时，较去年同期增加近3亿千瓦时，新能源发电量超12亿千瓦时。

春节期间，国家电网经营区日均调度用电量152.3亿千瓦时，全国日均发电量191.86亿千瓦时。南方电网最高统调负荷为1.34亿千瓦，全网统调累计发受电量166亿千瓦时，同比基本持平。

(责编：杨曦、吕骞)

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