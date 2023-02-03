人民网北京2月3日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2022年以来，市场监管总局组织开展整治借党的二十大进行商业营销炒作工作，指导各地以零容忍的态度依法从严从快查处借党的二十大进行营销炒作以及其他损害国家尊严、妨碍社会安定、妨碍社会公共秩序和违背社会良好风尚的广告违法行为。

市场监管总局今日选取已办结的10起典型案例予以曝光：

一、聊城市阳谷县中心医院发布涉党的二十大违法广告案

山东省聊城市阳谷县市场监管局调查查明，阳谷县中心医院在其微信公众号上发布含有“喜迎二十大 奋进新征程 为迎接党的二十大胜利召开，庆祝中国共产党成立101周年，阳谷县中心医院消化内镜室现为阳谷县企事业单位或家庭开展‘组团式’无痛胃肠镜体检活动”等内容的广告，借党的二十大名义进行营销炒作，上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定。

2022年9月28日，聊城市阳谷县市场监管局依法对阳谷县中心医院作出罚款20万元的行政处罚。

二、衡水市第三人民医院发布涉党的二十大违法广告案

河北省衡水市市场监管局调查查明，衡水市第三人民医院在微信公众号上发布含有“喜迎二十大，早诊早治，防癌体检套餐优惠风暴来袭”等内容的广告，借党的二十大名义进行营销炒作，上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定。

2022年9月23日，衡水市市场监管局依法对衡水市第三人民医院作出罚款20万元的行政处罚。

三、嘉兴市中糖酒业有限公司发布涉建党100周年庆祝活动违法广告案

贵州省仁怀市市场监管局调查查明，浙江省嘉兴市中糖酒业有限公司在贵州国台酒业销售有限公司定制生产“国台·礼赞100”酒，定制的“国台·礼赞100”酒包装上印制有“礼赞100酒”船型图案和“1921-2021”字样，借建党100周年庆祝活动进行商业营销炒作，上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定。

2022年3月24日，仁怀市市场监管局依法对嘉兴市中糖酒业有限公司作出罚款100万元的行政处罚。

四、阿奇立克日立家用电器（上海）有限公司发布违法广告案

上海市浦东新区市场监管局调查查明，阿奇立克日立家用电器（上海）有限公司在日立官方旗舰店上发布含有“‘七七节’电器促销”等内容的广告，以“七七节”为名开展广告促销活动，损害我国国家尊严，上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定。

2023年1月5日，上海市浦东新区市场监管局依法对阿奇立克日立家用电器（上海）有限公司作出罚款60万元的行政处罚。

五、陕西永倍达电子商务有限公司发布使用国家机关、国家机关工作人员名义违法广告案

陕西省西安市市场监管局调查查明，陕西永倍达电子商务有限公司在其微信公众号上以直播形式发布推销汉中古旱莲有机农业开发有限公司相关产品的广告，广告中擅自使用国家机关、国家机关工作人员的名义或形象对富平墨玉圆盘纪念品进行营销宣传，上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定。

2022年12月5日，西安市市场监管局依法对陕西永倍达电子商务有限公司作出罚款45万元的行政处罚。

六、四川合丰置业发展有限责任公司发布违法广告案

四川省成都市双流区市场监管局调查查明，四川合丰置业发展有限责任公司在宣传其“卓越南城”房地产项目的DM单和微信公众号中，发布了含有“合力达团队精心考研四大名湖精髓……南湖区（三期）不仅风景迷人，亦见证了中国共产党的诞生”等内容的广告，在项目所在“南湖”与嘉兴南湖、党的一大等并无实际关联的情况下，制造噱头、进行炒作，上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定。

2022年3月1日，成都市双流区市场监管局依法对四川合丰置业发展有限责任公司作出罚款60.216万元的行政处罚。

七、合肥杰事杰新材料股份有限公司发布不规范中国地图违法广告案

安徽省合肥市市场监管局调查查明，合肥杰事杰新材料股份有限公司在其官网广告中使用的中国地图漏绘台湾省、钓鱼岛、东尾屿、南海诸岛及九段线，同时存在遮挡压盖国界线等问题，损害国家尊严，上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定。

2022年10月24日，合肥市市场监管局依法对合肥杰事杰新材料股份有限公司作出罚款20万元的行政处罚。

八、山西山江村房地产开发有限公司发布涉东航坠机事故违法广告案

山西省晋中市市场监管局调查查明，山西山江村房地产开发有限公司借助MU5735航班失联事件热点新闻，通过微信朋友圈发布含有该事件元素的“新晋福邸”房地产宣传广告，违背社会良好风尚，上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定。

2022年6月13日，晋中市市场监管局依法对山西山江村房地产开发有限公司作出罚款50万元的行政处罚。

九、西安天颂餐饮有限公司发布涉东航坠机事故违法广告案

陕西省西安市市场监管局调查查明，西安天颂餐饮有限公司在其微信公众号上发布含有“3月21日，对于每一个西安人来讲，收到一个坏的消息，也收到一个好的消息。坏消息3月21日中午14时20分东航MU5735航班执行昆明至广州的飞行任务途中，于广西梧州上空失联……好消息西安新一轮疫情进入尾声，堂食可约，3月22日全面复工”等内容的广告，违背社会良好风尚，上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定。

2022年6月28日，西安市市场监管局依法对西安天颂餐饮有限公司作出罚款43万元的行政处罚。

十、江西仁和堂医药连锁有限公司、江西慧康科技有限公司违法广告案

江西省樟树市市场监管局调查查明，江西仁和堂医药连锁有限公司委托江西慧康科技有限公司对妇炎洁女性个护保养系列产品提供运营、策划、推广、销售等服务。江西慧康科技有限公司在天猫妇炎洁官方旗舰店推广销售“妇炎洁玻尿酸玫瑰滋养洗液”产品时，在商品详情页面的广告宣传中使用大量低俗、恶俗、媚俗用语，损害女性尊严，违背社会良好风尚，上述行为违反了《中华人民共和国广告法》有关规定。

2022年8月18日，樟树市市场监管局依法对江西慧康科技有限公司作出罚款80万元的行政处罚，依法对江西仁和堂医药连锁有限公司作出罚款50万元的行政处罚。

(责编：杨曦、吕骞)

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