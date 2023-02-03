人民网记者 车柯蒙

为降低跨境电商企业出口退运成本，积极支持外贸新业态发展，近日，财政部、海关总署、国家税务总局联合发布《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》（以下简称《公告》）。

《公告》规定，对自本公告印发之日起1年内，在跨境电子商务海关监管代码（1210、9610、9710、9810）项下申报出口，且自出口之日起6个月内因滞销、退货原因原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还；出口时已征收的增值税、消费税，参照内销货物发生退货有关税收规定执行。已办理的出口退税按现行规定补缴。

这意味着，因滞销、退货原因，自出口之日起6个月内原状退运进境的部分商品，可实现退运进境“零税负”。

近年来，我国跨境电商发展迅速，海关总署数据显示，根据初步测算，2022年我国跨境电商进出口2.11万亿元，增长9.8%。其中，出口1.55万亿元，增长11.7%，进口0.56万亿元，增长4.9%。跨境电商已经成为中国进出口贸易的重要组成部分。

业界专家认为，随着政策红利逐步落地见效，跨境电商优势和潜力有望进一步释放。

据北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红介绍，从税收的原理看，为了避免重复征税，通常在出口环节对于出口商品予以退税，以保障出口商品抵达目的地之后与东道国的商品课征同样税收，即所谓的目的地原则，有利于税收公平。同理，对于进口商品则需要征收进口环节的关税、增值税及消费税。

“根据《公告》，退运进境电子商务项下的商品税负可以回归到出口前状态，与国内流通商品享受同等税收待遇。”李旭红表示，跨境电商是数字经济中的重要组成部分，近年来受疫情及国际经济波动的影响，出口商品有滞销、退货的情况发生，新政策可以帮助跨境电商企业减少税收负担，畅通国内外的贸易循环，助力稳经济。

记者了解到，部分跨境电商出口商品存在滞销或者退换货的情况，其中的多数商品被企业在海外以促销、转卖或销毁等方式处理，但仍有少量需退运进境，新政策正是为部分出口退运商品减少税收负担。

“看到新政策我们心里一松，这可以为我们出口企业挽回不少退运损失，减轻企业被退运的心里负担。”浙江万得福智能科技有限公司财务负责人郑凤清表示，金义新区税务部门第一时间告知辅导企业相关政策，帮助企业与海关部门接洽沟通，确保政策红利更好更快的惠及企业。

有感的还有温州骐麟云进出口有限公司，该公司主要出口汽车减振器、电焊机等单价较高的产品，销售时经常会碰到退换货、滞销等情况，导致库存在海外仓积压无法处理，货物长时间的挤压导致仓储成本不断增长，企业最终只能通过销售平台进行销毁处理，还需额外支付销毁手续费用，造成资源浪费和经济损失。“新政策的推出，免除了跨境电商货物退回国内的进口税，提供了一个新的滞销商品、退换货物的处理方案，对于企业来说是一种能够有效降低经营风险和损失的办法，极大利好我们跨境电商的经营模式。”该公司业务主管金先生表示。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强在接受人民网记者采访时表示，《公告》一方面为跨境电商行业减轻税收负担，另一方面更反映出国家对于发展跨境电商的坚定信心，为行业相关市场主体注入发展“强心剂”。

值得注意的是，在具体操作上，根据《公告》，企业申请办理进口免税等手续时，需按要求提供有关证明材料。对于偷税、骗税等违法违规行为，按照国家有关法律法规等规定处理。

(责编：王震、吕骞)

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