人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

比亚迪董事长王传福：市场为我们搭好大舞台

2023年02月13日08:51 | 来源：人民网-人民日报
小字号

中央经济工作会议提出：“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。”作为保障民生、促进创新、推动高质量发展的生力军，民营经济迎来了更为广阔的发展空间。
    民营企业是推动经济社会发展的重要力量。当前经济持续恢复、呈回升态势，如何看待今年的总体走势？如何在各自的行业勇毅前行？《人民日报》约请多位知名民营企业负责人，共话信心之源、发展之要。

相关链接：人民网《对话企业家》“百家企业谈信心”特别策划

■ 中央经济工作会议再次强调坚持“两个毫不动摇”，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。作为民营企业家，我备受鼓舞，也更加坚定了信心

■ 如今中国的电池、电机和电控等全产业链核心技术已站在全球前列，欣欣向荣的市场也为我们搭好了大舞台

■ 在当今世界百年未有之大变局中，汽车工业也在经历一场百年未有之大变革，需要很多创新的技术、平台和产品，这为我们提供了巨大的发展空间

■ 作为民营企业，我们拥抱竞争，不怕困难，不畏激流，一路向前

中央经济工作会议再次强调坚持“两个毫不动摇”，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。作为民营企业家，我备受鼓舞，也更加坚定了信心。

近年来，我国把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，新能源汽车产业乘势发展壮大。当前，这一行业正处于从量变到质变的历史阶段，整个产业和消费结构将焕然一新，为经济发展提供动能与支撑。

在我国新能源汽车产业发展的过程中，注定会遇到很多困难。我们能克服困难、实现换道超车的主要原因，是对绿色梦想初心的选择和技术创新的坚持。通过长期专注技术创新、苦练内功，目前企业在全球累计申请专利约3.8万项，授权专利约2.6万项，技术研发人员超4.9万人。在技术创新的引领和支撑下，企业的产品品质得到了有力保障，收获了消费者的喜爱。

在近些年的蓬勃发展中，新能源汽车产业迎来了技术的百花齐放和市场的开花结果。如今中国的电池、电机和电控等全产业链核心技术已站在全球前列，欣欣向荣的市场也为我们搭好了大舞台，让我们对新能源汽车市场和产业未来整体发展充满信心。

在当今世界百年未有之大变局中，汽车工业也在经历一场百年未有之大变革，需要很多创新的技术、平台和产品，这为我们提供了巨大的发展空间。作为民营企业，我们拥抱竞争，不怕困难，不畏激流，一路向前。我们将结合技术优势，积极发挥龙头企业产业链带动作用，形成更大规模产业集群，为国家和地方经济社会发展作贡献。

【相关阅读】

京东首席执行官徐雷：在烟火气中感受经济活力

小米董事长雷军：今年是争创一流企业的机遇之年

格力电器董事长董明珠：消费升级带来发展底气

百度董事长李彦宏：把信心传递给每一个人

伊利董事长潘刚：消费市场机遇在增多

娃哈哈董事长宗庆后：经济全面复苏势不可挡

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
北交所融资融券业务2月13日启动：首批标的股票共56只
　　人民网北京2月13日电 （黄盛）据北京证券交易所（以下简称“北交所”）消息，经中国证监会批准，北交所融资融券交易业务于2月13日正式启动，已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。 业内人士表示，融资融券是证券市场重要的基础性制度，也是国际证券市场中较为成熟的交易方式。…
人民银行：1月份人民币贷款增加4.9万亿元 人民币存款增加6.87万亿元
　　人民网北京2月13日电 （黄盛）日前，中国人民银行发布了1月金融统计数据。据数据显示，1月末，广义货币（M2）余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点；狭义货币（M1）余额65.52万亿元，同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高3个和8.6个百分点；流通中货币（M0）余额11.46万亿元，同比增长7.9%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部