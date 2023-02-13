中央经济工作会议提出：“从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。”作为保障民生、促进创新、推动高质量发展的生力军，民营经济迎来了更为广阔的发展空间。

民营企业是推动经济社会发展的重要力量。当前经济持续恢复、呈回升态势，如何看待今年的总体走势？如何在各自的行业勇毅前行？《人民日报》约请多位知名民营企业负责人，共话信心之源、发展之要。

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■ 中央经济工作会议再次强调坚持“两个毫不动摇”，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。作为民营企业家，我备受鼓舞，也更加坚定了信心

■ 如今中国的电池、电机和电控等全产业链核心技术已站在全球前列，欣欣向荣的市场也为我们搭好了大舞台

■ 在当今世界百年未有之大变局中，汽车工业也在经历一场百年未有之大变革，需要很多创新的技术、平台和产品，这为我们提供了巨大的发展空间

■ 作为民营企业，我们拥抱竞争，不怕困难，不畏激流，一路向前

中央经济工作会议再次强调坚持“两个毫不动摇”，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。作为民营企业家，我备受鼓舞，也更加坚定了信心。

近年来，我国把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，新能源汽车产业乘势发展壮大。当前，这一行业正处于从量变到质变的历史阶段，整个产业和消费结构将焕然一新，为经济发展提供动能与支撑。

在我国新能源汽车产业发展的过程中，注定会遇到很多困难。我们能克服困难、实现换道超车的主要原因，是对绿色梦想初心的选择和技术创新的坚持。通过长期专注技术创新、苦练内功，目前企业在全球累计申请专利约3.8万项，授权专利约2.6万项，技术研发人员超4.9万人。在技术创新的引领和支撑下，企业的产品品质得到了有力保障，收获了消费者的喜爱。

在近些年的蓬勃发展中，新能源汽车产业迎来了技术的百花齐放和市场的开花结果。如今中国的电池、电机和电控等全产业链核心技术已站在全球前列，欣欣向荣的市场也为我们搭好了大舞台，让我们对新能源汽车市场和产业未来整体发展充满信心。

在当今世界百年未有之大变局中，汽车工业也在经历一场百年未有之大变革，需要很多创新的技术、平台和产品，这为我们提供了巨大的发展空间。作为民营企业，我们拥抱竞争，不怕困难，不畏激流，一路向前。我们将结合技术优势，积极发挥龙头企业产业链带动作用，形成更大规模产业集群，为国家和地方经济社会发展作贡献。

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(责编：杨曦、陈键)

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