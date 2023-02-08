人民网记者 杨曦

开局关乎全局，起步决定后程。随着疫情防控转入新阶段、各项政策不断落实落细，2023年开年，中国正“开足马力”力促经济加速回暖。即日起，人民网推出“2023年经济开局观察”系列报道，解读经济社会新春新气象、新年新作为。

步入2023年，中国多项经济数据“飘红”:

1月份制造业新订单指数创18个月以来新高；春节假期餐饮、旅游、电影等线下消费超预期复苏；人民币汇率稳中有升，在一篮子货币中走势领先……

订单忙起来，消费旺起来，信心强起来。无论是生产和需求端的明显回暖，还是市场主体及国内外机构的预期增强，都让人们感受到了中国经济的阵阵“暖意”。

“开门红”意味着中国经济有望“全年红”

开年数据至关重要，对社会预期、市场信心影响深远。新年伊始，我国经济呈现明显恢复势头，为市场注入了一剂“强心针”。

通行畅、消费旺。今年春节假期，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约2.26亿人次，比2022年同期增长71.2%；实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1％；电影票房67.58亿元，位居我国影史春节档票房第二……

“春节消费的走热，为全年发展开了好头、起了好步。” 北京第二外国语学院首都文化和旅游发展研究院执行院长厉新建认为，这为全年的消费提振起到了重要的“信心催化剂”作用。

订单忙、预期强。1月份，中国制造业采购经理指数（PMI）升至50.1%，连续3个月收缩后重返扩张区间。其中，新订单指数较前值大幅回升7个百分点至50.9%，为2021年8月以来的最高水平；在调查的21个行业中，有18个行业景气度改善；生产经营预期、采购量指数分别较前值上升3.7个和5.5个百分点。

“随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，1月份，制造业供需两端同步改善，生产经营活动预期指数升至较高景气区间，企业信心明显增强。

英大证券研究所所长郑后成对人民网记者表示，制造业PMI超预期回升的原因主要有三方面：一是在去年12月疫情形成大范围冲击的背景下，1月修复情况明显；二是1月金融机构新增人民币贷款均较高，市场流动性较为充足；三是宏观政策调控力度加大，有力支撑制造业回暖。

随着国内经济基本面的持续修复，1月份以来人民币汇率呈现出稳中有升的态势。业内分析认为，除美联储加息放缓、中美利差倒挂等外部因素，我国经济企稳是人民币汇率走强的内部原因。北大国民经济研究中心杨盈竹表示，稳经济政策效果持续显现，经济基本面复苏态势稳中向好，疫情防控政策优化增强市场信心，均对1月汇率形成支撑。

“开门红”意味着政策“暖风”将接续显效

从去年年底中央经济工作会议召开以来，宏观政策靠前发力、形成合力，推动稳经济一揽子政策和接续措施全面显效，使我国经济恢复发展的底气更足。

中央经济工作会议强调，要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。面向2023年，从中央到地方，一系列新政策、新措施陆续出台落地。

1月28日召开的国务院常务会议要求，持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升；推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。

1月31日，中共中央政治局第二次集体学习强调，“着力扩大有收入支撑的消费需求”“建立和完善扩大居民消费的长效机制”“适度超前部署新型基础设施建设”“持续激发民间投资活力”。

顶层设计上，“稳经济”信号明确且坚决，定任务、划重点、出实招……为确保实现一季度“开门红”，各地密集出台方案计划，争取为实现全年主要目标任务奠定坚实基础。

上海连续发布《上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案》和《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，一方面进一步提升营商环境国际影响力，另一方面多措并举，更大力度推进经济复苏和发展。

甘肃印发《促进经济稳中有进推动高质量发展若干政策措施》，将加大财税扶持力度作为重中之重，意在持续巩固经济回升向好势头，推动全省经济社会高质量发展。

2023年，宁夏共谋划101个重点建设项目，总投资4049亿元，年度计划投资667亿元。“按照计划，一季度自治区本级重点建设项目开复工率力争达到70%以上。”相关负责人介绍说。

“我国经济韧性强、潜力大、活力足，在党的二十大精神与中央经济工作会议精神指引下，中国经济定会‘春暖花开’，企业将迎来新一轮发展机遇。”海尔集团首席执行官周云杰表示。

蒙牛集团总裁兼执行董事卢敏放认为，中央经济工作会议旗帜鲜明地重申 “两个毫不动摇”，对于稳定市场主体预期、提振市场信心来说亮明了态度、释放了信号，对于推动国有资本做强做优做大、培育具有全球竞争力的世界一流企业具有重要意义。

世界对中国经济“全年红”充满期待

稳定的预期是市场经济的“硬通货”。当前，全球经济形势复杂严峻，世界对中国经济却充满期待。

国际货币基金组织（IMF）在1月30日发布的《世界经济展望报告》更新内容中，大幅上调今年中国经济增长预期至5.2%，高出去年10月预测值0.8个百分点。

近期，摩根士丹利、高盛、汇丰、摩根大通等多家国际投资机构也纷纷上调2023年中国经济增速预测。“中国是世界经济增长的引擎。”世贸组织总干事伊维拉在世界经济论坛2023年年会期间如是说。

世界对中国经济发展的信心源自何处？从国际机构和海外专家对中国经济的评价中，或许能找到答案。

宏观经济政策充足稳定的中国。亚洲开发银行驻中国代表处经济部主任裴德铭接受新华社记者采访时指出，尽管2023年外部环境给中国经济带来压力，但中国有足够的政策支撑空间，将通过财政、货币政策去支持居民消费、房地产投资。

持续推进高质量发展的中国。泰国参议院外交委员会顾问阿颂西在接受人民日报记者采访时表示，近年来，中国持续调整产业结构，积极推动科技创新以及数字经济、绿色经济发展，经济实力不断实现历史性跃升，“中国经济拥有强大韧性和活力，能够有效应对各种风险挑战” 。

坚定不移扩大开放的中国。“中国以开放的姿态，不断优化外资企业营商环境，中国市场对外资企业的吸引力将会越来越强。”韩国中国经济观测研究所所长朴汉真告诉人民日报社记者，中国提出进一步落实好外资企业国民待遇等举措，将令外资企业更有信心。

中国贸促会近期对160多家在华外资企业和外国商会的调研显示，99.4%的受访外资企业对2023年中国经济发展前景更有信心，98.7%的受访外资企业表示将维持和扩大在华投资。

“尽管世界经济仍面临不确定性，随着中国的高质量发展进入新阶段，中国经济将在2023年总体回升、稳中有进，中国企业继续在全球供应链和价值链中扮演重要角色。”IBM公司相关负责人陈旭东表示，2023年将与更多中国企业携手共创可持续未来。

经济恢复发展，信心比黄金更重要。穿越风雨见彩虹，面向未来，中国经济一定能在应对挑战中继续茁壮成长。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经