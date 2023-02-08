人民网北京2月8日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，全国春耕备耕工作正从南向北陆续展开，中国气象局以春季农业生产为抓手，抢先抓早，周密部署，让春耕备耕工作跑出“加速度”。

2月1日，秸秆运输车的轰鸣打破冬日黑土地的沉寂。在辽宁水稻主产区之一的沈阳市苏家屯区八一镇来胜村的稻田里，清运秸秆备春耕的工作正在推进。

“这活儿离不开气象预报。因为秸秆必须在冻土开化前拉走。”惠农佳农机专业合作社技术员张顺东介绍，农户会根据气温回升和农田土壤解冻情况开展备耕工作，后期整棚、水稻育秧等工作也要根据天气来确定。

在黑龙江省集贤县，县气象局成立备春耕农业气象服务领导小组，为农民送上“良种先行备耕指南”。华平绿香园农业发展有限公司董事长李玉华表示，已根据气象部门提供的全年气候趋势预测确定选种方式，为下一步引进优良品种奠定了基础。

在湖南省岳阳市，2月2日8时，洞庭湖城陵矶站实测水位19.11米，较多年同期均值偏低2.14米。气象部门预计，未来十天以阴雨天气为主，当即派党员干部组成人工影响天气作业先锋队，适时开展人工增雨作业，确保春耕灌溉顺利进行。

在湖北省武穴市梅川镇居杠村，农户刘汉理正根据天气预报为油菜追施提苗肥，“天气预报说过两天有雨，我要在下雨前赶紧施肥。”

一年之计在于春。春播粮食产量占全年六成左右，春管粮食产量占主要口粮的近四成，是农业生产重中之重。从江南鱼米之乡到东北平原，随着春耕备耕工作推进，气象服务也全面铺开——

国家气象中心提前成立春耕春播春管气象服务专班，组建农业气象灾害风险预警专班、农业病虫害气象服务专班；湖北省气象局于1月31日组织开展全省农情调查，提升5天至7天预报服务的精准性；云南省气候中心成立春季农业气象服务工作专班，开展分作物、分区域、分灾种、分时段的精细化农业气象服务，并联合省农业技术推广总站和省植保植检站制作发布云南省农业气象灾害风险预警产品；贵州省气象局召开全省春耕春播春管气象服务动员大会，成立工作专班，提前启动相关保障和夏粮油产量预报服务，做好抗旱、防雹准备……全国各级气象部门按照此前修订的《全国春耕春播气象服务方案》，有序开展相关工作，全力提升保障国家粮食安全气象服务精细化水平。

今年春耕，江西省抚州市宜黄县二都镇河口村农民邱华决定，继续采用早稻早播气象适用技术。“去年用了效果可好了！”这套由江西省农业气象中心和省农业农村厅联合推广的技术，不仅能帮助种植户科学安排作业时间，降低早稻遭遇“倒春寒”“小满寒”的风险，还能充分利用春季温光资源，延长双季稻生长期，促进双季稻增产提质。

1月29日，江西气象部门组织开展春耕春播开年部署工作，计划以早稻早播早育气象服务全省示范推广为切入点，主抓水稻集中育秧和高标准农田的气象服务，后续将在83个县93个示范点的基础上扩大示范推广范围，提升气象工作对水稻生产的支撑能力。

气象科技，日益成为丰产丰收的重要保障。国家气象中心新增整地、灌溉、移栽气象适宜等级预报格点产品；在去年东北地区土壤化冻和地温监测产品的基础上，新增多源融合格点地温监测数据应用。湖北省气象局研发小麦、油菜湿渍害、晚稻寒露风等风险预警产品，发展基于多源融合再分析资料、精细化格点预报的数字化气象服务技术。河北省气象局打造省综合农业气象业务平台，完善干热风、干旱等农业气象灾害风险和病虫害防控预警模型和产品。安徽省气象局优化春霜冻、涝渍害、干热风等农业灾害气象风险预警指标和模型算法，推进大田主要粮油作物精细化分类监测和长势监测评估。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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