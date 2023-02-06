本报记者 吴秋余

春节期间，建设银行深圳市分行推出百万数字人民币红包抽奖活动。

杨若昕摄

春节期间，工商银行广州分行在西湖花市推出数字人民币消费红包活动。

梁浩洋摄

假日促消费、春节发红包、无电可支付……伴随着试点测试工作的扎实稳妥推进，数字人民币正越来越多走进人们的生活，在保民生、促消费、扩内需、稳增长中发挥积极作用。数字人民币将给日常支付带来哪些改变？对数字经济高质量发展产生怎样的推动作用？记者进行了采访。

精准促消费，助推市场加速回暖

“用数字人民币红包给家里买东西，有意思！”这个春节假期，北京市民武先生在美团联合多家银行开展的数字人民币春节促消费活动中，幸运地抽中了88元红包，购买了水果等商品，“红包带上科技味儿，新年新惊喜。”

作为疫情防控进入新阶段后的第一个春节，今年各地吃住行游购娱等需求集中释放，市场供给持续优化，带动节日经济更加红火，而数字人民币为今年春节消费增添了更多便利与实惠。

春节期间，数字人民币试点地区地方政府和商业机构开展了丰富多彩的数字人民币促消费活动。在广东、浙江、江苏、山东等地的试点城市中，不少地方政府向民众发放了数字人民币消费券。如广东深圳开展了餐饮行业1亿元补贴活动，浙江金华开展了“留东阳过年暖心红包”活动，江苏连云港开展了“新春惠民消费券”促消费活动，餐饮专项消费券、新春消费券等多种数字人民币消费红包，让人们惊喜连连。

消费市场的红火，带来数字人民币应用规模的持续扩大。美团数据显示，春节假期期间，平台上数字人民币交易订单量较去年同期增长近4倍，数字人民币交易用户数同比增长超5倍，数字人民币交易金额同比增长6.2倍。节日期间，全国各试点地区消费者在美团领取数字人民币红包或消费券后，在2万余家平台中小微商户消费，为商户生意增添“烟火气”。

各地在选择发放红包和消费券渠道时，为啥把数字人民币视为“香饽饽”？主要是其智能合约功能可根据交易双方商定的条件进行自动支付交易，能满足复杂场景规则的要求，帮助财政补贴资金精准发放。比如数字人民币可定制化设计消费补贴的使用条件，精确划定可使用的地区、行业、商品或服务等。

“数字人民币的技术特性尤其是智能合约技术的运用，有利于精准促进消费。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，数字人民币与消费券、电商平台等场景结合，有助于数字人民币推广，也有助于消费市场加速回暖。

不仅在消费领域的应用提速，这个春节，发红包这一中国传统习俗正式成为数字人民币的应用场景之一。1月19日，数字人民币APP推出了今年第一次更新，新增“福兔迎春”“五福临门”等多款春节特色红包封面。

江苏盐城的李女士已年近七旬，今年春节，她第一次使用数字人民币发红包，“以前都给孩子们发现金红包，以后就发数字人民币红包，让节日生活更加喜庆。”

“收发红包功能的实现，表明数字人民币正在以更加个性化、贴近民俗的方式融入百姓生活，这有助于数字人民币增强用户黏性，焕发出更大的提振消费、服务民生价值。”美团数字人民币业务负责人李智渊说。

近年来，数字人民币试点测试工作扎实稳妥推进。截至目前，人民银行先后选择17个省（区、市）的部分地区开展数字人民币试点。据不完全统计，2022年以来，各试点地区政府围绕“促进消费”“抗击疫情”“低碳出行”等主题累计开展了近50次数字人民币消费红包活动，各商业机构还开展了多次市场化推广活动，有力促进社会消费回暖与潜力释放。到2022年底，流通中数字人民币存量为136.1亿元。

“在试点地区大力支持下，人民银行会同各参研机构，扎实稳妥推进数字人民币试点测试，稳步扩大试点测试范围，持续创新特色应用场景，不断延伸数字人民币服务触角。”人民银行有关司局负责人介绍，数字人民币通过智能合约等特色功能，在保民生、促消费、扩内需、稳增长中发挥了积极作用。

支付新选择，提升金融服务普惠性

去年4月，数字人民币试点在厦门落地后，建行厦门市分行已将其应用从购物消费、餐饮文旅拓展到交通出行、生活缴费等领域，目前已覆盖14个行业，初步形成数字人民币生态，有效满足百姓“衣食住行游娱购”等生活服务需求。

专家认为，作为央行为国内零售支付市场提供的公共产品，数字人民币的应用有利于进一步降低公众获得金融服务的门槛，有效增强金融服务普惠性。

“数字人民币发行后，一些农村地区、偏远山区的群众即使没有银行账户，也可以通过数字人民币钱包享受便捷支付等金融服务，这有助于普惠金融的发展。没有国内银行账户的来华外国游客也可以通过开立数字人民币钱包进行小额支付。”招联首席研究员董希淼告诉记者，数字人民币以广义账户体系为基础、支持银行账户松耦合，这意味着用户即使没有银行账户，同样可以利用手机号等唯一身份标识开通数字人民币钱包，使用数字人民币进行支付。

“服务实体经济和便利百姓生活，正是数字人民币研发、试点工作的出发点和落脚点。”董希淼表示，随着数字人民币的推广和使用，其在提升支付效率、增强金融服务普惠性方面的作用将得到更大发挥。

功能更完善，助力数字经济高质量发展

不只是应用范围越来越大，数字人民币使用功能也越来越全。

春节后的首个工作日，在北京西直门凯德MALL的BHG超市，记者使用一部已经无电的手机轻松购买了一瓶矿泉水，全程与开机状态下的刷手机支付体验并无不同。

今年初，数字人民币推出了基于手机终端的无网无电支付功能，用户在手机关机情况下，仍然可以使用手机“碰一碰”收款终端完成支付。目前可受理数字人民币的带NFC（近场通信）功能的支付设备都可以支持无网无电支付，只需进行软件升级即可。

近年来，以数字经济为代表的科技创新成为催生发展新动能的重要驱动力。疫情防控期间，网上购物、线上办公、在线教育等数字工作生活形态更加活跃，数字经济覆盖面不断拓展，欠发达地区、边远地区人民群众线上金融服务需求日益旺盛。

“数字经济的发展为数字人民币提供了应用场景，数字人民币也助推了数字经济的健康发展。”董希淼表示，对移动支付来说，场景丰富程度往往影响用户选择和使用体验，完善的生态体系、丰富的应用场景，能让数字人民币无处不在、触手可及，进而吸引更多人使用。

人民银行发布的《中国数字人民币的研发进展》白皮书认为，我国电子支付尤其是移动支付快速发展，在助力数字经济发展的同时也培育了公众数字支付习惯，提高了公众对技术和服务创新的需求。同时，经济社会要实现高质量发展，在客观上需要更为安全、通用、普惠的新型零售支付基础设施作为公共产品，进一步满足人民群众多样化的支付需求，并以此提升基础金融服务水平与效率，为构建新发展格局提供有力支撑。

“十四五”规划纲要提出，稳妥推进数字货币研发。“当前，数字经济正成为全球经济增长日益重要的驱动力。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林认为，数字人民币的研发和应用，有利于满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推我国数字经济发展。

人民银行有关负责人表示，按照“十四五”规划“稳妥推进数字货币研发”的要求，人民银行将有序推进数字人民币的研发试点，持续完善顶层设计和生态体系建设，强化产品和应用创新，逐步建立健全管理框架，不断深化试点成效。

《 人民日报 》（ 2023年02月06日 18 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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