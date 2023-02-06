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“人勤春来早 备耕正当时”报道

抢抓农时备春耕 冬小麦种植面积预计超3.3亿亩

2023年02月06日09:05 | 来源：人民网
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人民网北京2月6日电 （记者李栋）一年之计在于春，做好春耕备耕是确保全年粮食和重要农产品稳产保供的关键。农业农村部最新农情调度显示，冬小麦种植面积预计达3.3亿亩以上，长势好于上年，冬油菜苗情与常年相当，夏季粮油生产基础较好。

眼下，气温逐渐回暖，各地也逐渐进入春耕备耕的农忙时节。在河南省安阳市内黄县高堤乡的万亩小麦高产高效示范区里，农户焦现生正忙着安装节水灌溉设施。“这两天温度回升，一类小麦要控旺，二类、三类小麦要喷施叶面肥，早浇水，促进弱苗转壮。春管管得好，丰产才有希望。”焦现生边忙边说。

据了解，该县91万亩小麦一二类苗达到90%，长势较好。内黄县农业技术推广区域站站长、正高级农艺师武贵州介绍，春管时期，要突出以防旱、防冻、防病虫为重点，强化分类指导，科学水肥调控。“有旱象的土壤化冻后，更要及时改善土壤墒情，促苗稳健生长，为小麦稳产增产夯实基础。”

农业农村部相关负责人表示，今年，我国将确保粮食面积稳定在17.7亿亩以上，力争有增加；确保粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上，力争多增产。“在推动实现土地应种尽种之外，不少粮食产区也在有序开发盐碱地等后备资源，进一步夯实粮食产能基础。”

“通过严格落实粮食安全党政同责要求，我国千方百计稳定粮食面积，多措并举扩种大豆油料，启动主要粮油作物单产提升工程，确保了粮食和重要农产品稳定安全供给，依靠我们自己的力量端牢了饭碗。”农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟说。

(责编：鲁婧、高雷)
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