本报记者 赵展慧

以习近平同志为核心的党中央高度重视股票发行注册制改革。党的十九届五中全会提出，全面实行股票发行注册制。党的二十大报告提出，健全资本市场功能，提高直接融资比重。近日，党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》。2月1日，中国证监会就《首次公开发行股票注册管理办法》等规章、规范性文件草案向社会公开征求意见。全面实行股票发行注册制重点内容是什么，如何扎实推进这项重大改革，记者采访了中国证监会有关负责人。

问：当前全面实行股票发行注册制的主要考虑是什么？

答：全面实行股票发行注册制，是贯彻落实党的二十大精神、全面深化资本市场改革的重大举措。2018年11月5日，习近平总书记宣布在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，标志着注册制改革进入启动实施阶段。此后，科创板、创业板、北交所试点注册制相继平稳落地，为全面实行股票发行注册制奠定了基础。总的看，经过4年来的试点，市场各方对注册制的基本架构、制度规则总体认同，向全市场推广的条件已经具备、水到渠成。

全面实行股票发行注册制的主要任务是解决制度安排的完善定型和推广问题。通过这次改革，注册制的制度安排将得到优化和统一，适用范围将覆盖包括上交所、深交所、北交所和全国股转系统在内的全国性证券交易场所，覆盖各类公开发行股票行为。这对于完善资本市场功能、落实创新驱动发展战略、更好服务高质量发展都具有重要意义。

问：注册制与核准制的实质区别是什么？

答：注册制改革当然不是仅仅把审核主体从证监会搬到了证券交易所，实质上是对政府与市场关系的调整，通过充分贯彻以信息披露为核心的理念，使发行上市全过程更加规范、透明、可预期。一是大幅优化发行上市条件。改革后，仅保留了企业公开发行股票必要的资格条件、合规条件，将核准制下的实质性门槛尽可能转化为信息披露要求，审核部门不再对企业的投资价值作出判断。二是切实把好信息披露质量关。实行注册制，绝不意味着放松质量要求，审核把关更加严格。审核工作主要通过问询来进行，督促发行人真实、准确、完整披露信息。同时，综合运用多要素校验、现场督导、现场检查、投诉举报核查、监管执法等多种方式，压实发行人的信息披露第一责任、中介机构的“看门人”责任。三是坚持开门搞审核。审核注册的标准、程序、内容、过程、结果全部向社会公开，公权力运行全程透明、严格制衡，接受社会监督，与核准制有根本的区别。

问：这次改革在完善以信息披露为核心的注册制安排方面有哪些优化？

答：审核注册机制是注册制改革的重点内容。此次改革将总结试点注册制经验，统一和完善以信息披露为核心的注册制安排。总的思路是，保持交易所审核、证监会注册的基本架构不变，进一步明晰交易所和证监会的职责分工，提高审核注册的效率和可预期性。

优化注册程序。在交易所审核环节，进一步压实交易所发行上市审核主体责任，交易所对企业是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求进行全面审核。证监会同步对发行人是否符合国家产业政策和板块定位进行把关，并对交易所审核中遇到的重大问题及时指导。在证监会注册环节，证监会基于交易所审核意见依法履行注册程序，在20个工作日内对发行人的注册申请作出是否同意注册的决定。

统一注册制度。整合上交所、深交所试点注册制制度规则，制定统一的首次公开发行股票注册管理办法和上市公司证券发行注册管理办法，北交所注册制制度规则与上交所、深交所总体保持一致。交易所制定修订本所统一的股票发行上市审核业务规则。

完善监督制衡机制。证监会加强对交易所审核工作的统筹协调和监督考核，督促交易所提高审核质量，把好资本市场入口关。建立健全覆盖发行、上市、再融资、并购重组、退市、监管执法等各环节全流程的监督制约机制。对腐败“零容忍”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持之以恒正风肃纪。

问：如何推动股票发行注册制改革行稳致远？

答：证监会将坚持尊重注册制基本内涵、借鉴全球最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征的原则，并贯彻到制度设计和具体执行中，确保改革取得实实在在的成效。

第一，牢牢把握注册制改革的本质。注册制改革的本质是处理好政府与市场的关系，把选择权交给市场，审核全过程公开透明，接受社会监督，加强市场约束和法治约束。为此，要坚持市场化法治化的改革方向，适应实体经济特别是科技创新的需要，提升发行上市制度的包容性和投融资的便利性。

第二，坚持放管结合。注册制改革不是“一放了之”，而是要充分考虑中国国情、诚信环境和资本市场所处的发展阶段，严把上市公司质量关。这次改革在总结试点经验的基础上，对加强事前事中事后全过程监管进行了系统优化和安排。同时，科学合理保持IPO常态化，保持一二级市场协调发展。

第三，加强改革统筹。注册制改革是全方位、系统性的改革，必须坚持系统观念，统筹完善多层次资本市场体系，统筹推进发行、上市、交易、退市等基础制度改革，统筹抓好证监会自身建设。

问：这次改革将如何增强多层次资本市场服务实体经济的功能？

答：经过30多年的改革发展，我国证券交易所市场由单一板块逐步向多层次拓展，错位发展、功能互补的市场格局基本形成。试点注册制4年来，交易所板块架构更加清晰，特色更加突出，加强了板块间的有机联系，显著提升了资本市场对实体经济特别是科技创新的服务功能，有力支持了实体经济高质量发展。全面实行股票发行注册制后，将在完善多层次资本市场体系方面迈出新的步伐。

沪深交易所主板将突出大盘蓝筹定位，精简主板公开发行条件，综合考虑预计市值、净利润、收入、现金流等因素，设置多元包容的上市条件，与科创板、创业板拉开距离。新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，此后日涨跌幅限制保持10%不变。维持主板现行投资者适当性要求不变，对投资者资产、投资经验等不作限制。

通过这次改革，多层次资本市场体系将更加清晰，基本覆盖不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业。主板主要服务于成熟期大型企业。科创板突出“硬科技”特色，发挥资本市场改革“试验田”作用。创业板主要服务于成长型创新创业企业。北交所与全国股转系统共同打造服务创新型中小企业主阵地。

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 02 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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