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“数造新实体”案例调研

有事“码上办” 提升幸福感

2023年02月01日14:30 | 来源：人民网
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数字乡村是建设数字中国的重要内容。当前，数字技术在经济社会各领域广泛应用，数字技术的更新迭代，正助力各地提升乡村数字治理水平，为乡村振兴和农业农村现代化发展注入全新动能。

孙信江是江西省吉安市青原区桥上郭家新村的居民，也是村里的一名网格员。通过一台手机，查看村民反映的监督反馈信息和系统信息，协调解决相关问题，成为他每天工作的一部分。

“以前巡查，大部分时间都花费在路上。现在通过‘万村码上通’平台，可以看到每个村庄的地方角落，包括环境卫生、污水治理，工作效率大大提升。村民们发现问题会及时拍照上传，我们收到后也会及时处理更改。”孙信江说。

“万村码上通”，正是江西省聚焦“数字乡村”建设所推出的数字管理平台。在新一代信息技术的综合运用下，平台实现了对身边问题的随手拍、随时报、“码上办”，不仅提升了乡村环境治理效能，也让群众在共建美丽家园中得到更多的参与感与获得感。

江西省农业农村厅新农村建设处处长吴义勇表示， 2020年，江西创新搭建5G+长效管护平台，发动农民群众和社会各界监督村庄管护工作，既有效维护了新农村的“处处美”“持久美”，还倒逼乡村把管护问题矛盾解决在基层，化解在萌芽状态，为提升乡村治理水平和治理能力现代化开辟了新路径。

据悉，5G+长效管护平台已成为江西“三农”领域涉及面最广、关注量最多、解决问题最快的数字平台。目前，所有涉农县已实现平台在建的全覆盖，全省16万个宜居村庄全部纳入平台监管。全省平台关注量突破550万人，占全省乡村常住人口的31.6%。各级平台累计受理各类管护问题33万余件，处理完结率和群众满意率均达到95%以上。

村里大变样，科技来帮忙。实现村民有事“码”上办的背后，离不开 5G、物联网、云计算等数字技术的支撑。

中国电信天翼云吉安分公司副总经理胡毅华介绍，“万村码上通”5G+长效管护平台，是由环境监测感知系统、全民监督治理小程序、长效管护调度GIS一张图和治理大数据分析决策系统四大应用组成。

平台充分整合了乡村现有信息化设备，如摄像头、烟雾报警器、大喇叭等设施，做到能用尽用，降低系统搭建成本。通过视频AI监控、无人机监护、车载及人员定位跟踪等物联网手段，实现了无人值守的村庄环境监测管护。小程序的使用也降低使用难度，使群众参与人居环境治理更加方便、快捷。

吴义勇表示，下一步，江西省将始终坚持问题导向和目标导向，通过强化建设、强化运维、强化推广、强化功能四大举措，尽快实现全省全覆盖，确保问题高效处置，持续释放5G+长效管护平台的效能，努力让数字成果惠及更多群众。 

(责编：王震、章斐然)
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