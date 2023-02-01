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运送旅客超500万人次 我国首条民营控股高铁为区域发展注入新活力

2023年02月01日14:05 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （记者乔雪峰）杭绍台高铁是国家确定的首批社会资本投资铁路示范项目之一，也是我国首条民营控股高铁，连接杭州、绍兴、台州三地，是国家沿海铁路快速客运通道的重要组成部分。

2023年1月31日，国家铁路局党组书记、局长费东斌在杭绍台高铁调研时指出，杭绍台高铁建成通车以来，运行安全平稳，促进了沿线经济社会发展，为助力浙江共同富裕示范区建设和“长三角一体化”高质量发展发挥了积极促进作用。

记者从国家铁路局获悉，该项目总投资450亿元，设计时速350公里，全长266.9公里。其中，新建线路226.369公里，桥隧比88.9%。全线设绍兴北、上虞南、嵊州北、嵊州新昌、天台山、临海、台州、温岭等8个车站，在温岭站与杭深铁路接轨，并在温岭站预留沿海通道向南方向的延伸条件。

据了解，该项目于2017年12月28日正式开工建设，2022年1月8日开通运营，连通沪昆、商合杭、宁杭、杭黄、杭深高铁，接入长三角地区高铁网，使台州到杭州的铁路出行时间由两小时压缩至一小时，结束了嵊州、新昌及天台等地不通铁路的历史，沿线居民出行更加高效、便捷。

杭绍台高铁开通运营1年来，累计开行高铁动车组列车近1.1万趟，安全运送旅客超500万人次，不仅改变了沿线群众的出行方式，扩大浙江省“1小时交通圈”范围，更成为串起浙东文化带、经济区的重要纽带，为区域发展注入新活力。

费东斌进一步表示，作为首条民资控股的高铁，杭绍台高铁投融资模式在国内是首创，在交易结构、股权设置、回报机制和风险分担机制等方面进行了积极探索创新，对于深化铁路投融资体制改革具有重要意义。铁路部门要坚持“两个毫不动摇”，发挥杭绍台示范引领作用，加快铁路基础设施建设，构建多种运输方式融合发展的综合交通运输体系，大力推动全社会物流降本增效，更好服务经济社会高质量发展，努力当好中国现代化的“开路先锋”。

近日来，受寒假出游和春运的叠加影响，杭绍台高铁沿线各个车站客流快速上升，部分车站客流量较之前实现翻番。

杭绍台铁路公司党委副书记、副总经理马绍贵表示，2022年12月26日零时起，全国铁路实施2023年列车新运行图。杭台高铁固定开行列车38对，加密上海方向列车，增开武汉等方向列车，进一步加速区域资源流动，推进长三角更高质量一体化发展。“相信2023年杭台高铁的客流会有大幅度增加，更好服务沿线群众出行和经济社会发展。”

(责编：杨曦、吕骞)
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