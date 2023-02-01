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国家铁路局：春运以来全国铁路运输安全平稳 客流大幅回升

2023年02月01日14:05 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （记者乔雪峰）记者从国家铁路局获悉，春运期间，截至目前，国家铁路局共派出检查组469个，检查各类单位场所665个，添乘列车267趟，累计里程102579公里，发现整治问题1945个。春运以来，全国铁路运输安全平稳、客流大幅回升、运输秩序良好。

连日来，国家铁路局深入铁路春运一线开展督导检查，先后赴华东、华南、华中、西北、东北、西南地区，深入重点地区和站车，检查运输调度、乘降组织、旅客服务、安检查危、设备设施、交通接驳、应急处置和沿线安全环境治理等工作。

在检查中，国家铁路局党组书记、局长费东斌指出，铁路部门要强化铁路运输安全，提高客运服务质量，全力以赴抓好节后春运，确保安全平稳渡过节后客运高峰，确保广大旅客走得了走得好。

国家铁路局相关负责人表示，春节假期期间（1月21日至27日），我国铁路发送旅客5017.4万人次，日均发送716.8万人次，同比增长57.0%，恢复至2019年的83.1%，其中，1月21日，全国铁路发送旅客415.2万人次，开行旅客列车7226列。1月22日，全国铁路发送旅客277.2万人次，开行旅客列车6258列。1月23日，全国铁路发送旅客522.3万人次，开行旅客列车6683列。1月24日，全国铁路发送旅客696.3万人次，开行旅客列车8013列。1月25日，全国铁路发送旅客859.1万人次，开行旅客列车9094列。1月26日，全国铁路发送旅客1028.8万人次，开行旅客列车10138列。1月27日，全国铁路发送旅客1218.5万人次，开行旅客列车10700列。1月26日、27日迎来返程客流高峰，连续2天突破千万人次。

(责编：杨曦、吕骞)
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