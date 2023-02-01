人民网记者 车柯蒙

刚过完新春佳节，湖南中车株洲研究所的各条生产线就开始为发往宜宾的订单忙碌，焊花飞扬、机器轰鸣的车间里，智能轨道快运系统T4线智轨电车正在组装、测试、出厂。

“公司享受增值税留抵退税政策，释放出的政策红利极大缓解了公司的资金压力，让我们将更多的资金投入到新产品、新技术的科技研发中去。”中车株洲电力机车研究所有限公司党委书记、董事长李东林为2022年实施的组合式税费支持政策点赞。

税收政策精准“滴灌”，助力市场主体开足马力加油干，正是2022年以来税收红利赋能市场主体发展，助稳经济大盘的生动缩影。

2022年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策和接续措施成为我国宏观调控的关键性举措。国家税务总局1月31日发布的数据显示，2022年，我国新增减税降费及退税缓税缓费超过4.2万亿元。政策红利有效减轻企业负担、激发创新活力、优化经济结构、促进居民消费，为助力稳住宏观经济大盘发挥了关键作用。

打好政策“组合拳” 助稳经济发展大盘

2022年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国强化宏观政策跨周期和逆周期调节，及时果断部署实施新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策和接续措施。减税降费、退税缓税缓费并举，“重头戏”则是大规模增值税留抵退税。

从国家税务总局公布的数据来看，2022年，全国新增减税降费及退税缓税缓费超4.2万亿元，主要包括三部分：一是累计退到纳税人账户的增值税留抵退税款2.46万亿元，超过2021年全年办理留抵退税规模的3.8倍；二是新增减税降费超1万亿元，其中新增减税超8000亿元，新增降费超2000亿元；三是办理缓税缓费超7500亿元。

分行业看，制造业新增减税降费及退税缓税缓费近1.5万亿元，占比35%左右，是受益最明显的行业。同时，餐饮、零售、文化旅游、交通运输等受疫情影响较重的服务业，新增减税降费及退税缓税缓费超8700亿元，有力帮助市场主体渡过难关。

分企业规模看，小微企业和个体工商户是受益主体，新增减税降费及退税缓税缓费超1.7万亿元，占总规模的比重约四成；值得注意的是，有近八成的个体工商户在2022年无需缴纳税款。

“超4.2万亿元新增减税降费及退税缓税缓费落实落细，助力制造业发展壮大，助力中小微企业纾困解难，对激活市场主体活力、最大程度稳定宏观经济大盘起到了‘稳定器’作用。”全国政协常委、中国税务学会副会长张连起在人民网记者采访时表示。

张连起表示，组合式税费支持政策，降的是企业成本，稳的是市场预期，增的是发展动能，优的是营商环境，提的是治理能力，稳住了宏观经济大盘，推动了高质量发展。在恰当的时间窗口，我国推出组合式减税降费逆周期调节政策，用税费的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，政策切实管用，作用立竿见影。

国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬对人民网记者表示，2022年，我国实施的组合式税费支持政策力度和覆盖范围远超预期。从税务总局公布的数据来看，制造业成为受益最明显的行业，小微企业和个体工商户是受益主体，这说明，2022年我国税收政策向最需要支撑的群体有所倾斜，有助于稳固经济发展大盘。

冯俏彬指出，当前，我国经济发展进入恢复向好的新阶段，为推动经济运行整体好转，税收政策要根据新形势进一步优化调整，精准施策。

精准“滴灌”市场主体 增强发展内生动力

2022年实施的系列税费支持政策，直接为广大市场主体“输血”“活血”，有效支持企业纾难解困、保市场主体保就业。谈及组合式税费支持政策，“获得感满满”“减轻压力”“增添动能”成为不少市场主体相关负责人口中的关键词。

“为了迎接2023年春播时节销售，我们购入了大量的原材料进行生产备货，前段时间到账的173万元留抵退税款，为我们解决了资金缺口。”河北农哈哈机械集团有限公司总经理吴运涛说。这家从事农业机械研发生产的国家级专精特新“小巨人”企业，面对农机市场日趋激烈的竞争，正下大力度狠抓产品研发和技术创新。

创新需要稳定、长期的资金投入，除了2022年的留抵退税“红包”外，研发费加计扣除政策同样给企业带来了资金支持。“按照新政策，我们2022年已经在10月份预缴的时候提前享受前三季度的研发费用加计扣除1545万元，这一系列的税惠红利落地，让我们更有信心持续加大农机装备的研发创新的资金投入。”吴运涛表示。

“出口退税款的及时到账，有效减轻了企业资金压力，增加了我们的发展后劲。”浙江久易电子科技股份有限公司该公司陆自强表示，2022年企业已享受退（免）税额1000余万元，后续将利用好这波“红包”，进一步升级产品，拓展国外市场。

四川成发造纸机械有限公司负责人郭汉书认为，国家税费支持政策有助于企业保持竞争力。“研发新技术、开发新产品、开拓新市场，这些都离不开税费支持政策的扶持。新旧政策红利叠加，去年仅预缴阶段公司就已经享受研发费用加计扣除167.61万元。”他说。

提起税收政策，青岛高新区丰沛路上的星悦鲜生智慧市场内的摊主李至刚说：“没想到国家推出了这么多好政策，我们这么一个不起眼的小店也能享受到税收优惠，一千多元的增值税全免了，我们干得更起劲了。”2022年受疫情影响，店铺经营也受到冲击，这笔费用虽不多，却为小店“爬坡过坎”注入信心。

“2022年，我国出台的组合式税费支持政策对于为市场主体纾困解难发挥了积极的作用。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红接受人民网记者采访时表示。

李旭红进一步阐述，实施大规模增值税留抵退税，帮助企业缓解资金困难，由于及时获得了退税款，部分企业得以解决急迫困难；缓税缓费及减免税政策则帮助小微企业和特殊困难行业渡过难关，由于疫情期间中小微企业及服务业等困难行业面临冲击，给与其减免税款减轻了相关企业负担；与此同时，加大研发费用税前扣除的政策激发了企业创新活力，助力企业升级转型，优化了经济结构。

优化税收营商环境 维护经济税收秩序

如何高质量推进新征程税收现代化，更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，税务部门也有新的探索。2022年，税务部门紧扣精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治，一体推进“四精”建设，深化税收征管改革取得明显阶段性成效。

记者了解到，2022年，税务部门累计曝光716起骗取留抵退税案件、22起虚开发票和骗取出口退税案件、10起涉税中介及其从业人员违法违规案件、6起演艺明星和网络主播偷逃税案件。

为提升打击精确度、降低执法成本、形成强力震慑的综合效果，税务部门逐步推开“五步工作法”，即在税收大数据分析的基础上，对于可能存在涉税风险的纳税人先提示提醒、再督促整改、后约谈警示，对仍不配合的纳税人立案稽查，对立案案件中部分情节严重、影响恶劣的查处后公开曝光。

为不断优化税收营商环境，在持续推进“便民办税春风行动”的同时，着力从两方面优化税费服务。一方面，积极拓展线上服务范围。新增19个“非接触式”办税缴费事项，目前已实现96%的税费事项、99%的纳税申报网上办理。推广跨省异地电子缴税，目前已覆盖全国所有省份，2022年办理跨省异地电子缴税575亿元。另一方面，持续提升线下服务水平。将8个事项13项涉税费资料纳入容缺办理范围，制定取消报送和改留存备查两类涉税费资料清单，进一步精简34项报送资料。

在北京，税务部门以“便民办税春风行动”为抓手，将税收实践与大数据、人工智能、云计算等科技手段相融合，助推北京税务“智慧办税”不断升级，便捷办税实现“加速度”；浙江税务部门则在2022年邀请人大代表、政协委员、特邀监督员和税务体验师“三员一师”走流程，帮助税务部门找“视觉盲区”，发现并解决问题600多个……

全国工商联2022年度万家民营企业评营商环境调查结论显示，税费缴纳便利度连续3年成为政务环境评价中满意度最高的事项。

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，国家税务总局相关负责人表示，全国税务系统将确保新征程税收现代化开好局起好步，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。

(责编：王震、吕骞)

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