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硬核！ 这些大国重器正在“贯穿天山”

2023年02月01日11:02 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （记者杨虞波罗）“为了确保天山胜利隧道施工进度，春节期间，‘天山号’‘胜利号’这两个大国重器仍在加速掘进，进行‘贯穿天山’之旅。” 中交天和副总工程师、设计研发总院院长靳党鹏介绍，截至目前，由中交天和自主研制的全球首创新型压注工法（TBM）硬岩掘进机“天山号”“胜利号”掘进施工已超过隧道总长的72%。预计2023年10月，“胜利号”“天山号”将在天山胜利隧道中段“会师”，贯通世界最长高速公路隧道。

“天山号”步进前照片。受访者供图

据介绍，2020年3月，新疆乌尉高速公路项目正式开工，天山胜利隧道是该项目的控制性工程，具有“一长、一多、二深、五高”特点。“一长”，是指隧道全长约22.1公里，是当今世界最长高速公路隧道。“一多”，是指断裂带多，隧道需穿越16个地质断裂带，施工难度极高。“二深”，指竖井深，隧道2号竖井深706米，是当今世界最深高速公路竖井；隧道埋深深，最大埋深达1112.2米。“五高”，是指高地应力、高地震烈度、高环保要求、高寒、高海拔。

“胜利号”用压注工法掘进成型的山体隧道。受访者供图

为应对天山胜利隧道复杂的地质环境及极高的施工难度，中交天和在世界范围内首次创新性融合敞开式TBM掘进机与压注混凝土工法，使“天山号”“胜利号”具备两种掘进模式和三种支护方式。截至目前，“天山号”“胜利号”已掘进通过13条断裂带。

靳党鹏表示，“天山号”“胜利号”开挖直径为8.43米、全长282米、重量约2000吨，国产化率均为98%以上，可实现在多种世界级复杂地层下安全、环保、高效地掘进。在天山胜利隧道掘进施工中，“天山号”“胜利号”科技创新带来的叠加效应非常明显。中交天和将不断加大科技创新，积极抢占发展先机，引领超大直径盾构机发展方向，为“大国重器”建造做出贡献。

天山胜利隧道作为乌尉高速公路的“咽喉”工程，建成后穿越天山仅需约20分钟，乌鲁木齐与库尔勒的车程将自7个多小时缩短至约3小时。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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