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“人勤春来早 备耕正当时”报道

确保用种安全 良种农资保障春耕生产下好“先手棋”

2023年02月01日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京2月1日电 （记者李栋）人勤春来早，功到秋华实。当前，随着气温回升，春耕备耕工作日益繁忙，各地紧抓粮食生产主线，确保良种供应充足，为农业生产下好“先手棋”提供了有力支撑。

春耕备耕，种子先行。近日，在浙江省宁波市奉化区尚田街道的种子仓库，一袋袋早稻种子堆成了小山状，农技人员正忙着给早稻种子做质量抽样检测。

“从去年种子收割开始，我们就对其进行质量检测，在已经进行过2次检测的基础上，现在正进行第3次检测。”奉化区农技服务总站副站长邬志勇表示，检测结果全部达标后，将马上供应给农户。

据了解，今年当地计划种植早稻面积约3万亩，经过层层质量把关的种子，为农户丰产丰收提供了坚实保障，“目前已经储备好10万公斤早稻良种迎接春耕，基本可以满足当地农户的购种需求。”邬志勇说。

“当前，西南冬小麦进入拔节期；江淮即将返青；北方冬小麦仍在越冬，南方冬油菜正值越冬至现蕾抽薹期。”农业农村部相关负责人表示，为切实抓好春季田管和春耕备耕工作，农业农村部已组织专家制定发布小麦、油菜防冻抗旱促稳产技术意见，启动春季田间管理技术大培训。

“今年，农业农村部将继续开展下沉一线包省包片联系，因地因苗加强技术指导，及时防范春旱、倒春寒、病虫害等灾害。11个专家组已开赴重点地区开展防灾减灾和春耕备耕的调研指导。”农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智在介绍春耕工作情况时表示，从目前情况看，夏季粮油生产的基础较好，全国农村疫情形势总体平稳，春耕备耕工作正有序推进。

据农业农村部相关负责人介绍，专家指导组将深入主产县市和乡镇，进村入户到田走访农民，实地查看灾情、苗情、墒情和病虫情，调查了解春耕备耕进展和存在的突出困难，会同地方共同研究制定有针对性的春季田管技术方案，因地制宜开展指导服务，全力以赴夺取夏季粮油丰收。

“下一步，农业农村部将通过强化春季田管、科学防灾减灾、确保春播面积落实、加强服务保障和政策扶持等方面措施，调动农业生产经营积极性，促进增产增收，确保今年粮食再获丰收。”毛德智说。

(责编：王震、吕骞)
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