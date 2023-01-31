人民网北京1月31日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会今日发布的《全球黄金需求趋势报告》（以下简称《报告》）显示，2022年全球黄金需求同比增长18%，达到4741吨，创下自2011年以来最高年度总需求量；全球黄金总供应量同比增长2%，达到4755吨，其中，金矿产量创下4年来新高，增加至3612吨。

“各国央行的大力度购金和持续走强的零售黄金投资是全球黄金需求大涨的主要驱动因素。”世界黄金协会中国区首席执行官王立新表示，2022年，全球央行年度购金需求达到1136吨，较上年的450吨翻了一番还多，创下55年来的新高。仅2022年四季度全球央行就购金417吨，下半年购金总量也超过了800吨。

《报告》指出，2022年，金条与金币持续受到全球数个国家和地区投资者的青睐。2022年欧洲的金条与金币投资总量超过300吨，中东地区也实现大幅增长，金条与金币年度需求同比增长42%。

“2022年，全球金饰需求稍显疲软，下降3%至2086吨。”《报告》显示，除受疫情影响外，四季度金价反弹也是导致全年金饰需求同比下降的原因之一。

对于中国市场而言，《报告》显示，尽管2022年中国金饰需求走弱，但也推动了消费者购买金饰以作为保值手段。同时，古法金饰等高端产品继续扩大市场份额。一方面，这些产品通过新颖的创意设计吸引了消费者的目光；另一方面，丰厚的利润也促使金饰生产商大力推广此类产品。

“展望2023年，金饰需求和黄金实物投资需求将有望反弹。”王立新表示，经济预计将显著复苏，家庭的可支配收入水平随之提升；商业银行持续关注实物黄金销售，将为需求提振提供支撑；作为有效且稳定的价值储存手段，黄金将继续吸引大量投资者。

(责编：杨曦、吕骞)

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